7 omituisinta puhelinta vuodelta 2020

2020 jää historiaan melkoisen erikoisena vuotena. Kun pohtii maailman tapahtumia, muutaman puhelinmallin sivuuttaminen on enemmän kuin hyväksyttävää. Keskiössä kun ovat enemmän olleet lykkääntymiset ja toimitusvaikeudet, joita on nähty uuden vuosikymmenen aluksi enemmän kuin olisi tarvinnut.

Vuosi 2019 jäi historiaan taittuvien puhelimien esiinmarssina. Päättyvän vuoden aikana nähtiin jos jonkinlaisia visionäärisiä ihmeitä. Näistä voitaneen mainita taittuva simpukkapuhelin Motorola Razr tai Samsungin oma Galaxy Z Flip.

Myös pieniä mutta samalla merkittäviä kosmeettisia uudistuksia saapui myyntiin. Vanhanaikaiset kameralovet ja -kolot saivat muutamissa malleissa siirtyä aiheestakin syrjään, kun etukameran uusi koti löytyi näytön sisältä. Muuttopuuhiin joutuivat myös kosketuskynät, jotka nekin saivat uuden paikan eriskummallisista paikoista.

Tässä ovat mielestämme oudoimmat puhelinmallit vuodelta 2020. Listan järjestys ei ota kantaa hätkähdyttävyyteen tai omituisuuteen, ainoastaan julkaisuajankohtaan. Osa näistä kävi jo kätösissämme, toisia jäädään vielä odottamaan. Mikäli ne ikinä siis päätyvät suunnittelupöydältä myyntiin.

(Image credit: Future)

OnePlus Concept One

OnePlus Concept One nousi CES 2020:n kiinnostavimmaksi puhelimeksi. Samalla kävi kuitenkin välittömästi selväksi, ettei sitä oltu tarkoitettu yleiseen myyntiin. Puhelimen kiinnostavinta antia oli sen tapa ratkaista valmistajia jo pitkään mietityttänyt kysymys: mihin piilottaa takakamera. Tällä kertaa ratkaisuksi oivallettiin tummennettu lasi.

OnePlus pohjasi ajatuksensa urheiluautojen ikkunoihin. Virran avulla lasin saa vaihtumaan läpinäkyvästä tummaksi. Concept One vaihtaa lasin olotilaa automaattisesti kamerasovelluksen avautuessa, jolloin peiteväri kaikkoaa kameran tieltä.

Minkä takia ominaisuus ei ottanut vielä tuulta alleen? Sinänsä oivallisessa ajatuksessa on vielä muutamia mutkia matkassa. Ensinnäkin lasin naarmuuntuminen tai rikkoutuminen tekisi koko kamerasta käyttökelvottoman. Mukana on vielä muitakin ongelmakohtia, mutta ainakin ensivaikutelma teki meihin vaikutuksen.

Toivottavasti tämä kuitenkin nähdään myöhemmin, sillä se toisi puhelinten muotoiluun kaivatun lisäsäväyksen.

(Image credit: Future)

Motorola Razr

Vaikka Motorola Razr päätyi kätösiimme jo loppuvuodesta 2019, puhelin viivästyi alkuvuoteen 2020. Taittuva simpukkamalli totisesti sai kaivattua kiinnostusta. Harmi vain, ettei huomio näkynyt myyntiluvuissa.

Heikko menestys on oivaltavan muotoilun takia sääli. Liitos taittaa näytön tyylikkäästi, mutta samalla se suojaa ruutua naarmuilta. Lisäksi on syytä huomioida, että Razr sai taitettua täysiverisen älypuhelimen ominaisuudet puolet pienempään tilaan kuin tavallisesti.

Valitettavasti hinta on kuitenkin todella korkea. Kun muiden yhtiöiden lippulaivamallit tarjoavat huippuominaisuudet edullisempaan hintaan, Motorola Razrin suosittelu on erittäin vaikeaa.

