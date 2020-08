Tässä on viikonlopun halvin Samsung Galaxy S10 Plus (128 Gt)

Vaikka Samsungin kohdalla katse onkin jo kääntynyt hintavaan S20-sarjaan sekä menneellä viikolla paljastettuun Note 20 -sarjaan, viimevuotinen S10-brändi on edelleen erinomainen vaihtoehto huippupuhelinta etsivälle. Erityisesti Samsung Galaxy S10 Plus nousi jopa testivoittajaksemme.

Viimevuotisessa arvostelussamme puhelinta kuvattiin seuraavasti:

"Galaxy S10 Plus on Samsungin kirkkain taidonnäyte vuodelle 2019. Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen valmistaja on viimeinkin laittanut kovat piippuun ja uudistanut puhelimensa päästä varpaisiin. 6,4-tuumainen näyttö tarjoaa markkinoiden kärkitason katselukokemuksen, kolmoistakakamera kykenee monipuolisiin suorituksiin ja näyttölasiin integroitu sormenjälkitunnistin on parempi kuin kilpailijoilla."

Tuolloin ainoaksi todelliseksi moitteeksi jäi hinta, joka on eittämättä vieläkin varsin kova. Onneksi viikonlopun tarjouksien ansiosta Galaxy S10 Plus on saatavissa merkittävästi tavallista edullisemmin. Ykköstarjoukset iskevät pöytään Gigantti sekä DNA, joilta puhelimen saa hintaan 599 €. DNA:n tapauksessa osa väreistä on tosin jo nyt lopussa verkkokaupasta, joten esimerkiksi punaista väriä joutuu metsästämään myymälöistä.

Hinta on erinomainen, sillä laitteesta joutuu yleensä pulittamaan vähintäänkin 700 euroa ja yleensä 799 €.