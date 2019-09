Apple julkaisi uuden iPhone 11:n, Apple Watch 5:n ja iPad 10.2:n

Applen vuosittainen suuri julkistustilaisuus ei tarjonnut tällä kertaa mitään suuria yllätyksiä. Lavalla nähtiin odotetusti kolme uutta puhelinmallia: iPhone 11, iPhone 11 Pro sekä iPhone 11 Pro Max.

Ehkäpä suurin yllätys olikin iPhonen uusi nimeämislogiikka. iPhone XR:n seuraaja sai nimittäin suoraan nimen iPhone 11, kun taas tehokkaammat iPhone XS:n ja XS Maxin korvaavat mallit saivat Pro-liitteet.

Kalifornialaisyhtiö esitteli tilaisuudessa kuitenkin myös Apple Watch 5:n ja entistä suuremman 10,2-tuumaisen perus-iPadin, joka sai nimekseen yksinkertaisesti iPad 10.2.

Yksi tilaisuuden kiinnostavimmista julkaisuista oli myös Apple Arcaden ja Apple TV+:n paljastaminen, ensimmäisenä mainittu avautuu jo 19.9., mutta Apple TV+:aa saadaan odottaa vielä marraskuun alkuun saakka.

Molempien hinta asettuu vain 5,99 euroon, ja iPhonen, iPadin, iPod touchin Macin tai Apple Tv:n ostajat saavat kaupan päälle vuoden käyttöoikeuden Apple TV+:aan. Videopalvelusta voikin kehkeytyä varteenotettava kilpailija Netflixille.iPhone 11 on nimestään huolimatta yksinkertaisesti iPhone XR:n seuraaja. Logiikka saattaa tuntua erikoiselta, mutta toisaalta iPhone XR oli valmistajan myydyin malli viime vuonna.

6,1-tuumainen näyttö on pysynyt samassa koossa kuin nykyisessä iPhone XR:ssä, ja puhelimen muotoilu muistuttaa muiltakin osa-alueilta pitkälti edellisvuoden mallia. Suurin muutos designiin nähdään iPhone 11:n takakuoressa, johon on asennettu täysin uusi kamera.

Uusi kamera koostuu 12 megapikselin pääkamerasta ja 12 megapikselin ultralaajakulmakamerasta, jonka luvataan vangitsevan kuvaan tuplasti laajempi ala kuin aiemmin.

Toinen fiksu kamerapäivitys on automaattinen yökuvaustila, joka osaa kytkeytyä päälle itsenäisesti, kun kuvausolosuhteet muuttuvat hämäriksi. Emme osaa vielä sanoa tarkemmin sen toiminnasta, mutta tulemme varmasti testaamaan toimintoa tarkemmin arvostelussamme.

Laajakulmakameraa pystyy hyödyntämään myös videokuvaukseen, ja Apple on tuonut kameraan myös kuvanvakautuksen sekä entistä laajemman dynaamisen alueen.

iPhone 11 saa uuden QuickTake-ominaisuuden, joka toimii hieman savalla tavalla kuin Instagram tai Snapchat. Kun pidät kuvauspainiketta pohjassa, toiminto nappaa lyhyen videopätkän.

Etukamera on päivitetty uudessa mallissa 12 megapikseliin ja kuvakulma on entistä laajempi. Apple on tuonut etukameraan myös hidastuskuvauksen, josta saattaa muodostua kiinnostava ominaisuus monille käyttäjille. Ehkäpä "slofiesta" tuleekin seuraava trendisana.

iPhone 11 saa odotetusti myös uuden järjestelmäpiirin, josta tulee reippaasti markkinoiden tehokkain. Emme vielä tiedä A13 Bioniciksi ristityn voimanpesän tarkkoja teknisiä tietoja, mutta Applen esitelmän perusteella se olisi selvästi tehokkaampi kuin nykyinen A12. Myös näytönohjaimen kerrotaan olevan markkinoiden tehokkain.

Nämä ovat varmasti hyviä uutisia kaikille pelaajille. Applen lavalla esittelemä fantasiapeli Pascal's Wager näyttikin äärimmäisen sulavalta.

Apple lupasi myös aiempaa parempaa akunkestoa. iPhone XR:n akunkesto parantuisi tosin vain tunnilla.

Äänentoisto on saanut osakseen Dolby Atmoksen, ja Apple kertoo kehittävänsä lisäksi omaa virtuaaliteknologiaa, joka parantaisi äänen tilantuntua.

iPhone 11 maksaa halvimmillaan 829 euroa ja saapuu myyntiin 20. syyskuuta. Ennakkotilaukset alkavat 13. päivä syyskuuta.

(Image credit: Apple)

iPhone 11

(Image credit: Apple)

iPhone 11 Pro ja 11 Pro Max

Perusmalli sai nimekseen iPhone 11, joten lippulaivamalleja kutsutaan tänä vuonna iPhone 11 Proksi ja iPhone 11 Pro Maxiksi.

Yksi mallien odotetuimmista uudistuksista on parempi akunkesto, joka on hiertänyt monta Apple-käyttäjää. iPhone 11 Pron akunkeston kerrotaan parantuneen neljä tuntia ja iPhone 11 Pro Maxin viisi tuntia. Testaamme varmasti Applen väitteiden totuudenmukaisuuden arvostelussamme.

