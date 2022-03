Parhaat Disney+ -dokumentit: sivistä itsesi näiden laatudokumenttien parissa

Vaikka Disney+ on monille tilaajille tunnettu ennen kaikkea Marvel-elokuvista, The Mandalorianista ja Simpsoneiden kaltaisista hittisarjoista, suositussa suoratoistopalvelussa on paljon muutakin katsottavaa kuin pelkkää fiktiota. Palvelun valikoimaa on täydennetty tasaiseen tahtiin mielenkiintoisilla dokumenteilla, joista löytyy taatusti jokaiselle jotain kiinnostavaa.

Yhtiö ei suinkaan karsasta omien tuotantojensa avaamista ulkopuolisille, joten palvelusta löytyy paljon laatudokumentteja niin yhtiön piirroshistoriasta (Waking Sleeping Beauty, Frank and Ollie) kuin sen huvipuistoista (The Imagineering Story).

Nämä eivät ole kuitenkaan ainoa tarjolla olevat dokumentit, kiitos yhtiön vuonna 2019 tekemästä 20th Century Foxin hankinnasta sekä tietenkin National Geographicin valtavasta valikoimasta. Näiden lomasta katsottavaa riittää niin merten syvyyksistä (Titanic: 20 Years Later) aina avaruuteen (Apollo: Missions to the Moon) saakka.

Disney+:sta löytyy itse asiassa niin paljon katsottavaa, että olemme koonneet sen vuoksi palvelun parhaat dokumentit näppäräksi listaksi. Jos etsit itsellesi siis uutta sivistävää katsottavaa, suosittelemme tutustumaan näihin dokumentteihin.

The Imagineering Story

(Image credit: Disney Plus)

Covid-19 saattoi sulkea Disneyn huvipuistot pidemmäksi aikaa, mutta näiden maagiseen maailmaan on mahdollista päästä turvallisesti kotisohvalta käsin. Kuusiosainen dokumenttisarja The Imagineering Story menee syvälle Disneyland-huvipuistojen historiaan ja paljastaa, kuinka "kuvittelijoiden" joukko loihtii ikoniset huvipuistoajelut henkiin.

Dokumentin on ohjannut Leslie Iwerks (The Pixar Story).

Free Solo

(Image credit: Disney.) (Image credit: National Geographic)

Alex Honnoldin kuolemaa uhkaava tavoite kiivetä yksin ja ilman köysiä Kaliforniassa sijaitsevan El Capitanin huipulle nousee keskiöön tässä jännittävässä, dramaattisessa ja Oscarin voittaneessa dokumentissa. Honnoldin lähes yliluonnolliset temput kallioseinämässä eivät ole ainoa häkellyttävä asia dokumentissa, vaan yhtä lailla kunnioitusta herättävät tätä kuvaavat kamerahenkilöt. Tästä ei kiipeily juuri parane.

Waking Sleeping Beauty

Nyt kun Disney omistaa Marvelin, Star Warsin ja Pixarin, saattaa toisinaan aina unohtaa, ettei yhtiö ole aina ollut kassahittiä toisen perään takova jättijulkaisija. 1980-luvulla Disneyn piirretyt, kuten Oliver ja kumppanit sekä Basil Hiiri - Mestarietsivä, eivät olleet mitään suuria hittejä. Tässä dokumentissa kerrotaankin yhtiön 1990-luvun alun paluusta valokeilaan, kun Jeffrey Katzenberg vastasi Disneyn kehutusta animaatioputkesta Pienen merenneidon, Aladdinin ja Leijonakuninkaan osalta.

Frank and Ollie

Vaikka valokeilan ominut Walt tunnetaan parhaiten Disneyn riveistä, yhtiön luotettavin animaatiotiimi, niin kutsutut "yhdeksän vanhaa miestä", ovat pitkälti vastuussa Disneyn nykyisestä asemasta. Tässä vuonna 1995 julkaistussa dokumentissa keskitytään Frank Thomasiin ja Ollie Johnstoniin, jotka työskentelivät Lumikki ja seitsemässä kääpiössä, Pinokkiossa, Bambissa ja lähes kaikissa 1980-luvun alun muissa Disney-klassikoissa. Disney-piirretyistä kiinnostuneille lähes pakollista katsottavaa.