Motorola ei kuitenkaan ole luopunut tavoitteistaan. Yhtiö julkaisi loppuvuodesta hiotun Motorola Razr 2020 -mallin, joka ei kuitenkaan onnistunut nousemaan simpukkapuhelimien kärkipaikalle. Kirkkainta kruunua pitää edeleen Samsung Galaxy Z Flip.

Razr oli joka tapauksessa markkinoilla ensimmäisenä, ja pelkästään se oikeuttaa paikkaan sydämessä.

(Image credit: Future)

Moto G Stylus

Motorola on julkaissut edullisia G-sarjan puhelimiaan jo vuosien ajan, eikä vaihtoehtojen määrässä ole ollut moitittavaa. Myyntiin on päätynyt useasti vähintään neljä erilaista mallia, jotka erottuvat toisistaan hinnan sekä teknisten tietojen osalta. Yleensä marginaalisesti toisistaan eronneet mallit saivat kuitenkin vuonna 2020 melkoisen outolinnun seurakseen. Moto G Stylus tarjosi nimittäin jotain uutta – tai pikemminkin erittäin vanhaa.

LG Stylo on jo pidemmän aikaa ollut markkinoiden johtava stylus-kosketuskynällä käytettävä halpispuhelin. Moto G Stylus pyrkii kuitenkin samoille apajille. Enää ei tarvitse haikailla kalliita Samsung Galaxy Note -malleja, sillä selvästi edullisempi Moto G Stylus tarjoaa samaisen kynäoption sekä hyvät ominaisuudet. Valitettavasti vain tehot jäävät piippuun.

Mukana ei ole kaikkia Samsung S Pen -kosketuskynän edistyneimpiä ominaisuuksia, kuten liikkeiden tunnistamista. Joka tapauksessa se tarjoaa kosketuskynällisen puhelimen sopuhintaan.

(Image credit: Future)

LG Wing 5G

Yksi tämän vuoden suosikeistamme on LG Wing 5G. Se on samalla myös menneen vuoden omituisimpia yrittäjiä. Todennäköisesti muistatkin takavuosien Nokia Communicatorin sekä muut sen kaltaiset mallit? LG Wing tarjoaa samankaltaisen puhelimen, jossa ylänäyttöä liikuttaessa paljastuu näppäimistön sijasta toinen, pienempi näyttö.

Ajatus on itse asiassa todella tyylikäs ja näppärä. Ratkaisun ansiosta isolta näytöltä voi katsoa esimerkiksi videota samalla kun näpyttää viestiä pikkuruudulta. Kokonaisuus poistaa puhelimien tyypilliset käyttöongelmat. Nyt samanaikaisesti voi tehdä ongelmitta muutamaakin eri asiaa.

Mikäli haluat mahdollisimman suuren näytön, katse kääntyy monesti taittuviin puhelimiin. LG Wing tarjoaa lähes saman merkittävästi halvemmalla. Eihän se halpa ole, sillä hinta on lippulaivapuhelimien tasolla, mutta samalla se noin puolet edullisempi kuin Samsung Galaxy Z Fold 2.

Toteutus jättää vielä parannettavaa eikä esimerkiksi sovellusten siirtäminen näyttöjen välillä ole täysin saumatonta. Hinnan ja innovatiivisuuden suhde tekevät LG Wingistä kuitenkin yhden kirkkaimmista helmistä vuonna 2020.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Fold 2

Hetkinen, eikös alkuperäinen Galaxy Fold julkaistu jo vuonna 2019? Tässähän on pelkkä päivitetty malli, jonka uutuudenviehätys tuskin enää riittää omituisimpien puhelimien listalle?

Yllä olevat kysymykset ovat aiheellisia. Kakkosmalli tarjoaa kuitenkin yhden merkittävän uutuuden: ulkoinen näyttö laajentui kattamaan koko puhelimen. Jo se perustelee paikan tällä listalla.

Z Fold 2 on suljettuna kuin mikä tahansa älypuhelin. Kokemus muistuttaa kuitenkin koko komeuteen avautuessaan enemmän pientä tablettia. Erityisen kiehtovaa on se, miten puhelimesta kolme neljäsosaa on kosketusnäyttöä. Lukema on varsin vaikuttava. Takapuolen muuttaminen kokonaan kosketusnäytölliseksi ruuduksi ei siis liene enää kuin ajan kysymys.

