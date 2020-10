Apple Watch 6:n näyttö pysyy vuodon mukaan entisellään

Apple Watch 6:n uskotaan tarjoavan jokaisella osa-alueella Apple Watch 5:stä parantavan kokemuksen. Tuore tietovuoto kuitenkin antaa ymmärtää, että näytön kohdalla muutoksia ei olisi luvassa.

Tiedonjyväsen takana on Twitterissä tietojaan jakava @L0vetodream. Hänen mukaansa Apple Watch 6 jatkaisi JDI:n näyttöjen käyttämistä.

Tiedon totuuspohja on vielä hataralla pohjalla, sillä vuotajan meriittilistalla ei ole toistaiseksi erityisiä skuuppauksia. Todistettuja hutejakaan ei ole vielä matkalle sattunut, mutta pieni skeptisyys kannattaa joka tapauksessa säilyttää.

Mikäli huhu pitäisi paikkansa, tarkoittaisi se täsmälleen samanlaista näyttöä kuin mitä Apple Watch 5:ssä oli. Tämä ei sinänsä olisi välttämättä huono uutinen, sillä kehuimme arvostelussamme juuri laitteen näyttöä, virkistystaajuutta sekä akun kestävyyttä. Siitäkin huolimatta uudistukset ovat yhtä kaikki aina toivottuja.

Pysyvyys olisi kuitenkin jo yllättävää, sillä Apple Watch 5 käytti täsmälleen samaa näyttöteknologiaa kuin neljännen sukupolven Watch 4. Saman näytön käyttäminen kaksi vuotta putkeen tuntuisi hitusen erikoiselta, vaikka pientä hiontaa onkin tehty siellä ja täällä.

in my dream the Apple Watch S6 will continue use the display from JDIMay 31, 2020