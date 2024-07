The Fantastic Four: First Steps. Fecha de estreno, elenco, rumores sobre la historia y más

Marvel's The Fantastic Four: First Steps movie will be released in mid-2025.

The Fantastic Four: First Steps: información importante - Se estrenará a mediados de 2025

- El rodaje comenzará el 30 de julio

- Elenco principal confirmado en febrero

- Se informa que otros actores serán revelados para papeles secundarios

- Aún no hay detalles oficiales de la trama ni tráiler

- Se desarrolla en un universo alternativo al MCU

- Probablemente preparará el terreno para las próximas dos películas de Avengers, incluida la recientemente anunciada Avengers: Doomsday

The Fantastic Four: First Steps es el título más reciente que se le ha otorgado a la película del Universo Cinematográfico de Marvel ( MCU). Anunciada durante la presentación de Marvel en el Hall H el 27 de julio, la muy esperada película de superhéroes recibió muchas otras actualizaciones como parte de dicho panel, y las encontrará todas analizadas en esta guía.

De hecho, en este artículo sobre el próximo debut de Los Cuatro Fantásticos en el MCU, hemos reunido las noticias más importantes sobre su fecha de estreno, el reparto confirmado, los detalles de la trama y el impacto en el futuro del gigante cinematográfico. A continuación se incluyen posibles spoilers importantes sobre el reparto y la historia de la película de Los Cuatro Fantásticos de Marvel, por lo que se recomienda discreción del espectador (o, mejor dicho, del lector).

The Fantastic Four: First Steps fecha de lanzamiento

The Fantastic Four llegará a todo el mundo el 25 de julio de 2025. Originalmente estaba previsto para noviembre de 2024, pero la película de The Fantastic Four de Marvel recibió una fecha de estreno revisada el 14 de febrero , el mismo día en que se reveló el elenco principal y su segundo título.

En el primer episodio del podcast oficial de Marvel, que se renovó a fines de junio, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó inicialmente que el rodaje comenzará el 29 de julio. Sin embargo, esa fecha de inicio de la producción se retrasó 24 horas para que el elenco principal pudiera viajar de regreso al Reino Unido después de la aparición de último momento en la Comic-Con.

The Fantastic Four: First Steps elenco: confirmado y rumores

Marvel solo ha confirmado el elenco principal de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos , es decir, aquellos que interpretarán a los legendarios miembros de la 'Primera Familia' del titán del cómic:

Pedro Pascal como Reed Richards/Mr Fantástico

Vanessa Kirby como Sue Storm/La mujer invisible

Joseph Quinn como Johnny Storm/La Antorcha Humana

Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Mole

Antes de la presentación del cuarteto mencionado anteriormente, hubo una avalancha de rumores sobre quién interpretaría a cada miembro del equipo que hizo que los fanáticos del MCU se pusieran en picada. Sin embargo, algunas de las estrellas confirmadas de la película ya llevan algún tiempo sin aparecer: Moss-Bachrach le dijo a The Jimmy Kimmel Show en junio que firmó el contrato en agosto pasado. En julio de 2023, Kirby también le dijo a TechRadar que "sería un honor" interpretar a Sue Storm en la película de superhéroes, que prácticamente confirmó que aparecería.

En cuanto a Pascal, se informó que mantuvo conversaciones con Marvel sobre unirse al elenco en noviembre de 2023. Seis días antes de que se anunciara el elenco principal a mediados de febrero, un informe reveló que Pascal había firmado para interpretar a Richards , por lo que esa sorpresa también se eliminó del aguijón. La única revelación sorpresa, entonces, fue la de Quinn; el actor de Stranger Things fue anunciado como Johnny Storm el 14 de febrero.

En cuanto a los villanos, uno de los adversarios más famosos de los Cuatro Fantásticos, Galactus, es el gran malo de la película. Ralph Ineson, de The Office UK, prestará su voz a Galactus en The Fantastic Four: First Steps. Ineson ha confirmado en X/Twitter (ver más abajo) que interpretará a la entidad cósmica devoradora de planetas después de que se conociera la noticia de su participación. Por si sirve de algo, Marvel aún no ha comentado nada sobre su elección.

Según se informa, Marvel también ha contratado a otros actores de primera línea para papeles secundarios. Paul Walter Hauser (según Deadline ) supuestamente firmó para un papel no revelado a principios de mayo, y a la estrella de Black Bird se le unirán Natasha Lyonne de Poker Face y Russian Doll el 16 de mayo. Los fanáticos de Marvel también creen que Lyonne sería perfecta para un papel específico en The Fantastic Four: First Steps. También se cree que John Malkovich forma parte de los procedimientos, aunque su papel es actualmente un misterio.

Por otra parte, Julia Garner de Ozark (según Deadline) aparentemente interpretará una versión con cambio de género de Silver Surfer. Es otro personaje destacado en la extensa historia de cómics de los Cuatro Fantásticos; un ser cósmico que oscila entre ser aliado y antagonista de ellos. Silver Surfer también es uno de los heraldos de Galactus en el material original, por lo que no es sorprendente que aparezca.

