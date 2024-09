Call of Duty: Black Ops 6 - Todo lo que sabemos al respecto

¿Cuándo sabremos más de COD: Black Ops 6? (Image credit: Activision) Acabamos de recibir una gran cantidad de información sobre Black Ops 6 tras el evento COD NEXT. Ahora sabemos exactamente qué está disponible en la beta de Black Ops 6, así como todos los detalles nuevos sobre Omnimovement, Classic Prestige y Warzone. En cuanto a lo que viene a continuación, tenemos la beta en curso para disfrutar, que durará hasta el 9 de septiembre.

Se ha confirmado que Call of Duty Black Ops 6 será el título de CoD que llegará a finales de este año. Por lo que parece, Black Ops 6 está destinado a ser un digno sucesor de la excelente campaña Black Ops: Cold War de 2020.

Si bien todavía hay algo de misterio en torno a Black Ops 6, acabamos de recibir un montón de información nueva gracias a un evento Call of Duty Direct dedicado. Esto definitivamente nos ha brindado un primer vistazo adecuado al próximo juego y una mejor idea de si tiene o no lo necesario para convertirse en uno de los mejores juegos de FPS para fin de año.

Aquí encontrarás todo lo que sabemos sobre Black Ops 6 hasta el momento, incluido un vistazo a las últimas noticias y avances. También detallaremos en qué plataformas se lanzará el juego, así como el hecho de que el juego estará disponible como parte de Xbox Game Pass en el lanzamiento. A medida que surja nueva información, nos aseguraremos de actualizar esta página.

Black Ops 6 - directo al grano

¿Qué es? La más nuevo en la franquicia Black Ops

La más nuevo en la franquicia Black Ops ¿Cuándo sale? 25 de octubre de 2024

25 de octubre de 2024 ¿En qué puedo jugarlo? PS5, XSX|S, PC, XBO, PS4

PS5, XSX|S, PC, XBO, PS4 ¿Quién lo está haciendo? Treyarch, en colaboración con Raven

Black Ops 6 fecha de lanzamiento y plataformas

(Image credit: Activision)

Call of Duty Black Ops 6 se lanzará el 25 de octubre de 2024. El juego ya ha sido confirmado para PS5, XSX|S, PC, XBO y PS4. En cuanto a PC, podrás descargarlo desde Microsoft Store, Battle.net o Steam. El juego también estará disponible para Xbox Game Pass en el lanzamiento, tanto en consola como en PC.

Black Ops 6 gameplay

(Image credit: Activision)

Gracias a un reciente evento de Call of Duty, hemos visto algunas de las nuevas innovaciones de juego que llegarán a Black Ops 6. La principal es el Omnimovement, que te permite correr, deslizarte y lanzarte en cualquier dirección. Este es un gran cambio con respecto al último juego, uno que tendremos que probar por nosotros mismos para entenderlo realmente. También está el Intelligent Movement, que parece aplicar una transición más fluida entre estados como agacharse, ponerse de pie y correr.

El modo clásico Prestige también regresa, junto con el modo teatro. Activision ha revelado que el modo multijugador de Black Ops 6 tendrá 16 mapas multijugador completamente nuevos en el lanzamiento. Estos incluyen 12 mapas Core 6v6 y cuatro mapas Strike de tamaño pequeño, los últimos de los cuales son ubicaciones únicas e independientes diseñadas para jugarse en partidas 2v2 o Face Off 6v6. Curiosamente, cada uno de estos mapas contará con su propia historia y se ambientará después de los eventos de la campaña.

