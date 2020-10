Ensi vuonna julkaistava iPhone 13 saattaa hylätä ulkopuoliset liitännät kokonaan

Jos olet kaipaamassa iPhone 12:een USB-C-liitäntää, joudut mahdollisesti pettymään, sillä Apple tuntuu olevan suuntaamassa kohti liitännätöntä aikakautta. Vaikka jotkut huhut väittävätkin USB-C:n olevan mukana tänä vuonna, yhä useampi vuotaja sanoo toisin.

Viimeisin jälkimmäiseen leiriin liittyvä on @choco_bit, joka on alkanut kerää mainetta vuodoillaan. Hänen mukaansa Apple testasi USB-C:tä prototyypeissään, mutta ne eivät päätyneet tuotantoon saakka ja saamme "vielä vuoden verran Lightningia".

Hänen mukaansa ensi vuonna julkaistavassa iPhone 13:ssa ei ole enää erillisiä liitäntöjä lainkaan, vaan myös puhelimetkin siirtyvät Smart Connectorin varaan. Tätä käytetään muun muassa nykyisissä iPadeissa lisälaitteiden kytkemiseen ilman erillistä liitäntää.

Samainen lähde tosin lisäsi uuden twiitin, jonka mukaan iPhone 13 ei kuitenkaan käyttäisi Smart Connectoria lataukseen, vaan luottaisi sen sijaan täysin langattomaan lataukseen.

