Tecno presentó si teléfono conceptual Phantom Ultimate 2 de tres pliegues ó trifold

El fabricante chino Tecno ha revelado un concepto de teléfono inteligente triplemente plegable pocos días después de que su competidor Huawei confirmara que un dispositivo triple está en camino.

Según informa GSMArena, el concepto Phantom Ultimate 2 tiene una pantalla exterior de 6,48 pulgadas con una pantalla interior de 10 pulgadas, un panel OLED LTPO con una resolución de 1620 x 2880 y una relación de aspecto de 4:3.

Por otra parte, BGRinforma que el Phantom Ultimate 2 tiene solo 11 mm de grosor cuando está plegado, lo que es 1,1 mm más delgado que el Samsung Galaxy Z Fold 6, aunque el video muestra un aumento de grosor alrededor de la protuberancia de la cámara y no está claro cómo se tomó esta medida.

El nuevo teléfono también cuenta con integración de control de pantalla táctil OLED (TDDI), colocando el control de la pantalla y el sensor táctil en el mismo chip.

Tecno presentó el concepto del dispositivo con un video cortoque demuestra el dispositivo de dos bisagras en varios escenarios, como usar un segmento de la pantalla como teclado en una configuración estilo computadora portátil o apuntalar las pantallas en "modo tienda" para traducción de IA en tiempo real.

Sin embargo, como teléfono conceptual, aún no está claro si el Phantom Ultimate 2 llegará a la producción; lo mismo sucedió con su predecesor, el Phantom Ultimate, que se reveló con una pantalla enrollable en agosto de 2023.

También debemos tener en cuenta que, dado que se trata de un teléfono conceptual que no podemos probar, no tenemos forma de verificar si alguna de las supuestas características está completa o es funcional.

De hecho, el momento en que se ha presentado esta nueva revelación dice casi tanto como el propio video. El anuncio de Tecno llega en un momento en que la carrera por lanzar el primer dispositivo plegable de tres pliegues del mundo empieza a calentarse.

El 19 de agosto, el CEO de Huawei Consumer Business Group, Yu Chengdong (también conocido como Richard Yu), confirmó que en septiembre saldrá al mercado un dispositivo Huawei de tres pliegues.

Si Huawei cumple con este plazo, la compañía tiene buenas posibilidades de ser la primera en el mundo en poner un dispositivo triple en manos de los consumidores luego de meses de rumores y prototipos anunciados por múltiples fabricantes.

En mayo, Creative Bloq informó que el fabricante chino de semiconductores TCL CSOT había exhibido su prototipo de tres pliegues sin nombre en el evento Display Week de la Society for Information Display. Y en julio, Honor presentó una patente para un diseño de tres pliegues, aunque no se ha confirmado ningún desarrollo.

En cuanto a Samsung, los rumores de un Galaxy Z Fold de tres pliegues han circulado durante todo el año a pesar de la falta de detalles en línea.

Si bien el Phantom Ultimate 2 sigue siendo un concepto, es una clara indicación de que los teléfonos trifold están en la mente de los diseñadores con visión de futuro.

