10 mejores aplicaciones para smartphones Android que deberías descargar ya mismo

Con más de 3,5 millones de aplicaciones en la tienda Google Play, no ha sido fácil elaborar esta lista de las 10 mejores aplicaciones para Android. Las aplicaciones cubren una amplia gama de gustos, intereses y habilidades. También sirven para acceder a todo tipo de servicios, desde servicios de streaming hasta suscripciones a aplicaciones y mucho más. Cualquiera de estas aplicaciones merece ser descargada y probada.

¿Cómo hemos elegido las mejores aplicaciones (y algunas alternativas) para smartphones Android? Hemos reducido las opciones a 10 categorías. Algunas de ellas requieren una suscripción a un servicio aparte (o funcionan con tu suscripción actual). Sin embargo, no incluimos ningún servicio de entretenimiento en streaming, ya que se dirigen a intereses específicos. Después de todo, si eres un entusiasta de Star Wars decidido a ver las aventuras de Grogu en The Mandalorian, vas a suscribirte a Disney Plus, no a Netflix o Paramount Plus (hogar de todo lo relacionado con Star Trek).

Considera nuestra lista de las 10 mejores aplicaciones para tus mejores smartphones Android como un kit de inicio de aplicaciones Android. Sigue leyendo para conocer nuestras selecciones en 10 categorías.

El mejor para edición de fotografía

Adobe Photoshop Express, que no debe confundirse con Adobe Express (un servicio en la nube independiente), lleva la cacareada edición de Photoshop a un contenedor móvil más ligero. Ofrece ediciones útiles a través de una interfaz limpia y fácil de navegar. Tendrás acceso a una gran variedad de herramientas (como corrección, luz, filtros, color y efectos), todas ellas con una satisfactoria selección de opciones gratuitas. Si quieres funciones avanzadas, como preajustes de edición adicionales, corrección de ojos de mascotas, corrección de lentes, edición RAW, marcas de agua y reducción de ruido, tienes que actualizar a la versión Premium (4,99 dólares al mes, la cuarta parte de lo que cuesta Adobe Photography, que incluye PS Express Premium, Photoshop, Lightroom y Adobe Firefly).

Google Snapseed es otra opción gratuita. Sus controles de edición carecen del refinamiento de Photoshop Express y sólo tiene ajustes de tono, no de exposición. Pero no requiere una cuenta separada o registro, y puede editar archivos RAW.

Descarga:

Photoshop Express

Snapseed

Mejor para edición de video: CyberLink PowerDirector

Una de las mejores aplicaciones de edición de vídeo para escritorio es también una de las mejores para móvil. La aplicación ofrece edición de vídeo tradicional basada en la línea de tiempo para vídeo vertical y apaisado. Los controles son intuitivos y puede manejar vídeo UHD y Full HD. La versión gratuita no requiere registro ni cuenta, y puedes hacer copias de seguridad de los proyectos en Google Drive. La versión de pago (6,99 $ al mes o 27,99 $ el primer año) ofrece exportación a UHD 4K, elimina la marca de agua y habilita una serie de funciones basadas en IA para subtítulos, color, voz y mucho más.

Los usuarios de Adobe Creative Cloud deberían probar primero Adobe Premier Rush, ya que obtienen acceso completo a Rush con su suscripción a CC. Para la animación, echa un vistazo a Stop Motion Studio Pro (5,99 $).

Descarga:

PowerDirector

Mejor para dibujo: Infinite Painter

(Image credit: Future)

Infinite Painter ofrece herramientas de dibujo para crear arte original en tu teléfono. Personaliza tu espacio de trabajo y ponte manos a la obra. Puedes dibujar o pintar en la pantalla utilizando una serie de pinceles, e incluso puedes importar una imagen de referencia para ayudarte a crear tu diseño. Sin embargo, carece de herramientas de animación como las burbujas de texto. La empresa también dispone de Infinite Design para crear arte vectorial. Gratis con publicidad, o con un pago único de 9,99 $ para prescindir de los anuncios y desbloquear todas las funciones, incluidos patrones, degradados y cuadrículas de perspectiva.

