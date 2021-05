Paras projektinhallintaohjelma 2021: näillä sovelluksilla otat työn ja tiimin haltuun

REASONS TO AVOID

Parhaat projektinhallintaohjelmat auttavat tiimejä hallinnoimaan kätevästi projekteja ja tehtäviä.

Vallitsevan pandemian vuoksi yhä useampi työntekijä joutuu edelleen työskentelemään kotitoimistostaan käsin, jolloin projektinhallintaohjelmista on tullut entistä kriittisempi osa työntekoa. Niiden avulla myös etätyöskentelijät voivat hallinnoida helposti projekteja ja tehtäviä.

Aiemmin projekteja hallinnoitiin paperien ja taulukoiden avulla, mutta nykyään projektinhallintaohjelmat tarjoavat laajan kattauksen erilaisia työkaluja, joilla tuottavuutta voi parantaa entisestään ja tehtävien hallinta helpottuu huomattavasti.

Näiden ominaisuuksiin lukeutuvat usein muun muassa mahdollisuus koota tiimejä ja mahdollistaa näiden välinen keskustelu, luoda erilaisia alatehtäviä ppäivämäärineen, asettaa tavoitteita, interaktiivinen kalenteri, etenemisraportit ja työnkulun analytiikka.

Lisäksi useat projektinhallintaohjelmat voi integroida muihin sovelluksiin, kuten asiakirjojen pilvitallennukseen, myyntiraportteihin tai asiakkuudenhallintaan (CRM).

Olemme koonneetkin alle tämän hetken parhaat projektinhallintaohjelmat.

(Image credit: Asana)

1. Asana Fokuksena tiimit ja seuranta PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET VISIT SITE Osta, koska + Kätevät seurantamahdollisuudet + Pilvipohjainen + Tiimikeskeinen

Asana on varmasti tuttu nimi projektinhallintaohjelmien saralta, vaikka sitä ei olisi koskaan käyttänytkään. Vaikka se tarjoaa useita käteviä ominaisuuksia tuottavuuden parantamiseksi, sen pääfokus on asioiden seurannassa.

Sovelluksen avulla voi luoda tehtävälistoja ja asettaa muistutuksia deadlineja varten. Lisäksi sillä voi seurata eräpäiviä, lisätä kollegoita tai ohjeita tehtäviin sekä kommentoida asioita. Se tukee myös muun muassa kuvien lisäystä esimerkiksi Google Driven kautta. Ennen kaikkea sen avulla voi seurata kaikkien töiden etenemistä, mikä takaa projektin sulavan ja aikataulussa pysyvän etenemisen.

Jos haluat tietää tarkemmin, ketkä kaikki työskentelevät juuri tietyn projektin parissa, voit ottaa esiin listan tiimeistä ja yksittäisistä työntekijöistä. Palvelussa on myös erillinen hakutoiminto, jolla voi etsiä kätevästi jo tehtyjä tehtäviä.

Asana on tarjolla ilmaisena Basic-tilauksena, joka antaa rajallisen pääsyn ominaisuuksiin ja käyttöliittymään. Premium-, Business- ja Enterprise-tilaukset avaavat ominaisuuksia entisestään sekä lisäävät hallinto- ja ylläpitomahdollisuuksia.

Lue arvostelu: Asana

(Image credit: Trello)

2. Trello Tunnettu monialustoinen projektinhallintaohjelma PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET VISIT SITE Osta, koska + Tukee useita alustoja + Pilvipohjainen + Tukee tiimejä

Trellosta on noussut viimeisten vuosien aikana yksi suosituimmista projektinhallintaohjelmista. Sen avulla voi organisoida helposti työhön liittyviä ja henkilökohtaisia projekteja tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen kautta. Trelloa käyttävät muun muassa Fender, Google ja Kickstarter.

Sen avulla voi luoda tauluja, johon voi sijoittaa kaikki työn alla olevat tehtävät ja delegoida niitä kollegoille, kustomoida työnkulkua, tehdä to do -listoja, liittää tiedostoja ja kommentoida tehtäviä. Sovelluksen pääideana on hallinnoida kaikkia projektin osa-alueita yhtä reittiä pitkin huolimatta siitä, onko kyse tiimipohjaisesta vai yksilövetoisesta työstä.

Sovellus tukee Windows- ja Mac-tietokoneita sekä Android- ja iOS-laitteita. Siitä löytyy jopa kokonaan oma versio varta vasten iPad Prota varten, jossa on isompi piirtoalue ja kätevät sähköpostipikatoiminnot yhteydenpitoa varten. Se on ladattavissa ja käytettävissä ilmaiseksi, joskin tällöin siinä on 10 megan raja liitetyissä tiedostoissa.

Maksullinen Business Class nostaa rajan 250 megaan ja sisältää myös ylimääräisiä ominaisuuksia, kuten sähköpostituen ja ulkopuolisten sovellusten integraation muun muassa Googlen ja Slackin kanssa.

Lue arvostelu: Trello

(Image credit: Zoho)

3. Zoho Projects Hyvät ominaisuudet pienille tiimeille PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Check Amazon visit site Osta, koska + Helppo visualisointi + Asiakirjojen säilöntämahdollisuus + Integraatiovaihtoehdot

Zoho Projects on toinen projektinhallintaohjelma, jonka avulla käyttäjät voivat suunnitella, hallinnoida ja työstää yhdessä projekteja. Se käyttää Gantt-kaavioita havainnollistaakseen visuaalisesti projektin etenemisen ja asetetut aikataulut.

