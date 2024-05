Explora el mundo de World of Warcraft: The War Within en su semana 4 de pruebas

Prepárense para una semana repleta de emocionantes desafíos en el universo de World of Warcraft: The War Within! La semana 4 de prueba trae consigo una explosión de contenido que te sumergirá aún más en la intrincada trama de este mundo fantástico.

Explora Azj-Kahet

Descubre el último bastión de los nerubianos con vida, Azj-Kahet, bajo el dominio de la reina Ansurek. Con sus misiones y zonas inexploradas, este reino ofrece una experiencia única llena de historia y desafíos por superar. ¡Prepárate para adentrarte en sus misterios y recuperar la gloria perdida!

Barranco de infrabundancia - ¡Lucha por la victoria!

Sumérgete en el campo de batalla JcJ temático de terráneos en las Minas Resonantes. ¿Estás listo para mostrar tus habilidades en la lucha por la supremacía? ¡Demuestra tu valía y conquista la victoria en este emocionante campo de batalla!

Desbloquea la raza aliada de los Terráneos

Atrévete a completar la serie de misiones introductorias de los terráneos y desbloquea esta misteriosa raza aliada. Concluye la historia principal y cumple los requisitos necesarios para acceder a esta nueva y poderosa incorporación a tu repertorio de personajes.

Actualizaciones de talentos y nuevos desafíos

Los héroes Mortacechador (Pícaro) y Portador de Tormentas (Chamán) reciben emocionantes actualizaciones de talentos, lo que añade una capa adicional de estrategia a tus aventuras. Además, explora los misterios de los calabozos de Ara-Kara y Ciudad de los Hilos, donde aguardan peligros y tesoros inimaginables.

Únete a la aventura

¡No pierdas la oportunidad de formar parte de esta épica aventura! Conviértete en un héroe legendario, forja alianzas y enfréntate a desafíos que pondrán a prueba tu habilidad y valentía. La Semana 4 de prueba de World of Warcraft: The War Within te espera, ¡así que no esperes más para unirte a la batalla!