CD Projektin tähtitieteellisissä suunnitelmissa voi piillä vaaran paikat

CD Projekt RED on julkaissut ilmoituksia viidestä uudesta peliprojektista. Näihin projekteihin lukeutuvat viisi uutta The Witcher -saagan peliä, jatko-osa Cyberpunk 2077:lle sekä uusi, alkuperäiseen sarjaan sijoittuva peli.

Mahdollisuus uuteen Noituri-trilogiaan on todella kiinnostava. CD Projekt RED:llä on hyvin kunnianhimoinen tavoite julkaista kolme erillistä The Witcher -peliä kuuden vuoden sisällä. Varsinkin, kun tavoitteeseen kuuluvat myös Cyberpunk 2077 -pelin jatko-osa sekä täysin uuteen universumiin sijoittuva pelisarja.

Koska Noituri-peleistä kertoessaan puolalainen videopelikehittäjä käyttää tähtitieteellisiä koodinimiä, voi olla hankala saada kokonaiskuvaa siitä, mitä tarkalleen ottaen on luvassa. Alla avaamme asiaa parhaamme mukaan.

Seuraavan The Witcher -pelin koodinimi on ”Polaris” eli ”Pohjantähti”. Polaris on tällä hetkellä esituotannossa ja se on tämän hetkisen tiedon mukaan The Witcher 4. Samalla se ennakoi toisen Noituri-saagan alkua. Vaikka meillä ei ole vielä koodinimiä Polariksen kahdelle suunnitellulle jatko-osalle, CD Projekt RED on sitoutunut julkaisemaan ne.

Toisena on ”Canis Majoris”, joka on ulkopuolisen studion kehittämä itsenäinen peli. Pelin tekijöissä on mukana kehittäjiä, joilla on aikaisempaa kokemusta The Witcher -sarjan parista.

Kolmantena työnimikkeenä on ”Sirius”. Sen on tarkoitus irtautua merkittävästi aiemmista teoksista. The Molasses Floodin kehittämän pelin tarkoitus on täydentää moninpeliä yksinpelikampanjan ”tehtävillä ja tarinalla”.

Tiivistettynä ilmoitukset ja niiden koodinimet ovat seuraavat:

Orion : Seuraava täysimittainen Cyberpunk-peli, kehityksessä CD Projekt RED:llä

: Seuraava täysimittainen Cyberpunk-peli, kehityksessä CD Projekt RED:llä Polaris : Ensimmäinen peli uudessa The Witcher -trilogiassa, esituotannossa CD Projekt RED:llä

: Ensimmäinen peli uudessa The Witcher -trilogiassa, esituotannossa CD Projekt RED:llä Canis Majoris: Itsenäinen The Witcher -peli, ulkopuolisen studion kehittämä

Itsenäinen The Witcher -peli, ulkopuolisen studion kehittämä Sirius: Tarinavetoinen peli moninpelielementeillä, kehityksestä vastaa The Molasses Flood

Tarinavetoinen peli moninpelielementeillä, kehityksestä vastaa The Molasses Flood Hadar: CD Projekt RED:n alkuperäiseen uuteen universumiin sijoittuva uusi sarja

Pelisuunnittelun varjoisa puoli

Kunnianhimoisten ilmoitusten vaikutukset ovat massiiviset The Witcher -pelisarjan faneille. Olemme jo aikaisemmin nähneet CD Projekt RED:n laajentavan universumia. Kehittäjän mukaan laaja fantasiamaailma on valmis tutkittavaksi Noituri-virtuaalikorttipelin Gwentin ja sen erillisen spinoffin avulla.

Eivätkä nämä ole kertakäyttöpelejä – Gwent: Rogue Mage on itsessään loistava peli. Jos CD Projekt RED pelaa korttinsa oikein, Noituri-ympäristön tarjoamat puitteet ovat laajat ja voivat hyvinkin kumota kyllästymisen vaaran.

On myös mielenkiintoista nähdä, mihin nämä projektit vievät The Witcheriä pelattavuuden ja tarinan osalta. Sirius-projekti vaikuttaa olevan poikkeama perinteisestä Noiturin kaavasta. Moninpelin korostaminen voisi tarjota virkistävää vaihtelua pelisarjan faneille. Ajatus taistelemisesta pelottavia fantasiahirviötä vastaan yhdessä kavereiden kanssa on houkutteleva, vaikkemme vielä tiedä tarkalleen sitä, missä muodossa tämä tapahtuu.

Meidän ei kuitenkaan tule jättää sarjan neljännen osan varoitusmerkkejä huomioimatta, vaikka kahta viidestä ilmoitetusta The Witcher -nimikkeestä kehittävät CD Projekt RED:n sijaan ”ulkoinen studio” ja The Molasses Flood. Ei ole mikään salaisuus, että ”crunch time” -ylityöjaksot olivat valtava ongelma Cyberpunk 2077:n kehityksen aikana.

Toivottavasti jakamalla työtaakan oikein CD Projekt RED välttää viivästyksiä sekä ”crunch time” -ylityöjaksoja, jotka leimasivat Noiturin kolmatta osaa sekä Cyberpunk 2077:ää. Toistaiseksi studio ei ole juurikaan osoittanut muutosta joulukuun 2020 tilanteesta. Malttaako studio vastustaa kiusausta, kun määräajat lähestyvät kolmelle Noituri-pelille, Cyberpunkin jatko-osalle sekä täysin uudelle pelisarjalle?

Pahimmillaan edessä on toisinto Cyberpunk 2077 -kriisistä, jolloin CD Projekt RED lupaa enemmän kuin mihin pystyy työntekijöidensä kustannuksella. Kaikki häviävät silloin, kun pelisuunnittelijat myyvät kuuta taivaalta. Tällaisessa ympäristössä julkaisupäivät ja työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu lipuvat vain kauemmaksi horisonttiin.