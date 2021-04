Tässä on pääsiäisen halvin Samsung Galaxy S21 Plus

Puhelinmarkkinoilla riittää kuhinaa, kun OnePlus tuo huhtikuussa myyntiin uudet huippupuhelimet OnePlus 9 ja OnePlus 9 Pro. Mallisto teki arvostelussamme jo sellaisen vaikutuksen, että niiden voi arvella nousevan parhaiden puhelimien listalla erittäin korkealle.

Olemme nostaneet tämän hetken kolmanneksi parhaiksi malleiksi Samsungin uudet Galaxy S21- ja Galaxy S21 Plus -mallit. Kehuimme Plus-mallin arvostelussa erityisesti mallin suorituskykyä sekä upeaa muotoilua. Motkotusta ansaitsivat sen sijaan kallis hinta sekä laturin puuttuminen myyntipakkauksesta.

"Galaxy S21 Plus on erinomainen puhelin omana itsenään, mutta tarjoaa hyvin vähän lisää verrattuna edullisempaan Galaxy S21 -malliin. Jos haluat kuitenkin isomman näytön ja olet valmis maksamaan siitä enemmän, S21-sarjan keskimmäinen vaihtoehto on erinomainen puhelin."

Onneksi hinta on pudonnut pääsiäistarjousten ansiosta merkittävästi aiempaa alemmas. Merkittävä hintatiputus mahdollistaa 128 Gt:n muistilla varustetun mallin saamisen jo lähes 900 eurolla, eikä tuplasti kookkaampi 256 Gt -mallikaan ole enää kuin hitusen alle tuhannen euron.

8 gigatavun muistilla ja 128 Gt:n tallennustilalla varustetun mallin ykköstarjouksen esittää Hobby Hall, jolta malli on saatavissa huikeaan 919 euron hintaan. Valitettavasti varasto on tällä hetkellä kuitenkin tyhjä, mutta toimitusajaksi arvioidaan viikkoa. Mikäli mallin haluaa heti, on esimerkiksi Gigantin 979 euron hinta myös kohdillaan.

Niin ikään 256 Gt:n tallennustilalla varustettu malli on Hobby Hallissa 15 prosentin tarjouksessa, jolloin normaali 1 149 euron hintalappu on pudonnut 975 euroon. Mikäli laitteen haluaa heti, tarjoaa DNA 1 049 euron hinnalla hyvän vaihtoehdon.