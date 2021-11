Disney+ kasvaa IMAX-kuvasuhteella – tulevaa juhlapäivää vietetään lisäksi tarjoushinnoin ja uutuuselokuvin

Tulevana perjantaina, 12. marraskuuta, vietetään vuosittaista Disney+ Day -päivää, jonka yhtiö käynnisti omalle suoratoistopalvelulleen vuonna 2019. Tänä vuonna päivä on erityisen erikoinen.

Ensinnäkin perjantaina palveluun lisätään katsottavaksi iso liuta uutta katsottavaa, joiden kohokohtina ovat elokuvateattereissa edelleen pyörivät Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, Jungle Cruisen, uusi Yksin Kotona -elokuvasarjan osa, Home Sweet Home Alone, sekä Dopesick-sarjan avaus.

Näiden lisäksi uudet ja palaavat käyttäjät voivat tilata rajoitetun ajan Disney+:n itselleen kuukaudeksi 1,99 € hintaan (normaalisti 8,99 € / kk). Tarjous on voimassa sunnuntaihin 14. marraskuuta asti. Ensimmäisen kuukauden jälkeen hinta palautuu takaisin 8,99 € / kk.

Kaikkiaan perjantaina 12. marraskuuta palveluun saapuvat:

- Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings

- Jungle Cruise

- Home Sweet Home Alone

- Dopecisk – Original-sarja

- Olaf Presents

- Kokoelma Walt Disney Animation Studiosin fanisuosikkeja

- Ciao Alberto (Short)

- Jeff Goldblum: 2. kausi (Ep 1-5)

- Under The Helmet: The Legacy Of Boba Fett (dokumentti)

- Marvel Studios' 2021 Disney+ Day Special

- The Simpsons In Plusaversary (Lyhäri)

- Entrelazados

- The Making of Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles

- Marvel Assembled: The Making of Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings

- Marvel Studios Legends: Hawkeye

- Enchanted

- Spin

- Fancy Nancy Season 3

IMAX Enhanced parantaa katselukokemusta

Disney julkisti samassa yhteydessä tuovansa juhlapäivän kunniaksi Disney+-palveluun uuden IMAX Enhanced -ominaisuuden. Kyseessä on alkuun valikoituihin Marvel-elokuviin saapuva parannus, joka lisää näihin jopa 26 % laajemman kuvasuhteen toistaen elokuvat näiden tekijöiden tarkoittamalla tavalla.

Aluksi parannus koskee ainoastaan 13 Marvel-elokuvaa, jotka sisältävät IMAX-kameralla kuvattuja kohtauksia. Jatkossa ominaisuutta on tarkoitus laajentaa myös entistä paremmilla kuva- ja ääniasetuksilla, mukaan lukien IMAX:n DTS-ääniraidalla.

Kaikki IMAX Enhanced -ominaisuutta tukevat elokuvat merkitään palvelussa jatkossa IMAX Enhanced -nimikkeellä. Tätä tukevat nimikkeet ovat: Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings, Iron Man, Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Thor: Ragnarok, Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man and The Wasp, Captain Marvel, Avengers: Endgame, ja Black Widow