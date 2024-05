The Boys T4: fecha de lanzamiento, tráilers, reparto, sinopsis y más

The Boys season 4 makes its blood-soaked debut on Prime Video in June.

THE BOYS TEMPORADA 4: INFORMACIÓN CLAVE - Lanzamiento en Prime Video a mediados de junio

- Producción completada en abril

- Tráilers lanzados en diciembre de 2023 y mayo de 2024

- Se revela la sinopsis de la trama

- Los miembros clave del elenco regresarán

- Se revelarán nuevas incorporaciones de actores en octubre de 2022

- Continúa después de los eventos de la temporada 3 y Gen V temporada 1

- La quinta temporada aún no ha recibido luz verde

- Establecerá hilos de historia para la temporada 2 de Gen V

Luego de un muy exitoso CCXP 2024 en México, donde tuvimos la fortuna de tener a gran parte del elenco de la serie de The Boys y donde definitiviamente Antony Starr brilló con luz propia, queremos contarte todo lo que sabemos acerca de la cuarta temporada de The Boys y es qu ela gente ya está más que lista para poder disfrutarla.

Con ese fin, hemos elaborado un artículo diabólicamente excelente sobre la próxima temporada de The Boys en uno de los mejores servicios de transmisión del mundo. En esta guía, encontrará más información sobre la fecha de lanzamiento oficial, el elenco confirmado, los detalles de la trama, los avances y el futuro del programa. Ah, y cómo los eventos representados en la cuarta temporada de uno de los mejores programas de Prime Video establecerán historias para el spin-off universitario Gen V , que regresará para la temporada 2.

Habrá spoilers completos de la temporada 3 de The Boys y la temporada debut de Gen V. También hay posibles spoilers en camino para la temporada 4 del exitoso programa de superhéroes de acción en vivo de Amazon.

The Boys T4 fecha de lanzamiento

More chaos coming, and it ain’t controlled. The Boys Season 4 arrives June 13. pic.twitter.com/ighOy4tv2WMay 2, 2024

La temporada 4 de The Boys se lanzará oficialmente el viernes 13 de junio. Hasta finales de febrero, solo sabíamos que la temporada 4 de The Boys llegaría a Prime Video en 2024. Ese anuncio se hizo 18 meses después de que Amazon confirmara que había renovado The Boys para una cuarta temporada.

As of today, #TheBoys #Season4 is completely, totally, absolutely DONE. I’m really grateful & so proud of this cast & crew. Could be our best yet. Can’t wait to unleash it onto the world. Coming June 13 on @PrimeVideo. @TheBoysTV #theboystvApril 10, 2024

Con su fecha de lanzamiento acercándose rápidamente, es bueno saber que la producción ha concluido por completo en la próxima entrega del programa (como lo confirmó el showrunner Eric Kripke en X/Twitter).

En lo que respecta a su calendario de lanzamientos, la temporada 4 de The Boys debutará con un estreno de tres episodios el 13 de junio. Los nuevos episodios se transmitirán semanalmente hasta el final de la temporada el 18 de julio.

The Boys T4 tráilers

El tráiler oficial de la temporada 4 de The Boys se lanzó en línea el 4 de mayo y reveló más vínculos con el programa derivado Gen V , Supe-d up animales de granja y una batalla por el alma de Estados Unidos. Sí, esta vez las cosas parecen mucho más serias (a pesar de que hay mucha diversión con clasificación C).

¿Te perdiste el primer tráiler de la temporada 4, que mostraba la introducción de nuevos Supes, el misterioso personaje de Jeffrey Dean Morgan y un enfrentamiento entre fanáticos entre Homelander y Starlight en diciembre de 2023? Velo a continuación:

The Boys T4 elenco: confirmados y rumoreados

Homelander will be primary antagonist once more in season 4. (Image credit: Amazon Studios)

A continuación spoilers de la temporada 3 de The Boys.

Aquí está el elenco confirmado para la temporada 4 de The Boys hasta ahora:

Karl Urban como William 'Billy' Butcher

Jack Quaid como Hugh 'Hughie' Campbell

Erin Moriarty como Annie January/Starlight

Anthony Starr como Homelander

Laz Alonso como Mothers Milk

Tomer Capone como Frenchie

Karen Fukuhara como Kimiko Miyashiro

Jessie T Usher como A-Train

Chace Crawford como The Deep

Colby Minifie como Ashley Barrett

Nathan Mitchell como Black Noir

Claudia Doumit como Victoria Neuman

Cameron Crovetti como Ryan Butcher

Simon Pegg como Hugh Campbell Sr.

Valorie Curry como Firecracker

Susan Heyward como Sister Sage

Jeffrey Dean Morgan "Por definir"



De los anteriores, los primeros 11 actores (todos los cuales aparecieron en las temporadas uno, dos y tres) regresan como sus respectivos personajes.