Siinä on lisäksi mahdollisuus järjestellä asiakirjoja, pitää kirjaa ajankäytöstä sekä virheiden korjauksesta. Sovellus voidaan myös integroida muun muassa Slackin, Googlen, Dropboxin sekä muiden Zoho-palveluiden kanssa.

Palvelun hinta riippuu käyttäjien, projektien ja haluttujen ominaisuuksien määrästä. Standard-tilaus tukee kymmentä projektia, viittä mallia ja 5 Gt tallennustilaa. Tätä kalliimmat tilaukset tuovat rajattomat projektit ja korkeammat rajoitukset.

Lue arvostelu: Zoho Projects

(Image credit: LiquidPlanner)

4. LiquidPlanner Ei enää missattuja deadlineja PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET VISIT SITE Osta, koska + Älykkäät ajastukset työn priorisoimiseksi + Yritystason ominaisuudet + 14 päivän koejakso Älä osta, koska - Kallis

LiquidPlannerissa on kattavat ominaisuudet yritystason projektinhallintaan, ja sen käyttäjiin lukeutuu Fortune 500 -yrityksiä kuten Bayer, Cisco ja Daimler.

Sen ominaisuuksiin lukeutuu muun muassa Smart Schedule -avustaja työn priorisointiin, työntekijöiden resurssien hallintaan ja töiden arviointiin. Näiden avulla projektia voi seurata siihen määritellyn työvoiman ja tuntien perusteella.

Vaihtoehtoisesti Resource Management -ominaisuus näyttää kunkin työntekijän antaman työmäärän ja näyttää, ketkä työntekijät ovat valmiita seuraavaa projektia varten. Kaikki esitetty data on nähtävillä selkeästi helppolukuisesta käyttöliittymästä, johon voi integroida myös talousdataa ja trendejä.

LiquidPlanneria voi testata 14 päivän ajan ilmaiseksi ennen maksullista tilausta.

Lue arvostelu: LiquidPlanner

(Image credit: Basecamp)

5. Basecamp Tehokas työkalu projektien vetämiseen PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET VISIT SITE Osta, koska + Mahdollisuus ryhmächattiin + Tunnettu ja luotettava palveluntarjoaja Älä osta, koska - Kallis PK-yrityksille

Basecamp on yksi vanhimmista projektinhallintaohjelmista, joka on tarjonnut palveluitaan jo yli kymmenen vuoden ajan. Siten se on saavuttanut maineen luotettavana työkaluna kaikille yrityksille, joiden täytyy hallita isoja projekteja.

Sovelluksen uusin versio sisältää useita käteviä ominaisuuksia, kuten mahdollisuuden lähettää pikaviestejä, asettaa työajat, jolloin viestit tulevat ainoastaan perille, sekä kannustaa kollegoita taputtamalla näitä selkään. Basecampi pyrkii välttämään pirstoutuneen työnkulun ja pyrkii yhtiön sanoin pitämään "keskustelun, tehtävät, tiedostot, aikataulut ja chatin yhdessä paikassa".

Palvelusta löytyy lisäksi käteviä ominaisuuksia asiakkaita varten. Sen avulla voi esimerkiksi tallentaa ja seurata käyttäjien antamaa palautetta ja suostumuksia, sekä vastaanottaa raportteja projektin etenemisestä. Yhteistyö muiden kanssa onnistuu puolestaan kätevästi ryhmächatissa.

Ilmainen versio antaa pääsyn kolmeen projektiin, joihin voi kiinnittää korkeintaan 20 ihmistä. Sen jälkeen maksullinen tilaus kattaa kaikki ominaisuudet ja rajattoman määrän työntekijöitä, minkä vuoksi Basecamp on erinomainen vaihtoehto isoille tiimeille.

Lue arvostelu: Basecamp

(Image credit: Citrix)

6. Podio Kommunikointityökalu projektien luontiin PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET VISIT SITE Osta, koska + Mahdollisuus sisäisiin ostoihin + Kätevä pikaviestitoiminto Älä osta, koska - Premium-tilaukset kalliita

Podio on suunniteltu ammattilaisille, jotka työskentelevät aina usean projektin parissa ja luovat jatkuvasti uusia ideoita. Yli 400 000 eri yritystä ja tiimiä käyttävät Podiota, mukaan lukien Sony, Volvo ja NFL.

Sovelluksen avulla voi luoda tehtäviä ja kustomoida niitä oman työnkulun mukaisesti ottaen huomioon deadlinet ja kunkin vastuualueet. Siinä on lisäksi sisäänrakennettu pikaviestintämahdollisuus, jonka avulla voi pallotella ideoita ja kysyä töiden etenemisestä. Sovelluksessa on myös kätevä työkalu pikaiseen palautteeseen, jolloin ei tarvitse lähetellä sähköposteja edestakaisin.

Palvelu tukee lisäksi integraatiota muun muassa Dropboxin ja Google Driven kautta, joten sen kautta voi jakaa kätevästi tiedostoja. Podiosta on tarjolla myös ilmainen tilaus, joka tukee korkeintaan viittä työntekijää.

Lue arvostelu: Podio

Muita varteenotettavia projektinhallintaohjelmia

Projektinhallintaohjelmia on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Yllä olevien vaihtoehtojen lisäksi kannattaa tutustua myös näihin palveluihin, jotta löydät sopivan vaihtoehdon omalle tiimillesi.

Artikkelin teossa ovat auttaneet myös Nicholas Fearn, Jonas DeMuro ja Brian Turner.