Huawei Mate Xs sekä muut ulospäin avautuvatpuhelimet ovat periaatteessa jo tehneet tämän, sillä niiden valtava ulkonäyttö kattaa koko alueen. Kun vielä toinenkin puoli muuttuisi kosketusnäytölliseksi, voisi puhelimesta saada todella eriskummallisen sekä monipuolisen.

Sen jälkeen tarvitsisi enää keksiä, mitä tekee piilossa olevalla näytöllä, jota voi kuitenkin hallinnoida kosketuksella.

(Image credit: ZTE)

ZTE Axon 20 5G

Valmistajat ovat jo hyvän aikaa etsineet tapaa kameraloven piilottamiselle. Erillisen loven tai pop-up-kameran tilalle on kehitetty mahdollisuus jemmata selfiekamera näytön alle.

Teknologia ei tietenkään ole yksinkertaisimmasta päästä, sillä kuvaaminen näytön läpi vaatii tietynlaisen ruudun. ZTE Axon 20 5G on ensimmäinen, joka onnistuu kikkakolmosessa.

Kyseinen malli ei varmastikaan herätä kovin monissa muistikuvia. Tälle on luonteva syy, sillä se on julkaistu syyskuussa Kiinassa ja vastikään Iso-Britanniassa. Muihin maihin saapumisesta ei ole vielä selvyyttä.

Odotamme malttamattomasti mahdollisuutta päästä testaamaan 32 megapikselin etukameran laatua. Lisäksi on miellyttävä erikoisuus, ettei kokonaan uudenlainen teknologia maksa maltaita. ZTE Axon 20 5G on nimittäin melko keskihintainen malli, jossa on Snapdragon 765G -suoritin, 8 gigatavua RAM-muistia, 256 gigatavua tallennustilaa sekä nelikamera.

Oppon taittuva puhelin sekä rullattavat mallit

Jokaisella varteenotettavalla listalla täytyy olla malli, jonka kehitystyö on vasta alkumetreillä. Suurin osa suunnitteluvaiheessa olevista puhelimista ei saavu myyntiin hetkeen jos koskaan. Yleensä syynä on epäkäytännöllisyys, kun teknologiaa pusketaan eteenpäin mitä eriskummallisimpiin suuntiin.

Tällaiseksi on laskettava Oppon sekä japanilaisen design-yhtiö Nendon yhteistyö. Kyseessä on taittuva puhelin kolmoissaranalla.

Today, we’re showcasing two new design concepts produced in collaboration with leading Japanese design studio, nendo. First, is the ‘slide-phone’, which features a triple-hinge foldable screen system. #OPPOxnendo pic.twitter.com/r6YNrc2EmPDecember 14, 2020

Se ei suinkaan ole ainoa todellinen outolintu vuodelle 2020. TLC:n on huhuttu työstävän rullattavaa puhelinta pitkin vuotta, ja tuore video antaa osviittaa tulevasta.

Myös Oppo on esitellyt rullattavan puhelimen muotoilua, minkä perusteella yhtiö saattaa olla kehitystyössä kilpailijoit apidemmällä. Oppo X 2021 vilahti näytillä loppuvuodesta 2020, mutta tuolloin yhtiö korosti kyseessä olevan ainoastaan konseptimalli. Tämän vuoksi laitetta tuskin tuodaan myyntin ainakaan sellaisenaan.

Ennusmerkit näyttävät kuitenkin lupaavilta. Oppo esitteli puhelinmallin 6,7-tuumaista OLED-näyttöä, joka kuitenkin puhelimen avautuessa laajenisi aina 7,4 tuumaan asti.

Myös LG hamuaa samoille apajille. LG Rollable on huhujen mukaan tulossa myyntiin noin 2 359 dollarin hintaan. Jos laite saapuu Eurooppaan, tarkoittaisi se todennäköisesti roimaa 2 500 euroa.