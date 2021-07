Paras sijoitusalusta 2021: nämä työkalut mahdollistavat vaivattoman osakekaupan

REASONS TO AVOID

Parhaat sijoitusalustat tekevät osakekaupankäynnistä todella helppoa. Halusitpa ostaa, sijoittaa, käydä kauppaa tai hallita omistuksiasi, tämä onnistuu helposti kotona, toimistolla sekä reissussa.

Takavuosien sijoittajat kärvistelivät korkeiden vaatimusten sekä maksukulujen kanssa, jotka tekivät kaupankäynnin aloittamisesta kalliin ja riskialtiin päätöksen. Tämän hetken verkkopalvelut ovat onneksi mullistaneet tilanteen. Aloittaminen on helpompaa kuin koskaan, minkä lisäksi työkalut soveltuvat niin aloittelevien sijoittajien kuin kokeneiden pörssihaidenkin tarpeisiin.

Käymme tässä artikkelissa läpi viisi tämän hetken parasta sijoitusalustaa. Niistä jokaisessa on omat vahvuudet sekä heikkoudet, joten sopivan palvelun valinta ei aina ole yksiselitteistä. Kannattaakin lukea läpi kaikki palvelut ajatuksella, sillä sopivan järjestelmän avulla teet sijoitustoiminnastasi merkittävästi vaivattomampaa.

Paras sovellus valuuttakauppoihin: hallitse varojasi iPhonella ja Android-puhelimella

1. M1 Finance Edullinen ja hyvin suunniteltu työkalu mobiililaitteille sekä tietokoneelle

M1 Finance on syystäkin tämän hetken suosituimpia sijoitusalustoja. Se tarjoaa monipuoliset ja nopeat työkalut sijoitustoimintaan, minkä lisäksi palvelu mahdollistaa tilien tarkastamisen, luottokortit, lainat sekä muut palvelut.

Palveluun pääsee käsiksi niin verkkoselaimella kuin mobiilisovelluksellakin. Näistä jälkimmäinen on saatavilla sekä iOS- että Android-laitteille. Käytitpä mitä vaihtoehtoa tahansa, M1 Financen käyttöliittymä tekee vaikutuksen selkeydellä ja yksinkertaisuudellaan. Kaikki ominaisuudet ja tiedot ovat näppärästi saatavilla.

Aloittelevien sijoittajien riemuksi valtaosa ominaisuuksista on ilmaisia. Mukana ei ole kaupankäynnin lisäkuluja, ja tilin avaaminen onnistuu vain 100 dollarin alkupääomalla. Joissain ominaisuuksissa rajat ovat kuitenkin korkeammat, ja esimerkiksi eläketilin perustaminen vaatii 500 dollarin lähtörahaa.

M1 Finance tarjoaa 125 dollaria kustantavan M1 Plus -vuositilauksen. Jäsenyyden mukana saa 1% cashback-palautuksen, 1% vuosituoton tilien tarkistamisesta ja 1,5% lainakoron. Lisäksi se avaa portit iltapäivän kaupankäynti-ikkunaan. Mikään näistä ominaisuuksista ei ole pakollinen palvelun käyttämiseen, joten voit hyvin aloittaa ilmaisversiolla ja tehdä hankintapäätöksen tarvittaessa myöhemmin.

M1 Finance -sijoitustyökalu tekee kaupankäynnistä todella helppoa lähtötasosta riippumatta. Tuloksia esitellään piirasmallisissa kaavioissa ja omaisuuksien suhteellista kokoa on helppo säädellä. Lisäksi käyttäjät voivat luoda omia taulukoitaan tai hyödyntää valmiita vaihtoehtoja.

Kaikkinensa onkin sanottava, että M1 Finance sopii suurimmalle osalle käyttäjistä täydellisesti.

(Image credit: Robinhood)

2. Robinhood Näppärä työkalu aloitteleville sijoittajille

Vaikka Robinhood on App Storen suosituin sijoitusalusta, saa sen myös Google Play Kauppa -latauspaikalta sekä verkkosovelluksen ylitse. Palvelu tarjoaa käytännölliset työkalut kokeneiden sijoittajien tarpeisiin, mutta kokonaisuus on tästä huolimatta suunniteltu ennen kaikkea aloittelevien käyttäjien tarpeisiin.

Palvelu on tuonut tarjolle mahdollisuuden sijoittaa osa-omistuksiin (fractional share), mikä on erittäin käytännöllistä erityisesti kalliiden osakkeiden kohdalla. Robinhood on kuitenkin vielä vahvasti kehitysvaiheessa. Tämän vuoksi monet pääominaisuudet lisätään mukaan tulevaisuudessa.

Tilin voi perustaa ilman minimisijoitusta. Ja kuten M1 Finance listan kärjessä, myös Robinhood mahdollistaa ostamisen ja myymisen ilman komissiota. Alkuun pääsemistä helpotetaan puolestaan laadukkailla ja avuliailla oppailla. Näiden ansiosta ensimmäisiä sijoituksiaan tekevät saavat apua kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiinsä.

Robinhood ei ole rajoittunut pelkästään osakkeisiin ja pörssinoteerattuihin rahastoihin. Toisin kuin monet kilpakumppanit, tarjolla on mahdollisuus käydä kauppaa kryptovaluutoilla. Tällä hetkellä tuen piirissä olevat valuutat ovat:

Bitcoin (BTC)

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin SV (BSV)

Dogecoin (DOGE)

Ethereum (ETH)

Ethereum Classic (ETC)

Litecoin (LTC)

Valitettavasti muutamia puutteitakin mahtuu mukaan. Erityisesti eläketilien (401k, IRA jne.) puuttuminen on iso miinus. Lisäksi ulkomainen valuuttakauppa loistaa poissaolollaan, kuten myös bondit sekä sijoitusrahastot.

