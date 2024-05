Microsoft lanzará su propia tienda de juegos móviles de Xbox, y ofrecerá títulos como Candy Crush y Minecraft

Microsoft parece estar intensificando sus esfuerzos en juegos móviles, revelando planes para lanzar una tienda de juegos móviles Xbox en julio.

Si bien ya sabemos que se ha estado trabajando en una tienda de juegos móviles de Xbox durante algún tiempo, este nuevo cronograma de lanzamiento de julio proviene de una entrevista reciente con la presidenta de Xbox, Sarah Bond, en la Cumbre de Tecnología de Bloomberg .

Bond continuó expresando su deseo de llevar la "cartera propia" de Microsoft a la tienda, incluidos "juegos como Candy Crush " y " juegos como Minecraft ", además de títulos de terceros de socios.

Parece claro que la tienda de juegos móviles de Xbox será parte del ecosistema más amplio de Xbox, como Bond lo describió como "una verdadera experiencia móvil centrada en juegos multiplataforma". Presumiblemente, esto significa alguna forma de integración con las bibliotecas de juegos de Xbox existentes y compatibilidad con funciones populares como Microsoft Rewards y los logros de Xbox.

Curiosamente, la tienda estará disponible primero como una aplicación web en lugar de una aplicación tradicional. "Vamos a empezar en la web", explicó Bond. "Lo estamos haciendo porque eso realmente nos permite tener una experiencia accesible en todos los dispositivos, en todos los países, sin importar qué e independiente de las políticas de las tiendas del ecosistema cerrado".

Esto suena bastante similar al servicio Xbox Cloud Gaming existente, al que se puede acceder a través de navegadores web de teléfonos móviles. Aunque la intención es claramente competir con Google Play Store de Android y App Store de iOS, es difícil imaginar que la tienda de juegos móviles de Xbox tenga mucho éxito sin una presencia dedicada en la pantalla de inicio.

Aún así, con la reciente regulación de la Unión Europea (UE) que llevó a Apple a permitir tiendas de aplicaciones iOS de terceros por primera vez en la región, parece muy plausible que veamos una lanzada en el futuro. Quizás el atractivo de grandes propiedades como Candy Crush y Minecraft sea suficiente para persuadir a varios fanáticos a dar el salto a lo móvil.

You might also like...