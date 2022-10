Älypuhelinten myynti jatkaa sakkaamistaan

Älypuhelinten maailmanlaajuinen menekki on jatkanut laskusuhdanteessa. Tutkimusyhtiö Canalys kertoo myyntimäärien laskeneen jo kolmena perättäisenä kvartaalina.

Vuoden 2022 kolmannen kvartaalin puhelinmyynnit laskivat 9 prosentilla viimevuoden takaisesta. Osittaisena syynä pidetään taloustilannetta ja nousseita elinkustannuksia, jotka ovat saaneet monet pitämään lompakkonsa nyörejä tiukemmalla.

Puhelinvalmistajilla ei ole Canalysin mukaan aihetta huokaista helpotuksesta tulevaisuudessakaan. Yhtiön mukaan myyntimäärien lasku jatkuu tätä menoa vielä ainakin kuudesta yhdeksään kuukauteen.

Laaja-alaisia vaikutuksia

Tilanne koskee Canalysin raportin mukaan lähes kaikkia suurimpia valmistajia. Ainoastaan Apple onnistui kasvattamaan kolmannella kvartaalilla myyntimääriään. Yhtiön iPhone-puhelimien markkinaosuus on tällä hetkellä 18 prosenttia.

Samsung-puhelimet pitävät edelleen markkinoiden johtoasemaa. Yhtiön kännyköiden markkinaosuus on 22 %. Kärkiviisikon muut sijat menevät Xiaomille (14 %), Oppolle (10 %) ja Vivolle (9 %).

Canalysin analyytikko Amber Liu kommentoi raportin yhteydessä, että älypuhelinmarkkinat ovat erittäin herkkiä erilaisille tapahtumille. Jos kysynnässä on minkäänlaisia ongelmia, lukemat näkyvät nopeasti myyntimäärissä ja hinnoissa. Monet valmistajat ovatkin paikanneet laskusuhdannetta erilaisilla tarjouskampanjoille, jotta varastot eivät täyttyisi vanhenevista puhelimista.

Myös kuluttajien taloustilanne on muuttunut. Yhä useampi katsoo eurojensa perään aiempaa tarkemmin, ja tämän vuoksi jopa Apple on joutunut pohtimaan hintojaan . Todennäköisesti valtaosa puhelinvalmistajista valmistautuu jo Black Fridayn ja Cyber Mondayn tulemiseen, jolloin on oivallinen mahdollisuus saada laitteita kaupaksi.

Canalysin toinen analyytikko Sanyam Chaurasia uskoo puhelinmarkkinoiden tilanteen pysyvän nykyisellään vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon ajan. Tämä pakottaa valmistajat miettimään entistä tarkemmin tuotantomääriä sekä hinnoittelua.

Kun monet joutuvat miettimään kulutustottumuksiaan tarkemmin, nähtäneen loppuvuodesta merkittävää kysyntää myös hiukan vanhempien puhelimien osalta. Todennäköisesti monet harkitsevatkin tarkkaan esimerkiksi viimevuotisen mallin ostamista, sillä näin voi saada erinomaisen puhelimen useita satasia halvemmalla.