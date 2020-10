AMD:n Big Navi -näytönohjaimissa saattaa esiintyä Nvidian RTX 3000 -tason saatavuusongelmia

AMD:n Big Navi -näytönohjaimissa saattaa olla huhujen mukaan julkaisussa saatavuusongelmia, mikä ei varmasti ole mieluisa uutinen monille PC-pelaajille, kiitos pettymyksiä aiheuttaneen Nvidian RTX 3000 -julkaisun.

Kyseessä on tosin tässä vaiheessa ainoastaan huhu, joka ei ole meidän mukaamme edes lähtöisin järin luotettavasta lähteestä. Tosin vastaavia huhuja on kuultu useammasta eri lähteestä, joiden mukaan AMD:n RX 6000 -sarjalaisia saapuisi myyntiin vain niukka määrä.

Ensinnäkin Reddit-viesti on nostanut esille puolalaisen jälleenmyyjä Morele.netin, joka kommentoi olevansa tietämätön, milloin Big Navin näytönohjaimet tulevat myyntiin. Hän lisäsi samalla "odottavansa saatavuusongelmia aivan kuten Nvidian näytönohjainten kanssa".

Samansuuntaista kuultiin myös Twitterissä, jossa kiinalaisen PTT-foorumin käyttäjät väittävät (Google Translaten perusteella): "Rehellisesti sanottuna on yllättävää, että [AMD:n toimitusjohtaja] Lisa Su uskaltaa luvata tämän julkaisupäivän. Mielestäni määrien kasvu lisääntyy vasta joulukuussa."

"Itse asiassa tuotantomäärät ovat aina olleet riittävät, mutta Navin tapauksessa niiden riittävyys saattaa riippua Sonyn ja Microsoftin seuraavan sukupolven konsoleista."

Toisin sanoen, vaikka Radeon RX 6800 ja RX 6800 XT julkaistaan 18. marraskuuta, näytönohjaimia ei välttämättä riitä myytäväksi asti kuin vasta joulukuussa, jos yllä oleva väite pitää paikkaansa.

Huhu olisi varsin musertava heille, jotka ovat innoissaan AMD:n uusista näytönohjaimista Big Navi -julkistuksen myötä ja toivoivat niistä hyvän vaihtoehdon vaikeasti saatavilla olevian Nvidia RTX 3000 -mallien tilalle. Kannattaa myös muistaa, että AMD on vihjaillut saatavuuden olevan parempi kuin Nvidialla, joskin näiden huhujen valossa ei merkittävästi paljon parempi.

Toisen lähteen mukaan AMD:n muut tuotantoon vaikuttavat kysynnät saattaisivat siis vaikuttaa siihen, miten paljon Big Navi -näytönohjaimia voitaisiin ylipäätään valmistaa. Näihin syihin lukeutuvat PS5:n ja Xbox Series X:n vaatimat sirut, Ryzenin prosessorit (mukaan lukien uusi Ryzen 5000 -sarja) sekä Renoir APU.

Kannattaa suhtautua huhuihin kuitenkin epäilyksellä, sillä ne ovat toistaiseksi vain spekulaatiota.

Toinen mielenkiintoinen ja positiivisempi huhu tulee puolestaan HardwareLuxxin toimittaja Andreas Schillingilta, jonka mukaan AMD käy keskusteluja kolmansien osapuolten näytönvalmistajien kanssa kustomoitujen RX 6900 XT -korttien kanssa.

Tällä hetkellä kaikki lippulaivamallin näytönohjaimet ovat AMD:n itsensä valmistamia, eikä niitä saa lainkaan muilta valmistajilta, toisin kuin 6800-sarjalaisia.

AMD is in talks with partners about custom models of the Radeon RX 6900 XT. So far, there is just a MBA (made by AMD) planed, but obviously partners are interested in offering own designs with custom coolers. pic.twitter.com/LTrWySzua4October 30, 2020