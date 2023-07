Así es el nuevo Nothing Phone (2) que se presentó hoy a nivel mundial

Sin lugar a dudas, el nombre de Carl Pei en el mundo de los smartphones es muy sonado. Carl fue el creador de la marca OnePlus y posteriormente decidió emprender un nuevo camino, creando otra marca que poco a poco se va haciendo de un nombre y se trata de Nothing.

Hoy fue día importante para Nothing, pues presentaron a nivel mundial el Phone (2), muy esperado por el público y muy esperado por nosotros también, el poder tenerlo en nuestras manos y contarles más a fondo de él.

Sus novedades

(Image credit: Nothing México)

Diseñado para que el usuario utilice el móvil de una forma más consciente, Phone (2) presenta la nueva interfaz Glyph, que permite minimizar las interacciones con la pantalla al acceder a la información más importante de un vistazo en la parte trasera. También cuenta con un renovado Nothing OS 2.0 orientado al uso y la experiencia de usuario y diseñado para reducir las distracciones, al tiempo que ofrece una experiencia rápida y fluida y encarna la estética única de Nothing. Equipado con el chip móvil de gama alta Snapdragon 8+ Gen 1, Phone (2) ofrece a los usuarios la experiencia de smartphone más premium de Nothing hasta la fecha, con una potente cámara dual de 50MP con algoritmos avanzados para una fotografía realista y una impresionante pantalla OLED de 6,7 pulgadas con tecnología LTPO.

La interfaz Glyph es una de las más interesantes novedades. Se diseñó para animar a los usuarios a estar más presentes en su vida al minimizar las interacciones con la pantalla. Con esta interfaz, los usuarios pueden asignar secuencias de luz y sonido personalizadas a cada contacto y notificación, para asi tener información clave en tan solo un vistazo. Ofrece funciones adicionales como un indicador de carga de la batería y una linterna, entre otras muchas más.

El nuevo diseño de su sistema operativo Nothing OS 2.0

(Image credit: Nothing México)

Con el objetivo de reducir las distracciones y fomentar el uso intencionado del smartphone, Nothing OS ofrece una experiencia de usuario rápida y fluida centrada en la funcionalidad, al tiempo que incorpora la estética de diseño de Nothing.

Con un nuevo diseño monocromo y la posibilidad de eliminar las etiquetas de las aplicaciones, Nothing OS 2.0 hace que los usuarios sean más conscientes de cómo utilizan su dispositivo al eliminar y optimizar todas esas señales que se han ido creando para llamar su atención. Nothing ha rediseñado las funciones tanto de la pantalla de inicio como la de bloqueo con widgets para que los usuarios puedan acceder a la información clave sin ni siquiera tener que abrir sus aplicaciones. Nothing OS 2.0 permite a los usuarios personalizar las etiquetas de las aplicaciones, el diseño de la cuadrícula, el tamaño de los widgets y los temas de color, al tiempo que introduce nuevos diseños e ilustraciones para las carpetas.

¿Qué hay referente a sus cámaras?

(Image credit: Nothing México)

Phone (2) ofrece la experiencia de cámara de smartphone más premium de Nothing hasta la fecha, con una cámara frontal de 32MP y un sistema de cámara trasera dual que cuenta con dos sensores avanzados de 50MP, con una lente principal actualizada a Sony IMX890.

Equipado con un avanzado Procesador de Señal de Imagen (ISP) de 18 bits, Phone (2) es capaz de procesar los datos de la cámara hasta 4.000 veces más que su predecesor, el Phone (1). Esto permite que Phone (2) ofrezca nuevos algoritmos avanzados que hacen que las fotos y los vídeos sean más precisos y dinámicos que nunca. Al triplicar la captura de datos, la función de HDR avanzado captura 8 fotogramas con diferentes niveles de exposición dentro del dominio RAW del sensor. Esto permite conservar una gran cantidad de detalles en cada fotograma, fusionándolos para crear una imagen final que captura el resultado más fiel a la realidad. Para mejorar aún más la experiencia de la cámara, Motion Capture 2.0, una avanzada tecnología basada en IA, permite detectar en tiempo real sujetos en movimiento y garantiza un enfoque preciso de todos los detalles esenciales.

Phone (2) mejora las funciones de grabación de vídeo con una impresionante resolución 4K a 60 fps en la cámara trasera principal. La experiencia mejora aún más con el Modo Acción, que garantiza una grabación fluida incluso en movimiento. Con doble estabilización integrada, EIS (Estabilización Electrónica de la Imagen) y OIS (Estabilización Óptica de la Imagen), los usuarios pueden esperar resultados impecables. Además, la cámara frontal permite una magnífica auto grabación en 1080P a 60 fps.

Batería

Phone (2) ofrece una experiencia totalmente superior. Equipado con la plataforma móvil Snapdragon 8+ Gen 1 y una batería de 4700 mAH, Phone (2) ofrece un gran rendimiento y una batería de larga duración para que los usuarios puedan contar con su smartphone en su día a día. Los usuarios tienen la opción de cargar el smartphone con carga rápida con el cable alcanzando el 50% de carga en menos de 20 minutos. También pueden hacer uso de la carga inalámbrica y la carga inversa.

Con la pantalla de smartphone más premium de Nothing hasta la fecha, Phone (2) ofrece una pantalla OLED de 6,7 pulgadas de borde a borde con tecnología LTPO que permite una frecuencia de actualización adaptable de 120hz a 1z para garantizar un consumo óptimo de la batería y el máximo rendimiento, sin comprometer la duración de la batería.

Precio y disponibilidad

El Phone (2) está disponible en blanco y gris oscuro, con tres variantes para elegir: 8GB/128GB Gris Obscuro ($14,999.00 MXN), 12GB/256GB Gris Obscuro ($15,999.00 MXN), 12GB/256GB Blanco ($15,999.00 MXN), 12GB/512 Gris Obscuro ($18,999.00 MXN) y 12GB/512GB Blanco ($18,999.00 MXN).

En México, los usuarios tendrán la oportunidad de ser realizar pedidos anticipados del Phone (2) a partir del 17 de Julio a las 9:30 CST, además de disfrutar de algunas ventajas y ofertas exclusivas disponibles de forma limitada en la página oficial de Nothing: mx.nothing.tech

Phone (2) estará a la venta oficialmente en México el 17 de julio.