Superman de James Gunn: fecha de lanzamiento, elenco, rumores y más

Nueva cinta de Superman: Información clave - Se estrenará en todo el mundo en julio de 2025

- Primera película que se estrenará como parte del Capítulo Uno de DCU

- Anteriormente llamada Superman: Legacy

- La filmación comenzó en marzo de 2024

- El codirector de DC Studios, James Gunn, en tareas de coescritura y dirección

- Primera imagen de David Corenswet como Superman

- Se confirma el reparto completo

- Aún no se han revelado detalles del tráiler ni de la trama

- Se inspirará en múltiples historias de cómics de DC

- Podría establecer futuros proyectos de DCU

La película Superman de James Gunn está muy lejana a estrenarse todavía. De hecho, la película del DCU no llegará a los cines hasta julio de 2025. Pero, con el rodaje de la tan esperada película de superhéroes en marcha, finalmente estamos comenzando a ver y escuchar más acerca de todo.

Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora sobre la película del Capítulo Uno de DCU? A continuación, reunimos todo lo que necesita saber sobre la próxima aventura en la pantalla grande del Hombre de Acero. Aprenderá más sobre su elenco confirmado, su trama potencial (incluidas sus inspiraciones en los cómics) y cómo podría configurar futuros proyectos de DCU.

Siguen posibles spoilers de la película Superman de 2025, así que procede con precaución (o sin ninguna) si esperas quedarte a ciegas.

Superman fecha de estreno

Superman romperá la barrera del sonido supersónico en cines el 11 de julio de 2025. La próxima película del héroe legendario, además de su fecha de lanzamiento oficial, se reveló en enero de 2023 cuando Gunn confirmó la programación completa de películas y programas de televisión del Capítulo Uno del DCU.

La fotografía principal comenzó a finales de febrero, con escenas rodadas en locaciones de Noruega, así como escenarios de sonido en Atlanta, Georgia. El rodaje también se llevará a cabo en Macon, Georgia, además de Cleveland y Cincinnati, Ohio, en algún momento de agosto. No está claro cuándo terminará el calendario de rodaje de Superman .

Superman elenco

Posibles spoilers a continuación.

Aquí está el elenco confirmado para la película Superman de Gunn hasta el momento:

David Corenswet como Clark Kent/Superman

Rachel Brosnahan como Lois Lane

Nicholas Hoult como Lex Luthor

Nathan Fillion como Guy Gardner/Linterna Verde

Isabela Merced como Hawkgirl

Edi Gathegi como Michael Holt/Mister Terrific

Anthony Carrigan como Rex Mason/Metamorpho

María Gabriela de Faria como Ángela Spica/The Engineer

Sara Sampaio como Eve Teschmacher

Skyler Gisondo como Jimmy Olsen

Wendell Pierce como Perry White

Terence Rosemore como Otis

Sean Gunn como Maxwell Lord

Se confirmó que Corenswet (The Politician, Pearl) será el más reciente actor encargado de darle vida al hijo más famoso de Krypton en un proyecto de acción real en junio de 2023. Su casting se reveló junto con el de Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs Maisel de Prime Video) con la actriz interpretada como el eterno interés amoroso de Clark Kent y la reportera del Daily Planet, Lois Lane.

Hoult (X-Men, Mad Max: Fury Road) interpretará al adversario más emblemático de Superman. Según los informes, aceptó el papel de Lex Luthor en noviembre de 2023 antes de que se anunciara oficialmente su casting días después. En abril, Gunn confirmó (a través de Threads) que Luthor será el villano principal de la película. La primera imagen de Superman también adelantó la posible aparición de otro gran villano, pero, por ahora, sabemos que a Luthor se le unirá Teschmacher (interpretado por Sampaio de Sombra), también conocido como su asistente e interés amoroso en las funciones de villano, en los comics y un secuaz llamado Otis (interpretado por Rosemore de Outer Banks).

Según los informes, Pierce (The Wire) ha sido elegido como Perry White, el duro pero justo editor en jefe del Daily Planet, aunque se negó a confirmar su participación en una entrevista de Late Night With Seth Meyer (según el usuario de X/Twitter JeremyJLop). Gisondo ( Licorice Pizza ) definitivamente está a bordo como Jimmy Olsen, el fotógrafo del Daily Planet y amigo de Kent y Lane. Maxwell Lord, quien normalmente es un villano de Wonder Woman, también hará una breve aparición. Sean Gunn, hermano de James y colaborador frecuente (apareció en las películas de Guardianes de la Galaxia y The Suicide Squad ), interpretará a Lord.