Science Fair

Jos muistelet omaa nuoruuttasi, olit todennäköisesti kiinnostuneempi videopeleistä tai urheilusta fysiikan tai kemian sijaan. Mutta aina on olemassa meitä muitakin...

Vuonna 2018 julkaistu Science Fair -dokumentti seuraa yhdeksää teiniä, jotka osallistuvat Los Angelesissa järjestettävään International Science and Engineering Fair -tapahtumaan. Samalla kyseinen yhdeksikkö onnistuu saamaan meidät katsojat tuntemaan itsemme tyhmiltä, kun nämä esittelevät taitojaan muun muassa ilmailun osalta. Vaan kukapa ei rakastaisi älykkäitä ratkaisuja ja vielä siistimpiä laitteita?

Before the Flood

Julkkisten tähdittämät dokumentit eivät ole aina kaikkein laadukkainta katsottavaa, mutta Leonardo DiCaprion henkilökohtainen ilmastodokumentti on loistava poikkeus sääntöön. Näyttelijä matkaa ympäri maailmaa kuunnellessaan ilmastomuutoskeskustelun molempien osapuolten väitteitä niin jäätiköiden sulamisesta kuin fossiilisten polttoaineiden tuotannosta. Hän onnistuu myös haastattelemaan Barack Obaman kaltaisia isoja poliittisia nimiä. Tämän dokumentin suurin – ja huolestuttavin – anti on tosin siinä, ettei maailma ole juurikaan muuttunut sitten sen julkaisuvuoden 2016.

Apollo: Missions to the Moon

(Image credit: Disney/National Geographic)

Tarina NASA:sta ja 12 Kuussa käyneestä henkilöstä vuosien 1969 ja 1972 välillä on kerrottu jo useita kertoja, mutta tämä tarina ei vanhene koskaan. Neil Armstrongin kuussakävelyn 50-vuotispäivän kunniaksi julkaistu National Geographic -dokumentti on luotu täysin arkistomateriaalin pohjalta. Ohjaaja Tom Jennings kokoaa yhteen NASA:lta ja televisiokanavilta saatua materiaalia, mikä tekee tästä poikkeuksellisen historialliselta tuntuvan sukelluksen ihmiskunnan yhteen suurimmista saavutuksista koskaan.

Titanic: 20 Years Later

Oscar-ennätyksiä rikkonut Titanic ei jäänyt James Cameronin ainoaksi kiinnostukseksi aiheesta. Kaksi vuosikymmentä hittielokuvan jälkeen julkaistussa National Geographic -dokumentissa ohjaaja palaa maailman kuuluisimman hylyn luokse ja oppii, mitä kaikkea hän teki väärin ja oikein omassa klassikossaan. Nähtävästi elokuvan uppoaminen ei ollutkaan niin aito kuin luulimme.

Disney+:ssa on tarjolla myös Cameronin toinen vedenalainen dokumentti, Atlantis Rising, jossa hän etsii myyttistä vedenalaista kaupunkia.

Elephant

(Image credit: Apple)

Yksikään dokumenttilistaus ei ole täydellinen ilman luontodokumenttia, joita Disney+:sta löytyy useita. Olemme valinneet tälle listalle tämän vuonna 2020 julkaistun dokumentin norsuista, jotka matkaavat läpi Kalaharin aavikon. Elokuvantekijät tekevätkin Gaian, Shanin, Jomon ja ystävien matkasta paikoin tunteellisen seikkailun läpi mykistävän kauniiden maisemien. Silti tämä dokumentti muistettaneen iäti siitä, että Sussexin herttuatar Meghan Markle teki siinä paluun valkokankaalle ja lahjoitti palkkionsa Elephants Without Borders -hyväntekeväisyysorganisaatiolle.