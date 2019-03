Facebookin päivitetyssä mobiilisovelluksessa on nyt oma osio peleille

Facebookin mukaan videopelisisällöt vetävät maailmanlaajuisesti noin 700 miljoonaa käyttäjää kuussa – on kyseessä sitten pelien ympärillä pyörivät chat-yhteisöt, pelien pelaaminen tai striimien katsominen.

Nyt yhtiö pyrkii tuomaan nämä ihmiset yhteen paikkaan tarjoamalla uuden "kodin pelaamiselle". Sosiaalinen media kertoi päivittävänsä parhaillaan mobiilisovellustaan siten, että sovelluksessa on jatkossa oma Facebook Gaming -välilehti.

Päivityksen jälkeen uusi välilehti löytyy Facebookin päänäkymästä, joten käyttäjät pääsevät siirtymään nopeasti peliuutisiin, striimeihin ja keskusteluryhmiin.

Play, watch, connect and discover in a new, dedicated Facebook Gaming tab - starting to roll out today. More details in our blog: https://t.co/qSEb8rnZPB pic.twitter.com/fa1Qtk1oCSMarch 14, 2019