Call of Duty: Black Ops 6 - Beta Trailer - YouTube Watch On

En cuanto a los mapas multijugador, veremos 16 nuevos mapas añadidos en el lanzamiento. Entre ellos se incluyen los siguientes:

Babylon (jugable en la beta, fin de semana 2)

Derelict (jugable en la versión beta)

Lowtown (disponible en el lanzamiento)

Payback (disponible en el lanzamiento)

Protocol (mapa de entrenamiento en versión beta, mapa MP disponible en el lanzamiento)

Red Card (disponible en el lanzamiento)

Rewind (jugable en la versión beta)

Scud (jugable en la versión beta)

Skyline (jugable en la versión beta)

Subsonic (disponible en el lanzamiento)

Vault(disponible en el lanzamiento)

Vorkuta (disponible en el lanzamiento)

Gala (jugable en la beta)

Pit (Jugable en la versión beta)

Sand House (disponible en el lanzamiento)

Stakeout (jugable en la beta, fin de semana 2)

También hay un nuevo modo llamado Kill Order para disfrutar. Kill Order es un modo de reaparición de 6 contra 6 que enfrenta a dos equipos entre sí, cada uno con su propio objetivo de alto valor, o HTV, en un momento dado. Los equipos obtienen puntos por todas las eliminaciones a lo largo de la partida, sin embargo, concentrarse en derrotar al HVT del enemigo vale la mayor cantidad de puntos, seguido de las eliminaciones por parte del HVT y luego las eliminaciones normales.

¿Cuándo está ambientado el Black Ops 6?

(Image credit: Activision)

Activision ha revelado la ambientación de Black Ops 6. La ambientación se sitúa tras la disolución de la Unión Soviética, abarcando la Guerra del Golfo y gran parte de los años 90. Esto coincide con los rumores no verificados previamente sobre que Call of Duty de 2024 se llamaría "Call of Duty Black Ops Gulf War". Si bien estos rumores se desmintieron una vez que escuchamos el título oficial de Black Ops 6 , estaban en lo cierto en cuanto a la ambientación del juego.

En el video de presentación de "Open your eyes", vemos a varias figuras políticas, incluidos los expresidentes George H.W. Bush y Bill Clinton, que cubrieron los años 1989-1993 y 1993-2001 respectivamente. Además, vemos a la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, que permaneció en el cargo hasta finales de 1990. Es probable que Black Ops 6 cubra las consecuencias de la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein en 1990 y la respuesta de la coalición liderada por Estados Unidos. Queda por ver hasta qué punto se apegará el juego a la historia, ya que se sabe que Black Ops ha alterado las líneas temporales en el pasado.

Black Ops 6: 'The Truth Lies' - Live Action Reveal Trailer - YouTube Watch On

Black Ops 6 tráilers

El último tráiler de Black Ops 6 muestra el nuevo mapa de Warzone Resurgence, Área 99. Se describe como "la cuna de Nuke Town". Échale un vistazo a continuación.

New Resurgence Map - Area 99 Flythrough | Call of Duty: Warzone - YouTube Watch On

Otro tráiler de Black Ops 6 llegó como parte de la Opening Night de la Gamescom. Muestra la misión de campaña "Most Wanted". La acción comienza con el jugador tomando fotografías antes de que estalle un tenso tiroteo. Checa el tráiler a continuación:

Black Ops 6 at gamescom - “Most Wanted” Campaign Level Playthrough - YouTube Watch On

Ya hemos visto algunos avances de Black Ops 6 , gracias a la presentación completa del juego como parte del evento de presentación de Xbox el 9 de junio de 2024. El avance principal que se puede ver es la presentación de la jugabilidad de Black Ops 6 y muestra parte de la próxima campaña. Míralo a continuación:

Black Ops 6 - Gameplay Reveal Trailer - YouTube Watch On

Activision ha ido revelando nuevos avances y tráilers de Black Ops 6 a medida que se acerca el lanzamiento. Para estar al día, asegúrate de visitar el canal oficial de Call of Duty en YouTube.