¿Y qué pasa con Doctor Doom, otro de los villanos legendarios del equipo y uno de los villanos más icónicos de Marvel? Con nada menos que Robert Downey Jr (sí, él, el de Iron Man y Avengers que murió en Avengers: Endgame de 2019 ) elegido como el nuevo villano principal de la Saga del Multiverso en Doctor Doom (o eso creemos), seguramente hará un cameo al menos, ¿verdad? El director de First Steps, Matt Shakman, no se dejó llevar por ese rumor cuando fue interrogado por ComicBook.com , pero admitió (a Collider ) que sabe sobre el último casting de Downey Jr para el MCU desde hace un tiempo.

Por último, los expertos de la industria CanWeGetSomeToast (según la cuenta de fans de AgentAAA4 X/Twitter) y DanielRPK (a través de la cuenta de fans de Cosmic Marvel X/Twitter ) han insinuado que los hijos de Reed y Sue, Franklin y Valeria, también aparecerán. Pero no hay información sobre quién podría interpretarlos.

The Fantastic Four: First Steps posible trama

Is this our first glimpse of Galactus in The Fantastic Four: First Steps? (Image credit: Marvel Studios)

The Fantastic Four: First Steps aún no tiene una sinopsis oficial, pero sí conocemos algunos detalles tentativos sobre el próximo proyecto de la Fase 5 de Marvel.

En primer lugar, First Steps no será una historia de orígenes. Con otras tres películas de Los Cuatro Fantásticos estrenadas desde 2005, los fans están muy familiarizados con la forma en que el icónico cuarteto obtiene sus poderes. Así que, como Matt Shakman le dijo a Entertainment Weekly (EW): "Una de las formas en que lo hacemos nuestro es que no estamos contando la historia de cómo suben y cambian, y comenzamos nuestra historia [ahí]. Hay mucha narrativa conocida que conduce a ese momento, ¿verdad? Y luego estás inventando tu nueva historia comenzando básicamente al final del primer acto, y pensamos, 'Bueno, empecemos esto con un pie completamente nuevo. Así que comenzamos después de eso'".

Feige también ha confirmado que la película será una película de época. "Sí, sí, mucho. Es una película de época", dijo Feige en el episodio 1 de The Official Marvel Podcast. "Hubo mucha gente inteligente que se dio cuenta de que ese paisaje urbano [las obras de arte] no se parecían exactamente a la Nueva York que conocemos, o que existía en la década de 1960 en nuestro mundo. Esas son observaciones inteligentes, diría yo".

Las imágenes del paisaje urbano que menciona Feige, que llevaron a los fans a teorizar sobre su ambientación, se basaron en una obra de arte inspirada en los cómics subida a los canales sociales de Marvel. La imagen, que puedes ver a continuación, muestra a La Antorcha Humana volando sobre una versión retrofuturista de Nueva York, la ciudad estadounidense en la que opera el grupo.

En un artículo de Marvel.com que acompaña a la publicación de X/Twitter mencionada anteriormente, el titán del cómic también adelantó algunos detalles clave de la historia de The Fantastic Four: First Steps. De hecho, se vincula a una página llamada Future Foundation, una organización ficticia creada por Reed Richards para mejorar la humanidad que apareció por primera vez en los cómics de Marvel en julio de 2010. La página web contiene cinco cómics descargables, de toda la ilustre historia literaria del grupo, que subrayan aún más la participación de Galactus y Silver Surfer, además del escenario de la película en los años 60 (este último se adelantó por primera vez en un póster de la película Los Cuatro Fantásticos junto con otros anuncios de la película de febrero) .

Esa no es la única teoría de los fans que ha surgido recientemente. La representación de una ciudad de Nueva York diferente también sugiere que The Fantastic Four: First Steps se desarrollará en un universo alternativo, y los fans predicen que el grupo acabará pasando al MCU (designado Tierra-616 por Marvel) como parte de la saga del Multiverso en curso. No estamos seguros de cómo funcionará eso, pero, como afirmó el filtrador del MCU Alex P en X/Twitter: "Ellos [Marvel] necesitan establecer cuán grande puede ser la amenaza de esta saga [del Multiverso] para que incluso pueda pasar a diferentes universos. Así que sí, ellos [los Cuatro Fantásticos] son importantes".

En cuanto a qué cómics (y los escritores/artistas detrás de su creación) inspirarán la trama, Shakman le dijo a Inverse : "Volveremos a [Stan] Kirby y [Jack] Lee y [John] Byrne, y seguiremos todo el camino hasta lo que está sucediendo, ciertamente [Jonathan] Hickman y [Mark] Waid y Ryan North, lo que ha estado haciendo. Estoy tratando de descubrir quiénes son estos personajes para mí y cómo darles vida de la mejor manera posible, y ahí es realmente donde comencé y cómo lo abordamos".

