Netflix Tudum 2025: todos los anuncios de Stranger Things, One Piece, Juego de Calamares, Miércoles y mucho más

Al igual que con cualquier otro evento en directo de Netflix, necesitarás una suscripción para poder disfrutar de toda la acción. Sin embargo, si no estás suscrito al servicio (Netflix no suele figurar entre las mejores ofertas de streaming), puedes ponerte al día con lo que te hayas perdido aquí mismo.

Puedes sintonizar el evento en directo de Netflix Tudum 2025 desde casa retransmitiéndolo en directo en Netflix el 31 de mayo de 2025 a las 20.00 h ET / 17.00 h PT. Esto significa que los espectadores del Reino Unido podrán verlo a la 1am BST, mientras que los de Australia podrán verlo a las 10am AEST.

Allá vamos. Estamos en el escenario con la querida Sofia Carson, de My Oxford Year y The Life List, que presenta el evento de esta noche. Es la primera vez que Tudum se retransmite en directo a través de la propia plataforma, así que es genial ver que ha acudido tanta gente.

Aunque el tráiler, de dos minutos de duración, nos da una idea del emocionante capítulo final, deja muchas dudas sobre si el jugador 456 será capaz de poner fin a los juegos para siempre. Como dice Jung-jae: «¿Será bueno el muñeco Cheol-su?». - No contamos con ello.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery tiene fecha de lanzamiento

Rian Johnson y Daniel Craig están ahora en el punto de mira (y no solo porque lleven pistolas con camiseta) con un breve avance del próximo capítulo del exitoso drama de misterio Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery para anunciar la fecha de estreno de la película.

La película se estrenará en Netflix el 12 de diciembre. Cuenta con otro reparto de lujo que incluye al ya mencionado Craig junto a Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack y Thomas Haden Church.