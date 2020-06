PS5 contra PS4 Pro: ¿merece la pena actualizar a PS5 ahora?

¿PS5 o PS4 Pro? Si tienes esta última o si te estás planteando comprarte una consola avanzada más barata, esta es la cuestión a la que te deberás enfrentar a medida que se acerca el lanzamiento de la PS5. Y tenemos respuestas.

La PlayStation 4 Pro salió hace sólo cuatro años. Después de vender más de 100 millones de unidades, mucha gente disfruta de una consola que tiene la suficiente potencia como para jugar en resolución 4K y sigue siendo la mejor manera de jugar a exclusivas como God of War, Uncharted 4 y Horizon: Zero Dawn.

El dilema es si merece la pena actualizar este año o no. O, si tienes una PS4 normal, comprar la PS4 Pro a precio de saldo y ahorrar dinero para comprar una PS5 en un par de años — o directamente ir a por la PS5. Aquí tienes una guía para ayudarte a elegir la mejor opción, incluyendo precios (rumoreados), especificaciones técnicas y juegos de bandera.

PS5 comparada con la PS4 Pro en precio

Lo más difícil de esta comparación es que ni siguiera sabe cuál será el precio de la PS5 todavía porque están esperando como zorros en la madriguera hasta que Microsoft anuncie el precio de la Xbox Series X (y viceversa).

Pero parece que el precio no será tan malo como el diseño. Según el filtrador PSErebus, que adivinó correctamente la fecha de salida de The Last of Us 2, ya dijo que noviembre de 2019 que el precio de la PS5 sería de unos $499. Y aunque Sony dice que no sabían el precio de la PS5 hasta febrero de 2020 — lo que quita credibilidad a ese rumor — la realidad es que no parece estar muy desencaminado según el análisis de los componentes que hay dentro de este router Wi-Fi de AliExpress que es la PS5.

Esta filtración pone el precio de la PS5 $100 por encima del precio de lanzamiento de la PS4 Pro: $399. Pero la realidad es que ahora mismo te puedes comprar una PS4 Pro por sólo $320.

No sólo eso. El precio de la PS4 Pro cayó notablemente durante el pasado Black Friday por unos días, y eso que la vendían con el juego Death Stranding. Podemos asumir con casi total seguridad que la PS4 Pro caerá de precio de forma estrepitosa el mismo momento en que salga la PS5 al mercado. No nos extrañaría nada que la puedas conseguir por $300 o menos — y si eso es así, está claro quién va a ganar la batalla del dólar por goleada.

Pero claro, no todo depende del precio porque si no la gente estaría comprando Sega Master Systems de segunda mano. Hay que tener en cuenta lo que cada consola ofrecerá a finales de 2020 y en adelante.

Prestaciones de la PS4 Pro contra PS5

Todavía hay mucho desconocido sobre la PS5, pero esto es todo lo que sabemos por el momento:

GPU: 10.28 TFLOPs, 36 unidades de computación a 2.23GHz (con frecuencia variable) y arquitectura RDNA 2

10.28 TFLOPs, 36 unidades de computación a 2.23GHz (con frecuencia variable) y arquitectura RDNA 2 CPU: basada en AMD Zen 2 CPU con 8 núcleos a 3.5GHz (on frecuencia variable)

basada en AMD Zen 2 CPU con 8 núcleos a 3.5GHz (on frecuencia variable) Memoria: 16GB GDDR6, interfaz 256-bit, 448GB/s de ancho de banda

16GB GDDR6, interfaz 256-bit, 448GB/s de ancho de banda Almacenamiento: Unidad SSD 825GB propietaria con 5.5GB/s (sin comprimir), típicamente de 8 a 9GB/s (comprimida)

Unidad SSD 825GB propietaria con 5.5GB/s (sin comprimir), típicamente de 8 a 9GB/s (comprimida) Almacenamiento expandible: Ranura para expansión de disco NVMe SSD y expansión de disco duro por USB sólo para juegos de PS4

Ranura para expansión de disco NVMe SSD y expansión de disco duro por USB sólo para juegos de PS4 Unidad óptica: 4K UHD Blu Ray

4K UHD Blu Ray Resolución: Juegos 4K a 120Hz y 8K

Juegos 4K a 120Hz y 8K Audio: Tecnología propietaria Temptest 3D

Y estas son las especificaciones de la PS4:

CPU: x86-64 AMD Jaguar de 8 núcleos

x86-64 AMD Jaguar de 8 núcleos GPU: AMD Radeon de 4.2 teraflops

AMD Radeon de 4.2 teraflops RAM: 8GB GDDR5

8GB GDDR5 Storage: 1TB HDD

1TB HDD Resolución: 4K para streaming de vídeo y algunos juegos

Obviamente la consola ganadora es la PS5. Sencillamente no hay comparación posible en términos de potencia. De hecho, Sony dice que sólo por el SSD y con más de más del doble de capacidad de proceso gráfico, la PS5 será 100 veces más rápida que la PS4.

El diseñador de la consola Mark Cerny confirmó a Wired que el nuevo hardware también tendrá render ray tracing, como demostró Epic Games con su demostración de Unreal Engine 5. Es decir, simular la luz rebotando rayo a rayo en superficies, como en la vida real — una proeza tecnológica que la PS4 Pro no podría hacer de ninguna manera. Es como comparar un Ferrari con un Honda Civic:

¡Pero ojo! Eso no significa que los juegos de la PS5 vayan a ser automáticamente mejores que los de la PS5. Como podéis ver en la demostración de los juegos de la PS5, muchos de ellos no son tan impresionantes como la demostración de Unreal Engine 5 que podéis ver sobre estas líneas.

