Ensimmäinen Snapdragon 8 Gen 2 -suoritinta hyödyntävä puhelin paljastettiin

Jos haluat ratsastaa tekniikan aallonharjalla ja etsit huipputehokasta puhelinta, vasta julkistettu Vivo X90 Pro Plus voi hyvinkin olla houkutteleva vaihtoehto. Se on nimittäin ensimmäinen Snapdragon 8 Gen 2 -suoritinta käyttävä älypuhelin.

Qualcommin uusin prosessori on todennäköisesti käytössä myös tulevissa Samsung Galaxy S23- ja OnePlus 11 -puhelimissa, mutta Vivo ehättää lähtöviivalle ensimmäisenä.

Puhelimessa on muutakin kiinnostavaa, sillä Vivo X90 Pro Plussan 50 MP pääkamerassa nähdään valtava yhden tuuman kenno. Vaikka kyseessä ei ole ensimmäinen laatuaan, on se merkittävästi kookkaampi kuin valtaosassa parhaita kamerapuhelimia. Isompi kenno näkynee parempina kuvina.

Pääkameran rinnalla nähdään 48 MP ultralaajakulmakamera, 50 MP telelinssi 2x optisella zoomilla sekä 64 MP telelinssi 3,5x optisella tarkennuksella.

Muut tekniset ominaisuudet tarjoavat IP68-luokituksen, 12 Gt RAM-muistia, jopa 512 Gt tallennustilaa, 6,78-tuumaisen AMOLED-näytön 120 Hz virkistystaajuudella ja resoluutiolla 1 440 x 3 200 sekä 4 700 mAh akun 80 watin pikalatauksella. Viimeksi mainitussa on myös 50 W langaton lataus.

Puhelin julkaistaan nykytiedon valossa Kiinassa samaan aikaan Vivo X90- ja Vivo X90 Pro -mallien kanssa. Edullisemmat mallit hyödyntävät uusimman Snapdragonin sijasta MediaTek Dimensity 9200 -suoritinta. Vaikka kyseessä on laadukas järjestelmäpiiri, se tuskin yltää nopeudessa Snapdragon 8 Gen 2:n tasolle.

Vivo on tunnettu valmistaja ja tuleva puhelinmallisto vaikuttaa kiinnostavalta, mutta sen saatavuus Suomessa on todennäköisesti erittäin hankalaa. Kännykkätrio on vahvistettu vain Kiinan markkinoille, jossa Vivo X90 Pro Plus maksaa 6 499 ¥ eli noin 900 euroa.

Mahdollisesta länsimaihin rantautumisesta ei ole ollut virallista puhetta. Jos edeltävästä Vivo X80 Prosta voidaan tehdä mitään johtopäätöksiä, saatetaan uudet mallit nähdä valituissa Euroopan maissa. Edeltäjät nimittäin julkaistiin myöhemmin Iso-Britanniassa.

Kauan eläköön Snapdragon 8 Gen 2!

Todennäköisesti länsimarkkinoilla nähdään muita Snapdragon 8 Gen 2 -piirillä varustettuja malleja ennen kuin Vivo X90 Pro Plus mahdollisesti rantautuu vanhalle mantereelle.

Kuten mainittua, ainakin Samsung Galaxy S23 -mallisto hyödyntää todennäköisesti uusinta Snapdragonia. Lisäksi OnePlus 11 on lähes satavarma kandidaatti listan jatkeeksi. Hiukan epävarmemmista malleista mainittakoon Sony Xperia 1 V, Xiaomi 13, Moto X40 ja Nubia Red Magic 8.

Todennäköisesti lähes kaikki vuonna 2023 julkaistavat huippupuhelimet, jotka eivät ole Applen valmistamia, liputtavat Snapdragon 8 Gen 2:n nimeen. Suomen ja Euroopan markkinoilla Vivo X90 Pro Plus jääneekin tältä osin knoppitiedoksi.