Por último, en el frente de los no superhéroes, The Wrap ha afirmado que Pruitt Taylor Vince ( Stranger Things , The Walking Dead ) interpretará a Jonathan 'Pa' Kent y Neva Howell ( Logan Lucky ) está a bordo como Martha Kent (nuevamente, a través de The Wrap ). . Sin embargo, Gunn aún no ha confirmado la participación del dúo.

En cuanto a otros superhéroes que aparecerán en una de las películas más emocionantes del Capítulo Uno de DCU, la inclusión más notable (si se creen los informes) es la de Supergirl, que será interpretada por Milly Alcock (House of the Dragon). Ella era una de los dos finalistas que Gunn estaba considerando para Supergirl, también conocida como Kara Zor-El, antes de que se confirmara su elección como prima de Superman a finales de enero. Sin embargo, Gunn escribió (a través de Threads ) que es posible que Supergirl no tenga un cameo en Superman , por lo que esta incorporación al elenco podría no ser cierta. Batman tampoco aparecerá, como también confirmó Gunn en Threads .

Fillion (The Suicide Squad , Firefly) interpreta la versión de Guy Gardner de Green Lantern. Gardner, uno de los muchos individuos que asumirá el papel de uno de los Green Lantern Corps, es decir, los agentes de la ley intergalácticos de la galaxia, tendrá "un 90% de defectos y no le importará nada" en Superman de 2025, dijo Fillion a Collider.

Merced (Madame Web , The Last of Us temporada 2) está a bordo como Hawkgirl, un miembro de la Liga de la Justicia de América que es un personaje casi idéntico al Hawkman de Black Adam. Puede volar, usa varias armas y viene equipada con la fuerza, la resistencia, los reflejos y la capacidad sobrehumanos habituales para curarse rápidamente, entre otros.

Gathegi (For All Mankind, The Harder They Fall) interpreta a Mister Terrific, un científico convertido en superhéroe que utiliza orbes flotantes, conocidos como T-spheres, para dotarse de habilidades sobrehumanas. Mientras tanto, Carrigan (Barry) interpretará a Metamorpho, un arqueólogo que adquiere superpoderes que le permiten alterar los átomos de su cuerpo para cambiar de forma, volverse más elástico/fuerte y sobrevivir a ataques que pocos otros héroes podrían.

De Faria (Deadly Class) interpreta a Spica/The Engineer, un miembro de otro supergrupo de DC conocido como The Authority. Este súper equipo, que no teme recurrir a medidas extremas para salvar el día, también tendrá una película independiente del Capítulo Uno de DCU, así que espere que Superman establezca algunos de los hilos de la historia de The Authority antes de que entre en pleno desarrollo.

Superman posible sinopsis

Aún no hay una sinopsis de la trama de Superman , pero Gunn no ha tenido reparos en hablar de la serie de cómics en la que se inspira.

Para empezar, Superman de 2025 no es otra historia de orígenes. A través de Threads, Gunn dijo que su película comenzaría con Kal-El/Clark Kent ya viviendo en la Tierra, por lo que no nos veremos obligados a ver otra versión de su historia de fondo kryptoniana.

Cuando el director de la película se burló del nuevo traje del superhéroe de DC en marzo, prácticamente confirmó que esta película estará influenciada por Kingdom Come de Mark Waid y Alex Ross. Una miniserie de Elseworlds de 1996, la serie de cuatro números mostró a Kent, cansado del mundo, saliendo de su retiro (junto con otros miembros de la Liga de la Justicia) para poner en su lugar a un grupo de superhéroes nuevos, moralmente complejos y violentos.

Es muy poco probable que la película de Superman sea una adaptación directa de estos cómics; de hecho, en Kingdom Come, Kent es mucho mayor que la próxima versión de Corenswet, quien, según se informa, tiene veintitantos años. Tampoco verá a superhéroes luchar contra sus compañeros metahumanos. Sin embargo, los usuarios de Reddit parecen pensar que veremos una versión de ingeniería inversa de la historia de Kingdom Come en esta película, con los jóvenes y entusiastas superhéroes de Corenswet ayudando potencialmente a algunos de los superhumanos endurecidos por la batalla de la Tierra a redescubrir su sentido de propósito.

