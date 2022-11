Paras airfryer 2022: ilmafriteerauskeittimien herkut vertailussa

Vaikka airfryerillä voi valmistaa vaikka ja mitä, aivan kaikkea ei kannata laitteeseen laittaa. Erityisesti kuorrutukselliset ruuat kärsivät, sillä niiden pinnalle asetettu kerros valuu nopeasti pois ja sotkee koko keittimen.

Esimerkiksi paahtoleipää tai salaattia ei kannata laittaa sisuksiin, sillä ne todennäköisesti kärähtävät liian nopeasti. Lisäksi isot lihaklöntit voivat häiritä ilmankiertoa, jolloin ruoka ei ruskistu tasaisesti kaikilta puolin.

Lopuksi on vielä mainittava punainen liha, jonka jättäminen raa'aksi tai puolikypsäksi voi olla vaikeaa. Ruuanvalmistus on nimittäin tavallista nopeampaa, joten päivällinen on todennäköisesti valmis ennen kuin pinta on ruskettunut kokonaisuudessaan.