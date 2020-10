Garmin joutui laajan verkkohyökkäyksen kohteeksi – tämä kaikki on tiedossa haittaohjelmasta, lunnaista sekä tapahtuneesta

Päivitetty 28.7.: Garmin kertoo joutuneensa verkkohyökkäyksen kohteeksi, mutta yhtiön mukaan kiristyshaittaohjelmia ei ole havaittu. Lähteiden mukaan Garmin ei maksanut vaadittuja lunnaita, vaan onnistui palauttamaan tiedot omien varmuuskopioidensa avulla.

Toistaiseksi ei ole käynyt ilmi, että käyttäjätietoja olisi vuotanut vääriin käsiin. Garminin kerrotaan työskentelevän parhaillaan asioiden saamiseksi normaaliin päiväjärjestykseen.

Garmin on vahvistanut joutuneensa verkkohyökkäyksen kohteeksi heinäkuun 23. päivä. Samalla yhtiö kertoo tilanteen rauhoittuneen, joten palveluiden on määrä palautua ennalleen lähipäivien aikana.

Tapauksen kerrottiin alkuun johtuneen yksinkertaisesta huoltotapahtumasta, mutta palvelun alasajon pituudesta sekä laajuudesta kävi nopeasti ilmi, että taustalla oli jotain merkittävästi suurempaa.

Garmin vahvisti epäilyt virallisessa tiedotteessaan.

"Garminin järjestelmät ovat joutuneet lukitsevan verkkohyökkäyksen kohteeksi 23.7.2020. Tapahtuneen seurauksena monet verkkopalvelumme, kuten verkkosivut, asiakastuki, sovellukset sekä yhtiön viestintä ovat häiriintyneet.

Aloimme välittömästi tutkia tapahtunutta sekä palauttamaan tilannetta ennalleen. Tietojemme mukaan käyttäjä- tai Garmin Payn maksutietoja ei ole kadonnut tai viety.

Tapahtuneella ei ole ollut vaikutusta Garmin-tuotteiden toimintaan muutoin kuin verkkopalveluiden osalta.

Hyökkäyksen kohteeksi joutuneita järjestelmiä palautetaan parhaillaan, ja uskomme kaiken palaavan ennalleen lähipäivien aikana. Emme usko tämän vaikuttaneen tuotteisiimme tai taloudelliseen tilanteeseemme.

Palautusten vuoksi on todenäköistä, että kertynyttä dataa prosessoidaan pienellä viiveellä. Olemme erittäin kiitollisia käyttäjien ymmärryksestä ja kärsivällisyydestä tänä aikana, jolloin tutkimme tilannetta."