Antes de que Kent se embarque en una búsqueda para revitalizar el compromiso de sus compañeros héroes de proteger la Tierra, tendrá que lidiar con sus propios demonios, el principal de ellos es su sensación de aislamiento.

Con ese fin, Kent pasará la mayor parte de su vida de superhéroe viviendo solo en su icónica Fortaleza de la Soledad. Un informe del medio noruego vg.no incluía citas de Gunn diciendo que su película mostrará a Kent "huyendo" a su base de operaciones en el Ártico en algún momento de la historia. No está claro cuándo o por qué Kent lo hace, pero se puede esperar que el arco de su personaje se centre en sentimientos de alienación antes de que encuentre el coraje para superar su trauma y su sensación de ser un paria. En declaraciones a Variety en abril de 2023, Gunn confesó que quería un protagonista "al que quisieras darle un abrazo", subrayando aún más su inclinación por querer que Kent de DCU fuera una figura solitaria.

Kent también trabajará como reportero itinerante para el Daily Planet, el medio de noticias de Metrópolis, donde trabaja junto a Lois Lane, Perry White y Jimmy Olsen. No estamos seguros de cuánto de la vida civil de Kent veremos pero, si no está operando activamente como su alias de superhéroe hasta más adelante en la película (bueno, al ojo público, de todos modos) sospechamos que su primer acto se basará en su Trabajo en Daily Planet, interacciones con sus colegas y búsqueda de su lugar en el universo.

Los fanáticos también pueden esperar que otros cómics, temas e imágenes de Superman se entretejen en su última aventura cinematográfica. Según David Thompson de The Direct , Corenswet también dijo que seleccionará elementos de la miniserie Superman: For All Seasons de Jeph Loeb y Tim Sale, y los cómics All-Star Superman de Grant Morrison, Frank Quitely y Jamie Grant . Superman: The Warworld Saga de Phillip Kennedy Johnson , Superman: Up In The Sky de Tom King y los cómics de la Edad de Oro del personaje también son grandes influencias (según Gunn on Threads). Las películas de Superman de Richard Donner, protagonizadas por Christopher Reeve , particularmente las dos primeras, también han impactado su desarrollo.

En cuanto a otros posibles hilos argumentales, no podemos comentar nada más. Es posible que algunas cosas se filtren mientras se filma Superman.

Superman tráiler

No hay tráiler hasta el momento, y todavía no tendremos uno hasta dentro de un tiempo. Actualizaremos esta sección una vez que se publique.

El impacto de Superman en el DCU

Sospechamos que Superman de 2025 creará dos de sus películas del Capítulo Uno de DCU (también conocidas como Dioses y Monstruos): Supergirl: Woman of Tomorrow y The Authority .

El primero de ellos, que estará protagonizado por Kara de Alcock y estará inspirado en la serie de cómics del mismo nombre de Tom King. En noviembre de 2023, se lanzaron un montón de nuevas actualizaciones de la película Supergirl, que incluyeron la confirmación de que Ana Nogueira está escribiendo su guión y que aparecería Krypto the Superdog. Si Kara aparece en Superman, su cameo puede sentar las bases para su primera película independiente desde Supergirl de 1984 , protagonizada por Helen Slater.

En cuanto a The Authority , se sabe muy poco sobre quién participa en su desarrollo. El ingeniero de De Faria definitivamente aparecerá, por lo que será el tejido conectivo entre el primer equipo de su superequipo en la pantalla grande y Superman. Matthew Vaughn (Argylle, Kick-Ass) ha sido vinculado tentativamente como su director.

En el frente televisivo, un programa en el que Superman podría impactar es Lanterns, una serie de Max TV que ha sido descrita como una versión de superhéroe de True Detective. Gunn sugirió (a través de Threads) que Gardner de Fillion aparecerá en él, por lo que es posible que Superman también sea el punto de partida para la historia de Lanterns . Esperamos con ansias Super-Breath más detalles, señores Gunn y Safran.