La única inclusión curiosa entre ellos es Mitchell, cuyo superpoder Black Noir fue asesinado por Homelander en el final de la temporada 3 de The Boys. En declaraciones a Entertainment Weekly (EW), Kripke adelantó que Mitchell regresará como Black Noir 2.0, lo que se hizo oficial en los dos avances de la temporada 4.

Doumit también regresa como Neuman, quien, como se reveló en la última entrada de la temporada 3, ha sido instalado como compañero de campaña de Robert Singer para las próximas elecciones estadounidenses. Ella también desempeñará un papel destacado en la temporada 4, dado su importante cameo en la temporada 1 de Gen V (más sobre esto más adelante). Ambos trailers confirmaron que también aparecerá su hija Zoe (Olivia Morandin). Además, Crovetti, quien apareció periódicamente en las temporadas 2 y 3, también fue ascendido a serie regular (según la cuenta oficial de Instagram de The Boys ) y Simon Pegg volverá a hacer un cameo como el padre de Hughie.

Se unen al elenco en papeles importantes Valorie Curry (Veronica Mars) y Susan Heyward (Orange Is the New Black) como Firecracker y Sister Sage. Este par son nuevos miembros de los Siete, el equipo de superhéroes número uno del mundo liderado por Homelander. Ninguno de los personajes existe en la serie de novelas gráficas de Garth Ennis y Darick Robertson, en la que se basa el programa. Sin embargo, según las imágenes que hemos visto hasta ahora, son otro dúo hambriento de poder que no se detendrá ante nada para mantener el dominio de Los Siete.

Meet Sage. She’s already a thousand steps ahead of you.And let's just say Firecracker has a short fuse. pic.twitter.com/Ci3li8j1LJOctober 10, 2022

Recién salido de su interpretación de amor-odio de Negan de The Walking Dead en la adaptación televisiva de AMC de esa serie de cómics, Jeffrey Dean Morgan también ha sido elegido para la temporada 4 de The Boys . Lo vislumbramos en ambos trailers, pero aún no se sabe a quién interpretará. Rosemarie DeWitt ( La La Land , Stand-Off ) también ha sido contratada para interpretar a la madre de Hughie ; nuevamente, su identidad real es un misterio.

No, we ain’t tellin ya anything besides he wears a suit and swears like a sailor pic.twitter.com/OTeRE8k1U7December 2, 2023

Para aquellos que esperan volver a ver a Soldier Boy de Jensen Ackles, no estamos seguros de que regrese (más sobre de ello, en la siguiente sección). Sin embargo, la ex estrella de Supernatural está ansiosa por retomar el papel del padre de Homelander y el arma de destrucción masiva basada en humanos. Después de su cameo basado en sueños en Gen V, estamos desesperados por ver regresar al personaje favorito de los fanáticos de Ackles.

Cate y Sam de Gen V también aparecerán. La pareja fue invitada a la sede de Vought en el final de la temporada 1 de ese programa. Por último, Kripke ya ha anticipado de la posible participación de Tek Knight en la próxima entrega del programa principal: hizo su debut en acción en vivo en la temporada 1 de Gen V, así que espera verlo hacer al menos un cameo.

The Boys T4: Historia, sinopsis y rumores

The Boys season 4's teaser art suggests Billy will be up against it next time out. (Image credit: Prime Video)

Aquí está la sinopsis oficial de la historia de la temporada 4 de The Boys : "El mundo está al borde del abismo. Victoria Neuman está más cerca que nunca de la Oficina Oval y bajo el musculoso pulgar de Homelander, quien está consolidando su poder. Butcher, con solo unos meses de vida, perdió al hijo de Becca y su trabajo como líder de The Boys. El resto del equipo está harto de sus mentiras. Hay más en juego que nunca, y tienen que encontrar una manera de trabajar juntos y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde".

The Boys es conocido por ser un programa de televisión que traspasa los límites desde perspectivas sangrientas, sexuales y escandalosamente divertidas, y parece que la temporada 4 no será diferente.

En declaraciones a Collider, Jessie T. Usher, que interpreta a A-Train, dice que el nivel de matanza en la temporada 4 fue "una sorpresa para todos". Kripke también tuiteó que hay una secuencia tremendamente exagerada en la temporada 4 que es " fácilmente un momento top 5" para él. Los comentarios de Kripke fueron repetidos por el productor Stephan Fleet, quien sugiere que contiene un momento que es " la cosa más repugnante que he visto trabajando en este negocio hasta ahora".

A continuación importantes spoilers de las temporadas 2 y 3 de The Boys, además de la temporada 1 de Gen V.