(Image credit: Fidelity)

3. Fidelity Mukautuva vaihtoehto valuuttakauppoihin sekä markkinoiden analysointiin

Toisin kuin M1 Finance ja Robinhood, Fidelityllä on yli sata kivijalkatoimipistettä ympäri Yhdysvaltoja. Tästä huolimatta se tarjoaa myös verkkosijoittajille oivalliset työkalut kokemuksen määrästä riippumatta.

Fidelityn kulut ovat varsin kohtuulliset eikä palvelu vaadi minimisijoitusta esimerkiksi eläketilin perustamiseksi. Palvelussa on lisäksi kattavat mahdollisuudet aina osa-omistuksesta osakkeiden ja joukkovelkakirjojen sekä valuuttaomistusten hallintaan. Valitettavasti kryptovaluutat eivät kuitenkaan ole tuen piirissä.

Palvelun suurin valttikortti on mahdollisuus markkinatutkimukseen, joka on selvästi kattavampi kuin monilla kilpakumppaneilla. Tietoja kerätään useista eri uutislähteistä, minkä lisäksi omistuksille on tarjolla runsaasti syväluotaavaa tilastointia.

Fidelity ei huomioi vasta-alkajia yhtä hyvin kuin vaikkapa Robinhood, mutta järjestelmä on tästä huolimatta riittävän selkeä ja helposti opittava. Käytitpä verkkosivustoa tai mobiilisovellusta, työkalut ja vaihtoehdot tekevät vaikutuksen kattavuudellaan.

Suomessa tämä ei ole niin iso asia, mutta Fidelityn verkkopalveluiden käyttäjät saavat runsaasti lisähyötyä varsinaisissa toimipisteissä käymisestä. Erilaisten tapaamisten ja neuvontojen varaaminen on vaivatonta. Mikäli et kuitenkaan ole käymässä Yhdysvalloissa tätä varten, tarjoavat verkkosivujen eri oppaat onneksi kattavat tiedot lähes kaikkiin tarpeisiin.

(Image credit: Ally Invest)

4. Ally Invest Verkkopankki ohjattuihin ja omiin omistuksiin

Ally on verkkopankki monipuolisilla työkaluilla. Sen avulla tilien hallinnointi, säästöjen kerryttäminen ja lainanotto onnistuu vaivattomasti. Lisäksi tarjolla on sekä itsehallittavia että asiantuntijoiden ylläpitämiä sijoitusmahdollisuuksia. Tämä tekee palvelusta pätevän vaihtoehdon aloitteleville ja kokeneille kaupankäyjille.

Palvelu tukee monipuolista kaupankäyntiä. Tuen piirissä ovat muun muassa komissiovapaat osakekaupat, pörssinoteeratut rahastot, optiot, joukkovelkakirjat sekä yhteisomistukset. Lisäksi Ally tukee useita eläketilejä.

Toisin kuin M1 Finance tai Robinhood, Ally Investin kautta voi käydä valuuttakauppaa kellon ympäri viikon jokaisena päivänä. Se mahdollistaa omistusten hajauttamisen eri muotoihin, mikä tekee palvelusta selvästi joustavamman kuin monet kilpakumppanit.

Valmiiden salkkujen avulla voi valita itselleen sopivimman vaihtoehdon, jossa yhdistyvät sekä tavoitteet että riskinsietokyky. Lisäksi Ally Invest tarjoaa kattavat työkalut markkinatutkimuksen tekemiseen, mikä on omiaan edesauttamaan oikeiden päätösten tekemisessä. Tulokset kattavat menneet tulokset, yritystiedot sekä muut keskeisimmät nippelitiedot. Vuotuinen kulu on 0,3 prosenttia ja salkun arvon on oltava vähintään 100 dollaria.

(Image credit: E*Trade)

5. E*Trade Edullinen ja informatiivinen palvelu uusille sekä kokeneille sijoittajille

E*Trade on vakiinnuttanut paikkansa verkkosijoitusalustana, joka tukee erityisesti uusia käyttäjiä alkuun. Osakkeiden myynneistä ja ostoista ei oteta komissiota, minkä lisäksi sijoittamisen voi aloittaa ilman minimipanostusta. Mukana ei valitettavasti ole mahdollisuutta valuuttakauppoihin tai kryptovaluuttojen hallinnointiin, mutta sen sijaan osakkeet, futuurit, optiot sekä pörssinoteeratut rahastot (ETF) ovat mukana.

E*Trade tarjoaa ammattimaisesti hallitun ydinsalkun (Core Portfolio). Tämä vaatii kuitenkin 500 dollarin alkusijoituksen. Ja kuten Ally Invest edellä, myös E*Trade mahdollistaa salkun kustomoinnin tulostavoitteiden mukaisesti. Vuosittainen kuluerä on samainen 0,3 prosenttia.

Tarjolla on mainiot työkalut aloitteleville sijoittajille. Erityisesti oppaiden syvyys tekee vaikutuksen, sillä käsitellyt aiheet kattavat kaiken sijoittamisen perusteita veroihin. Palveluntarjoajan asiantuntijat tarjoavat neuvoja suoraa yksityiskäyttäjille.

Kun huomioi E*Traden hinnoittelun, monipuoliset kaupankäyntimahdollisuudet sekä opastavat työkalut, on palvelu erinomainen paikka sijoitustoiminnan aloittamiseen. Valitettavasti mukana ei kuitenkaan ole kryptovaluuttoja tai valuuttakaupankäyntiä, joten niitä haikailevat joutuvat katsomaan muualle.