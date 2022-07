Apple Watchin patentti viittaa Touch ID -ominaisuuteen – mutta älä silti toivo liikoja

Tulevissa Apple Watch -malleissa, kuten Apple Watch 8:ssa ja huhutussa Apple Watch 8 Rugged Editionissa saattaa olla isommat näytöt, kehon lämpötilaa mittaavat anturit ja paljon muuta. On kuitenkin yksi asia, jota emme tällä hetkellä odota, ja se on sormenjälkitunnistin. Silti on näyttöä siitä, että tulevat mallit saattavat sisältää juuri tämän ominaisuuden.

Patently Apple (opens in new tab) on huomannut, että Applelle on myönnetty hiljattain patentti (opens in new tab) tällaiselle anturille. Tarkemmin sanottuna patentissa tarkoitetaan Touch ID -sormenjälkitunnistinta, joka on sisällytetty Apple Watchin sivupainikkeiseen.

Tätä painiketta käytetään tällä hetkellä muun muassa Apple Pay -pankkisovelluksessa. Sormenjälkitunnistimen asettaminen siihen olisi hyödyllistä, koska sillä voisi varmistaa henkilöllisyyden turvallisesti ja saumattomasti ilman, että Apple Pay -prosessiin lisätään ylimääräisiä tunnistautumisvaiheita.

(Image credit: Patently Apple / USPTO)

Patentti nostaa esiin kaikki tyypilliset sormenjälkitunnistimen sovellukset mahdollisina käyttötapauksina. Näihin lukeutuvat laitteen lukituksen avaaminen, käyttäjän tunnistaminen ja tapahtumien tai sovellusten lataamisen valtuuttaminen.

Sormenjälkitunnistin vaikuttaa ilmiselvältä lisättävältä ominaisuudelta, ja se olisi pääsykoodia helpompikäyttöisempi suojaustapa Apple Watchiin. Emme kuitenkaan usko näkevämme sitä lähitulevaisuudessa – jos ollenkaan.

Odottavan aika voi olla pitkä

Sormenjälkitunnistin olisi kätevä lisäys Apple Watchin ominaisuuksiin. Luultavasti se olisi paljon käytännöllisempi kuin Face ID. Olisimme kuitenkin yllättyneitä, jos näkisimme sellaisen pian.

Ensinnäkin Apple jättää valtavan määrän patentteja, joista monet eivät koskaan toteudu. Tämä ei todellakaan ole ensimmäinen, jonka olemme nähneet liittyen Apple Watchin sormenjälkitunnistimiin. Raportoimme vastaavista patenteista aikaisemmin jo vuosina 2020 ja 2019.

Voisi ajatella Applen tutkivan sormenjälkitunnistautumista vakavissaan, sillä Apple on jättänyt lukuisia vastaavia liittyviä patentteja. Ilmeisesti heillä ei ole kuitenkaan kiire toteuttaa tätä ominaisuutta.

Koska emme ole kuulleet puhetta sormenjälkitunnistimesta Apple Watch 8:n suhteen, on todennäköistä, ettemme näe sellaista tänä vuonna. Ja koska ensimmäiset patentit ovat peräisin ainakin vuodelta 2019 vailla merkkiäkään tekniikasta, olisimme hyvin yllättyneitä, jos edes Apple Watch 9 saisi mainitun ominaisuuden.

Kenties Apple Watch 10 on tältä osin onnekkaampi. Emme silti pidätä hengitystä, että sormenjälkitunnistuksella varustettu älykello ilmestyisi pikapuoliin parhaiden Apple Watchien listallemme.

Kirjoittanut: Noora Muittari