Black Ops 6 inicio de la beta

(Image credit: Activision)

La beta de Black Ops 6 ya ha comenzado y el primer periodo finaliza el 4 de septiembre. Luego, habrá que esperar un par de días antes del lanzamiento de la beta abierta:

Acceso anticipado: del 30 de agosto al 4 de septiembre

del 30 de agosto al 4 de septiembre Beta abierta: del 6 al 9 de septiembre

Black Ops 6 Zombies

Call of Duty: Black Ops 6 - Liberty Falls Trailer - YouTube Watch On

Ya hemos visto el primer adelanto del modo Zombies de Black Ops 6. El tráiler de arriba muestra un avance de la historia y puedes leer más en el blog de COD . Sabemos que se desarrollará en Terminus Island y continuará la historia de Dark Aether. Ahora, Activision ha publicado un desglose más amplio de lo que podemos esperar de Black Ops 6 Zombies. Estos son algunos de los puntos clave:

Dos mapas de lanzamiento: Terminus, Liberty Falls

La moneda principal se llama Salvage

La capacidad de elegir entre una variedad de diseños de HUD

Las cajas misteriosas han vuelto

Traerás cinco GobbleGums en un paquete como parte del equipamiento.

Las Wonder Weapons incluyen la Ray Gun

El Directed Mode ayudará a aquellos que quieran centrarse en la historia.

Black Ops 6 Cambios en Warzone

(Image credit: Activision)

Ya tenemos información sobre algunos de los cambios que llegarán a Warzone junto con Black Ops 6. Estos son los puntos clave:

Nuevo mapa Resurgence: Área 99

Se agregó Ominmovement

Armas de Black Ops

Espacio dedicado para combate cuerpo a cuerpo

Construcciones de armas globales

Clásico Prestige

Sistema de Perks Pick-3

Perks que se pueden saquear

No más Backpacks

Verdansk volverá en 2025

FAQ

¿Cuánto pesará el Black Ops 6?

Activision ha aclarado que Black Ops 6 no tendrá un tamaño de archivo de 300 GB para su descarga cuando se lance. Esto se produce después de un informe de IGN que señalaba que la lista de Xbox del juego mostraba un tamaño de archivo de 309 GB. En un comunicado en Twitter, Activision aclara la confusión:

"Los tamaños que se muestran incluyen las instalaciones completas de Modern Warfare II, Modern Warfare III, Warzone y todos los paquetes de contenido relevantes, incluidos todos los idiomas localizados combinados, lo que no es representativo de una experiencia de instalación de jugador típica.

Los jugadores podrán descargar Black Ops 6 en el lanzamiento sin tener que descargar ningún otro título de Call of Duty ni todos los paquetes de idiomas.

Aún no se ha revelado el tamaño real del archivo de Black Ops 6. Nos aseguraremos de actualizar esta sección cuando tengamos más información.

¿Llegará Black Ops 6 a Game Pass?

Microsoft anunció que Call of Duty: Black Ops 6 llegará a Xbox Game Pass el primer día para todos los miembros. La noticia se compartió en una nueva publicación de Xbox Wire (28 de mayo). La noticia surgió a raíz de una filtración que Xbox publicó accidentalmente en la aplicación Xbox Game Pass.

¿Qué ocurrió en Black Ops 5?

¿Estabas tan confundido como nosotros cuando Activision anunció Black Ops 6 ? Por supuesto, nunca hubo un Black Ops 5 originalmente, ya que Black Ops: Cold War fue la quinta entrega oficial de la serie. Parece que Activision cuenta esa como la quinta parte, por lo que el próximo será Black Ops 6 .

¿Habrá Vault Edition para Black Ops 6?

¡Sí la hay! La Black Ops 6 Vault Edition contiene el paquete de operador Hunter vs Hunted, el paquete de pase de batalla Blackcell, la colección Mastercraft de diseños de armas y el paquete de operador Woods. Además, los jugadores que reserven por adelantado obtendrán acceso anticipado a la próxima versión beta. Para obtener todos los detalles sobre lo que incluye, dirígete al blog de Call of Duty .