Una cosa que está clara sobre la adaptación de Shakman es que mantendrá el "desorden" de la vibra de "Familia Encontrada" de Los Cuatro Fantásticos.

"Es diferente en muchos sentidos porque son una verdadera familia", le dijo a ScreenRant en noviembre de 2023. "No es una familia que encuentras en el camino como los X-Men o los Vengadores, sino una verdadera familia con todo el desorden de una familia como en Monarch [ Legacy of Monsters ]. Con todo el amor, el dolor y la complejidad de eso. Y también, abordan las cosas con una especie de enfoque optimista y científico que es muy diferente de estos otros personajes de Marvel que me encantan, pero la forma en que resuelven los problemas es única y también estoy emocionado por eso. Espero que a la gente le guste cuando lo publiquemos".

Más allá del material original, Shakman también encontró una influencia sorprendente en la forma del programa de culto de comedia vergonzosa It's Always Sunny in Philadelphia , una serie de la que dirigió 43 episodios.

"He aprendido mucho trabajando en It's Always Sunny a lo largo de los años", dijo a ComicBook.com . "Esos chicos [los creadores del programa Rob McElhenney y Glenn Howerton] aportan una combinación única de alegría y precisión, y creo que tienes que tener ambas cosas en todo lo que haces. Tienes que seguir siendo un niño en la caja de arena, jugando e inventando, pero también tienes que ser riguroso con lo que estás haciendo y la comedia es incluso más rigurosa que cualquier otra cosa. La precisión de hacer algo gracioso es a menudo mucho más difícil que hacer algo realmente complicado con efectos especiales".

The Fantastic Four: First Steps tráiler:¿Hay tráiler?

There won't be a trailer for this Marvel movie for a long time (Image credit: Marvel Studios)

No, no hay, pero un video promocional de la Comic-Con 2024, que incluye imágenes previas a la visualización y algunas escenas muy tempranas, aunque breves, filmadas específicamente para el evento con sede en San Diego, se mostró exclusivamente durante la presentación de Marvel en el Hall H.

Según los asistentes, muestra a Reed Richards enseñando ciencias a un grupo de escolares, al grupo titular preparándose para una misión espacial (probablemente aquella en la que adquieren sus superpoderes), Ben Grimm/La Cosa apareciendo en un programa de citas, el equipo volando a través del horizonte retrofuturista de Manhattan en su Fantasticar, y un primer vistazo que parpadea y te lo pierdes de Galactus mirando a través de la ventana de un edificio.

Es muy poco probable que estas imágenes formen parte del producto final, pero nos dan una idea de cómo será. Pasará mucho tiempo antes de que se publique un avance oficial, así que esto es todo lo que tendremos durante muchos meses.

¿Dónde puedes ver las películas anteriores de The Fantastic Four?

Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer is available to stream on Disney Plus. (Image credit: 20th Century Studios)

Puedes ver Los Cuatro Fantásticos de 2005, Los Cuatro Fantásticos: El ascenso de Silver Surfer de 2007 y Los Cuatro Fantásticos de 2015 en Disney Plus sin importar dónde vivas.

El impacto de The Fantastic Four en el MCU

The Fantastic Four: First Steps will surely introduce Downey Jr's Doctor Doom to the MCU (Image credit: Marvel Studios)

La respuesta corta es: no lo sabemos. Si, como se ha rumoreado mucho, el grupo se abrirá camino en el MCU después de The Fantastic Four: First Steps, el famoso cuarteto seguramente tendrá un papel importante que desempeñar en el resto de la Saga del Multiverso, que comenzó con la Fase 4 de Marvel y terminará con la Fase 6 de Marvel .

También veremos a Mr. Fantastic y compañía en las próximas dos películas de Avengers . Originalmente, no se esperaba que el supergrupo de Marvel fuera parte de Avengers 5 , que se rumoreaba que iba a ser dirigida por Joe y Anthony Russo antes de que se confirmara la participación del dúo en la Comic-Con 2024. Dirigieron cuatro de las mejores películas de Marvel de los últimos tiempos, por lo que su regreso es sin duda bienvenido.

Pero nos desviamos del tema. En la Comic-Con 2024, el presidente de Marvel, Kevin Feige, reveló que los Cuatro Fantásticos formarán parte de los conjuntos de ambas películas, la primera de las cuales será la mencionada Avengers 5 , que ha sido rebautizada como Avengers: Doomsday y presentará al Doctor Doom de Downey Jr. Bueno, si no hace un cameo en un aguijón post créditos, o como parte de la trama de First Steps , primero. El grupo y Doom también desempeñarán papeles destacados en Avengers: Secret Wars.

En cuanto a posibles spin-offs de Primeros pasos , hubo informes (en octubre de 2022) de que un programa de televisión de Silver Surfer estaba en desarrollo tentativamente para Disney Plus. Hemos escuchado poco sobre este posible proyecto desde entonces, por lo que no está claro si aprovechará la ola de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos y verá la luz del día.