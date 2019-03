Kaikilla on se yksi ystävä, joka kirjoittaa niin nopeasti, ettet ehdi vastata hänen viesteihinsä ennen seuraavia lisäyksiä keskusteluun. Lopputuloksena on usein sekava viestiketju, jossa molemmat osapuolet menevät sekaisin siitä, mihin viestiin he vastaavat.

Onneksi Facebook Messenger on päättänyt ratkaista ongelman WhatsAppista tutulla tavalla. VentureBeat kertoo, että Facebook on lanseerannut uuden Messenger-toiminnon, joka mahdollistaa vastaamisen myös yksittäisiin viesteihin.

Ominaisuus toimii käytännössä niin, että kyseistä viestiä painetaan pohjassa, jolloin emojivalikon viereen ilmestyy uusi vastauspainike. Voit vastata tavallisten viestien lisäksi myös GIF:eihin, videoihin ja kuviin.

Kuva: Facebook

Messenger on saanut viime aikoina lukuisia eri päivityksiä, kuten mahdollisuuden perua lähetetty viesti tai muuttaa sovelluksen teema tummaksi.

Facebook on suunnitellut integroivansa palvelunsa WhatsAppin, Instagramin ja Facebook Messengerin kanssa vuoteen 2020 mennessä, joten muutkin palvelut tulevat todennäköisesti saamaan toisten palveluiden parhaita ominaisuuksia ennen ensi vuotta.

Facebook toivoo myös, että sen alustojen infrastruktuurien yhdistäminen auttaa pitämään käyttäjädatan suojattuna. Esimerkiksi Instagram ja Messenger ovat saamassa WhatsAppin käyttämän end-to-end-salauksen, joka turvaa datan koko tiedonkulun ajaksi.

Mark Zuckerberg on ajanut vahvasti kyseistä päivitystä vastatakseen kritiikkiin Facebookin viimevuotisista dataskandaaleista. Hän kertoi jo pari viikkoa sitten, että Facebook keskittyy jatkossa enemmän yksityisiin viesteihin kuin julkisiin julkaisuihin.