Puhelimissa on iPhone 11:n 12 megapikselin kameroiden lisäksi myös kaksinkertaisella zoomilla varustettu telefotokamera.

Apple mainitsi tilaisuudessaan myös, että kaikkien kolmen kameran välillä voi vaihtaa saumattomasti kesken kuvauksen. Kamerasovellus kuvaa käyttää itse asiassa jatkuvasti kaikkia kolmea kameraa, joten se on valmiina vaihtamaan niiden välillä koska tahansa.

Apple esitteli lisäksi uuden toiminnon nimeltä Deep Fusion. Se hyödyntää koneoppimista yhdistääkseen useita kuvia yhdeksi optimaalisesti valotetuksi kuvaksi. Kyseinen ominaisuus saapuu tosin vasta myöhemmin syksyllä erillisen ohjelmistopäivityksen myötä.

iPhone 11 Pro maksaa 1 179 euroa ja iPhone 11 Pro Max puolestaan 1 279 euroa. Puhelimet ovat ennakkotilattavissa 13. syyskuuta ja saapuvat myyntiin 20. syyskuuta.

(Image credit: Apple)

Apple Watch 5

Apple esitteli odotetusti myös viidennen sukupolven version Watch-älykellostaan.

Kellon suurin uudistus on always-on-näyttö, jonka ansiosta näet kellonajan koko ajan. Aiemmissa Apple Watcheissa käyttäjä on joutunut kohottamaan rannettaan, jotta kellon näyttö kytkeytyy päälle.

Näyttö käyttää niin sanottua LPTO-tekniikkaa ja säästää virtaa esimerkiksi asettamalla virkistystaajuuden jopa vain yhteen ruutuun sekunnissa. Näyttö laskee kirkkauttaan automaattisesti ja nostaa sitä kirkkaammaksi, kun käyttäjä kohottaa rannetta katsoakseen kelloa.

Jatkuvasti päällä oleva näyttö laskee luonnollisesti akunkestoa, mutta Apple lupaa silti kellolle 18 tunnin akunkeston, jonka pitäisi riittää koko päivän käyttöön.

Apple nosti tilaisuudessaan esille erilaisia hätävaraominaisuuksia, joita kello tarjoaa. Se osaa esimerkiksi soittaa hätänumeroon, kun käyttäjä painaa pohjassa sen fyysistä painiketta. Toiminto on käytössä myös silloin, kun käyttäjä ei ole yhdistänyt kelloa puhelimeen. Apple mainitsi kellon saavan myös sisäänrakennetun kompassin.

Apple Watch 5:sta on saatavilla lukuisia eri väri- ja materiaalivaihtoehtoja, kuten kaksi uutta titaanista ja yksi keraaminen malli.

Applen uusi älykello saapuu myyntiin 20. päivä syyskuuta. Meillä ei ole vielä varmaa tietoa sen hinnoittelusta.

(Image credit: Apple)

iPad 10.2 ja iPadOS

Apple esitteli julkistustilaisuudessaan uuden perus-iPadin, joka sai nimekseen iPad 10.2. Siinä on nimensä mukaisesti 10,2-tuumainen näyttö, joka on hieman suurempi kuin aiemmassa 9,7-tuumaisessa mallissa.

Yhtiö lupaa uuden iPadin olevan tuplasti nopeampi kuin edellinen malli, mutta testaamme luonnollisesti väitteen vielä omassa arvostelussamme.

iPad hyödyntää samaa Smart Connector -liitäntää kuin iPad Pro, joten siihen saa yhdistettyä Smart Cover -näppäimistön. Tämä on varmasti kaivattu uutinen monille opiskelijoille, jotka suunnittelevat kirjoittavansa luentomuistiinpanoja iPadilla.

iPadin kerrotaan tukevan myös Apple Penciliä, mutta kyseessä on ilmeisesti vain ensimmäisen sukupolven kosketuskynä, eikä modernimpi Apple Pencil 2.

32 gigatavun Wi-Fi-verkossa toimivan iPad 10.2:n hinta alkaa 399 eurosta. Mobiiliverkkoa kaipaavan täytyy puolestaan satsata tablettiinsa vähintään 539 euroa. tablettiin on saatavilla lisähinnasta myös 128 Gt:a tallennustilaa.

(Image credit: Apple)

Apple Arcade ja Apple TV+

Apple aloitti tilaisuutensa kertomalla jo kesäkuisessa WWDC:ssä esitellyistä Apple Arcadesta ja Apple TV+:sta. Molemmat palvelut saivat tänään myös viralliset julkaisupäivät.

Apple Arcade saapuu Suomeen 19. päivä syyskuuta ja maksaa vain 5,99 euroa kuukaudessa. Hinta sisältää yli sata peliä, ja Apple kertoo lisäävänsä palveluun jatkuvasti uutta pelattavaa.

Apple TV+ tulee saataville marraskuun alusta alkaen ja maksaa Arcaden tavoin vain 5,99 euroa kuukaudessa. Hinnoittelu vaikuttaa todella kilpailukykyiseltä esimerkiksi Netflixiin verrattuna. Uuden Apple-laitteen ostajat saavat palvelun käyttöön veloituksetta vuodeksi.

Molempien tilauksien hinnat sisältävät kaiken lisäksi koko perheen käyttöoikeuden.