Deep sigh pic.twitter.com/EfuKGyY48UMay 4, 2024

La temporada 3 de The Boys terminó con Homelander, el líder trastornado de los Siete, tomando a Ryan, su hijo superpoderoso, bajo su ala maníaca luego de la batalla a tres bandas entre Homelander, los Boys y Soldier Boy. Después de que Homelander asesina brutalmente a un fan de Starlight (le arrojan una bebida a Ryan durante un mitin político) y la multitud estalla de alegría, las sonrisas que se extienden por los rostros de Homelander y Ryan pintan un panorama muy inquietante de lo que está por venir.

¿Homelander está a punto de convertir a Ryan en su sucesor igualmente insensible y desquiciado? En una charla con IGN, Kripke no quiso decirlo, pero sugirió que los eventos de la temporada 4 afectarán la difícil relación de Ryan con Billy. Recuerda, Ryan es el hijo ilegítimo de Homelander y la fallecida ex esposa de Billy, Becca. Al final de la temporada 2, Billy le prometió a una Becca moribunda que protegería a Ryan en su ausencia. Sin embargo, Billy aliena a Ryan en el transcurso de la temporada 3, lo que lleva a Ryan a repudiar a Billy y buscar consuelo en su padre biológico.

Entonces, es probable que en la temporada 4 Billy y Homelander luchen por el alma de Ryan. Si Billy gana, su equipo podría tener su propio Homelander que pueda enfrentarse a su padre con superpoderes similares. Si Homelander sale victorioso, puede que no haya nada que impida que ambos gobiernen de forma autocrática Estados Unidos (y tal vez incluso el mundo).

Try not to fall out of your chair, but Hughie gets covered in blood this season pic.twitter.com/wucbEldrDQMay 4, 2024

Ryan no será la única arma que Homelander tendrá de cara a la temporada 4. Todavía está al mando de los Siete, que actualmente lo componen él mismo, The Deep y A-Train (incluso si este último dúo ha comenzado a ver a través de la farsa de Homelander). Con Sister Sage y Firecracker uniéndose a la alineación junto con Black Noir 2.0, el equipo de superhéroes casi ha recuperado toda su fuerza.

Sin embargo, Homelander tiene algunos problemas con los que lidiar. La temporada 1 de Gen V reveló que se verá obligado a ser juzgado por asesinar al fanático de Starlight antes mencionado. Además, el spin-off confirmó la existencia de un virus asesino de Supes, que ahora está en posesión de Victoria Neuman. Como revelaron la Gen V y la publicación X/Twitter a continuación (que contiene información importante sobre la historia y la línea de tiempo), Billy también está al tanto del virus, por lo que es posible que intente robarlo y usarlo para acabar con todos los Supe del planeta. planeta. Bueno, siempre y cuando pueda encontrar una manera de mantener a Ryan a salvo de sus efectos (recuerde, todavía está tratando de cumplir su promesa a Becca de mantener a Ryan a salvo).

While ya wait for 2024, here’s what we can say about Season 4 so far…- Timeline wise, it takes place about a month after the events of the @genv finale.- Butcher knows about the virus. Do with that lil piece of intel what ya will.- Homelander will stand trial for lasering… pic.twitter.com/UswySuFYF7November 8, 2023

Hablando de Billy, tiene tiempo prestado. En la temporada 3, se volvió adicto al V24, un suero experimental desarrollado por Vought que otorga a su usuario superpoderes durante un período de 24 horas. Desafortunadamente, V24 provoca que se desarrolle una forma de cáncer muy agresiva en su huésped. En resumen: a Billy solo le quedan de 12 a 18 meses de vida. Fiel a su forma, decide mantener su diagnóstico en secreto para el resto del grupo, lo cual, en nuestra opinión, no es una gran idea.

Pero ese es un tema para más adelante. De cara a la temporada 4, Billy tiene dos prioridades: el problema de Homelander y Ryan antes mencionado, que ya hemos cubierto, y frustrar a Neuman.

En el episodio final de la temporada 2, Neuman se reveló como un Supe secreto, que posee la capacidad de volar las cabezas de las personas. Hughie, quien fue contratada por Neuman cuando los Boys se disolvieron temporalmente en el episodio final de la temporada 2, se entera de esto en la temporada 3, indaga en su pasado y descubre que Neuman es la hija adoptiva de Stan Edgar. La ex directora ejecutiva de Vought ayudó al ascenso político de Neuman al poder antes de que ella también lo traicionara en la temporada 3.

Victoria Neuman is going to be a major player in season 4. (Image credit: Amazon Studios)

Con tantas cosas sucediendo en la temporada 3, la pandilla se desvió por problemas más urgentes (a saber, Homelander y Soldier Boy). Esto permitió a Neuman infiltrarse en el bando del candidato presidencial estadounidense Robert Singer, también conocido como Dakota Bob, y convertirse en su compañero de fórmula. Ya sabes, después de que Homelander obligara a The Deep a matar al ex candidato a vicepresidente de Singer, Lamar Bishop.

