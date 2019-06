Apple Watch saattaa saada pian lisälaitteen, joka mittaa verensokeria

Älykelloihin on povattu verensokerin mittausta jo vuosien ajan, mutta aiemmat yritykset eivät ole koskaan onnistuneet kunnolla. Seuraava yrittäjä saattaa kuitenkin hyvinkin saada vietyä projektin kunnialla loppuun saakka, sillä verensokerin mittaamiseen keskittyvä Dexcom paljasti kehittävänsä ratkaisua yhteistyössä Applen kanssa.

Ominaisuutta on huhuttu suoraan Apple Watchiin, mutta ainakin toistaiseksi verensokerin mittauslaitteita valmistava yritys on kertonut julkaisevansa pian lisälaitteen, joka on tarkoitettu erityisesti Apple Watchille.

Dexcomin toimitusjohtaja kertoi CNBC:lle, että yritys tekee yhteistyötä Applen kanssa, ja että "tämä [tuleva] työkalu on mahtava diabeetikoille".

Dexcom valmistaa jo tällä hetkellä laitetta, joka yhdistyy Apple Watchiin erillisen lähettimen kautta. Sayer vaikutti kuitenkin puhuvan aivan uudenlaisesta ratkaisusta. Ratkaisu tulee todennäköisesti hyödyntämään watchOS:n ohjelmistoa kattavammin, mutta meillä ei ole vielä mitään tarkempia tietoja laitteesta.

Sayer kertoi myös, että jatkuvasti verensokeria mittaavat laitteet muuttuvat tulevaisuudessa selvästi pienemmiksi.

Kehitys voisi mahdollistaa myös sen, että mittaus saataisiin siirrettyä Apple Watchiin ilman ulkoista lähetintä. Se olisi jälleen yksi suuri terveysominaisuus, joka lukuisia Watch-käyttäjiä.

Ei ole mikään suuri salaisuus, että Applen toimitusjohtaja Tim Cook haluaa vallata terveydenhuoltoalaa ja pyrkii toteuttamaan strategiaa kehittämällä Apple Watchista kokonaisvaltaista terveyslaitetta.

Yhtiö toi jo kelloon aiemmin jo sydänsäkökäyrämittauksen, ja watchOS 6 tulee saamaan desibelimittarin, joka osaa varoittaa käyttäjäänsä haitallisen kovista äänistä.

Emme odota verensokerin mittaamisen saapuvan vielä Apple Watch 5:een , mutta suunnitelmat saattavat muuttua todellisuudeksi jo lähivuosien aikana.

Lähde: UberGizmo