No quiere decir que algunos juegos sean ya impresionantes. O que viajar con Spider-Man por todo Nueva York sin tiempos de carga no sea divertido. Pero para ver juegos que lleguen al nivel de la demo de Unreal Engine 5 tendremos que esperar por lo menos una año más, cuando el motor esté disponible y los desarrolladores puedan aprovechar toda la capacidad gráfica y de almacenamiento de la PS5.

Por cierto, otra cosa que tampoco hay que olvidar es que, según parece, la PS5 tendrá soporte 8K cuando llegue el momento, aunque seguramente no a 120Hz sino a 60Hz.

Por otro lado, la PS4 Pro es una consola más que decente. Puede mostrar vídeos de Amazon y Netflix en 4K. También puede mostrar algunos juegos en 4K pero sólo a 30 fotogramas por segundo. Sin embargo, durante 2021, probablemente muchos usuarios no vayan a notar la diferencia entre muchos juegos de una consola y la otra, algo que explicamos más abajo.

Los juegos de la PS5 contra los de la PS4 Pro

Si tienes una PS4 Pro o te la compras ahora o dentro de unos meses, tienes una librería de juegos realmente increíbles que tardarías varios meses — si no años — en terminar: Bloodborne, God of War, Uncharted 4, The Last of Us, The Last Guardian, y Marvel's Spider-Man son todos exclusivas de Sony para la PS4. Y luego tienes juegos multiplataforma excepcionales como Red Dead Redemption 2 o Control. La lista es interminable.

Casi todos esos juegos serán compatibles con la PS5. Si te compras esta última en diciembre, podrás disfrutar la mayoría de ellos, aunque se verán exactamente igual que en la PS4 Pro. Sólo algunos de ellos — como GTA 5, Madden 21 y Destiny — tendrán actualizaciones que harán que se vean mejor en la PS5.

La PS5 también tendrá juegos en exclusiva, otro factor a tomar en cuenta si quieres jugar un título como Marvel's Spider-Man Miles Morales — un ramake del Spider-Man original. Horizon Forbidden West es otro título, la secuela de Horizon: Zero Dawn. Y Gran Turismo 7 será casi seguro exclusivo para la PS5, como probablemente también lo será Ratchet & Clank: Rift Apart.

Aquí tienes la lista de todos los juegos de la PS5 confirmados por ahora.

Godfall

Gothic

Rainbow Six Siege

Outriders

WRC 9

Horizon Forbidden Dawn

Demon's Souls

Battlefield 6

Stray

Tribes of Midgard

The Pathless

Goodbye Volcano High

GTA 5

Gran Turismo 7

Ghostwire: Tokyo

Returnal

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Dying Light 2

Project Anthia

Sackboy: A Big Adventure

Destruction All-Stars

Kena: Bridge of Spirits

Oddworld: Soulstorm

Solar Ash

Hitman 3

Astrobot's Playhouse

Little Devil Inside

NBA 2K21

Bugsnax

Resident Evil 8

Deathloop

Pragmata

Ratchet and Clank: Rift Apart

Lord of the Rings: Gollum

Watch Dogs: Legion

Gods and Monsters

Rainbow Six Quarantine

El veredicto: ¿PS4 Pro o PS5?

Si no tienes una PS4 Pro ahora mismo, sólo te recomendamos que te la compres si encuentras una oferta por una PS4 Pro baratísima. Por ejemplo, $200 o un precio similar. Puedes esperar a Black Friday 2020 o a que salga la PS5 para encontrar una rebaja así — o comprar una de segunda mano a alguien que vaya a comprar la PS5. La PS4 Pro te permitirá disfrutar de una inmensa librería de juegos excelentes así como un gran número de nuevos títulos que van a salir en próximos meses y en 2021. Por ejemplo, Star Wars: Squadrons.

Si tienes una PS4 Pro ahora mismo, y a no ser quieras jugar a una exclusiva de la PS5 en cuanto salga al mercado, te recomendamos que te esperes a comprar la PS5. ¿Cuánto tiempo? Depende. Quizás cuando salga una exclusiva PS5 irresistible. Pero lo más probable es que esto será cuando salga Unreal Engine 5 y los juegos de segunda generación para la PS5, que serán realmente los que expriman las capacidades de la nueva consola. Es decir, aguanta un poco, ahorra, y disfruta de tu PS4 Pro.

Si tienes una PS4, quizás sea hora de dar el salto ya. Probablemente la hayas exprimido lo suficiente pero, de nuevo, dependerá del título exclusivo de PS5 que quieras jugar.

Y sí, la PS5 será cara, pero te garantizas una consola para los próximos cinco o diez años con juegos fuera de serie con compatibilidad 4K y 8K. Te la compres el día del lanzamiento o unos meses más tarde, merecerá la pena.

La otra opción, por supuesto, es cambiar de bando. Por una parte, los PCs de gaming van a superar a la PS5 y la Xbox Series X antes de que salgan — y en 2021los precios serán similares.

Luego tienes la opción de la Xbox Series X, claro. Y por último, la consola más poderosa actualmente, que también bajará de precio y sí puede hacer gaming de 4K: la Xbox One X.