En la escena final de la temporada 3, la pandilla titular descubre que ella aparentemente está confabulada con Homelander, lo que lleva a Billy a instalar a Neuman como su próximo objetivo. Espere que Neuman sea uno de los individuos a los que se dirige el grupo en el episodio final de la temporada 4, también conocido como 'Assassination Run'.

"No creo que sea un gran spoiler decir que definitivamente estamos trabajando hacia una presidencia de Dakota Bob con Neuman como una planta secreta de Vought en la vicepresidencia, y todas las complicaciones que se derivan de eso", dijo Kripke a GameSpot. "Esa obviamente fue probablemente la mayor historia final de Garth [Ennis]. Una vez más, no es un spoiler decir eso. Nos has visto maniobrar las piezas de ajedrez en ese lugar para que podamos comenzar a contar esa historia".

Starlight is really coming into her own as we head into the show's next chapter. (Image credit: Amazon Studios)

Billy y compañía tampoco tienen ahora a su disposición a la superpoderosa Kimiko. Podrían liberar a los estudiantes encarcelados de la Gen V, Marie, Jordan y Emma, quienes fueron encerrados en el final de la temporada 1 del spin-off, y convencerlos de unirse a su causa, especialmente después de que Homelander los puso allí. Parece que el misterioso personaje de Jeffrey Dean Morgan también quiere ayudar a Billy y compañía, según lo que muestran los trailers.

Annie January/Starlight (Erin Moriarty), quien desertó de los Siete y se unió oficialmente al grupo en el final de la temporada 3, también está del lado de The Boys pero, con Homelander matando a uno de sus fans, Annie podría encontrar su lealtad hacia su base de fans.

La escalada del conflicto entre Homelander y Starlight fue una de las tramas secundarias más fascinantes de la temporada 3 de The Boys, y ciertamente veremos a más de ellos chocar nuevamente en la temporada 4. Ella aprenderá a dominar su poder de vuelo, lo cual hace. también en los cómics, según Kripke (de acuerdo a Variety ).

Now that the S4 teaser is out, let's recap what we know, shall we?- Homelander is standing trial and taking a splatter paint class. One of those statements is true.- Butcher has six months to live, and still knows about that virus being cooked at Godolkin.- Neuman is closer… pic.twitter.com/PDsASYhkdSDecember 4, 2023

And what of Soldier Boy? Following season 3's climactic battle, Ackles' nuclear-powered human weapon was put back on ice by the FBI. Unless Homelander or The Boys get truly desperate and need him to fight for their cause, we suspect that's where he'll stay.

There are plenty of storylines The Boys can adapt from Ennis and Robertson's graphic novel series in season 4, but we won't spoil anything else. We'll leave the last word for Kripke, who told Insider that fans shouldn't worry about the possibility of Homelander subversively winning the day in The Boys season 4 or the wider context of the series.

"The story's not over," he said. "I'll make a pledge to you right now that I will not end this series with Homelander winning. So, you can hold me to that."

Will The Boys return after season 4?

Attention all God U students, Gen V is officially coming back for Season ✌️ pic.twitter.com/cyUuAPq97kOctober 19, 2023

The Boys aún no ha sido renovada para una quinta temporada, pero Kripke ha confirmado que su cuarta temporada no será la última entrada del programa. Mientras The Boys siga siendo popular (lo cual, en nuestra opinión, lo será), habrá más temporadas en camino.

Como reveló la publicación anterior de X/Twitter, Gen V también regresará para una segunda temporada. Su segundo estreno seguirá directamente a la temporada 4 de The Boys, por lo que las historias del programa principal se trasladarán (e impactarán) al spin-off de acción real.



Sin embargo, tras el impactante fallecimiento de Chance Perdomo, quien interpretó a Andre en Gen V, el desarrollo de la temporada 2 quedó en suspenso. Una declaración publicada en la cuenta X/Twitter de Gen V (ver arriba) confirmó que las historias clave se reescribirán para dar cuenta de las trágicas noticias antes de que la producción comience de nuevo en mayo. Andre tampoco será refundido en honor a la actuación de Perdomo en la temporada 1.

Por otra parte, Seth Rogen, uno de los productores ejecutivos de The Boys, espera que Amazon renueve su spin-off animado, The Boys Presents: Diabolical, que debutó en marzo de 2022, para una segunda temporada. En declaraciones a Collider , Rogen confirmó que Amazon había comprado algunos guiones para una segunda temporada de la serie de antología animada, pero no se sabe si se producirán. Una vez que sepamos más sobre las próximas entregas de estos proyectos derivados, le informaremos qué está pasando.