Descarga:

Infinite Painter

Mejor para diseño: Canva

(Image credit: Future)

Canva hace que el diseño gráfico sea intuitivo para todos. La interfaz de la aplicación para Android es muy similar a la de su interfaz web, con la salvedad de que mantiene la orientación vertical. Es la mejor opción para crear un folleto, una plantilla, un imprimible o cualquier otra página o diseño gráfico.

Una vez que te conectas, tienes acceso a cualquier diseño de tu cuenta y a todas las herramientas de diseño de Canva, incluido su Magic Studio, que funciona con IA. La aplicación es gratuita, pero para obtener créditos de IA adicionales y herramientas útiles como la eliminación de fondos, actualiza a la versión Pro por 12,99 $ al mes, o 119,99 $ facturados anualmente.

Descarga:

Canva

Mejor app de salud: Google Fit

(Image credit: Future)

Para obtener estadísticas básicas de forma física sin lujos, Google Fit es una aplicación gratuita que realiza un seguimiento en segundo plano de caminar, correr y montar en bicicleta, y calcula datos como los pasos, la distancia y las calorías de estas actividades. También puede conectarse a un rastreador de sueño como el Google Pixel Watch 2.

Si no quieres ir a por todas con Google, entonces echa un vistazo a MyFitnessPal. Una vez centrada en el seguimiento de la nutrición, la hidratación y actividades como los pasos, esta aplicación gratuita ahora incluye rutinas de entrenamiento y también se conecta a rastreadores de sueño y glucosa. Actualízate al plan Premium (79,99 $ al año) para establecer macroobjetivos y hacer un seguimiento del ayuno intermitente.

Descarga:

Google Fit

MyFitnessPal

Mejor para música: Pandora

(Image credit: Future)

Con tantos servicios de música de pago entre los que elegir, Pandora, la radio por Internet de toda la vida, a veces se pierde en la confusión. Pero no debería: Con una cuenta gratuita, puedes elegir los artistas y las canciones que quieres escuchar o hacer que Pandora cree "emisoras" personalizadas para mostrar tus canciones basadas en artistas concretos. El servicio gratuito tiene anuncios, pero puedes pasarte a Plus o Premium para prescindir de ellos, obtener mejor calidad de audio y más personalización. Actualízate a través del sitio web de Pandora para obtener los mejores precios, a partir de 4,99 dólares al mes.

Descarga:

Pandora

Mejor para niños: Khan Academy Kids: Learning!

(Image credit: Future)

Khan Academy Kids: Learning! reúne una serie de herramientas educativas en una aplicación gratuita para Android. Los niños de 2 a 8 años pueden sumergirse en la variada gama de actividades educativas de Khan Academy para aprender lectura, lengua, matemáticas y habilidades comunicativas. La aplicación incluye juegos, libros, canciones y otras actividades.

Descarga:

Khan Academy Kids: Learning!

Mejor para escribir: Microsoft Word

(Image credit: Future)

Si ya utilizas el ecosistema de Microsoft, las aplicaciones para Android son una obviedad. Y si no lo eres, son gratuitas con una cuenta Microsoft y te permiten probar cómo es trabajar en Word o Excel. Word tiene una interfaz más visual y amigable que Google Docs, y se integra bien con los servicios en la nube, por lo que puedes abrir sin problemas tus documentos en Google Drive

Sin embargo, Google Docs es una opción natural para cualquier usuario de Android, simplemente por su perfecta integración en Gmail y Google Drive. Ofrece una productividad ofimática capaz en una interfaz optimizada. Google dispone de aplicaciones independientes para acceder a su hoja de cálculo gratuita Sheets y al creador de presentaciones Slides.

Descarga:

Microsoft Word

Google Docs

Mejor para productividad: Evernote

(Image credit: Future)

Evernote sigue siendo nuestra mejor aplicación para tomar notas en Android. La aplicación facilita la toma de notas mecanografiadas o manuscritas y la asociación de esas notas con archivos multimedia y de otro tipo, como PDF y recortes de Internet. También puedes crear listas de tareas y escanear documentos. La versión gratuita tiene funciones limitadas, pero si te pasas al plan Personal, de 129,99 euros al año, obtendrás más espacio de almacenamiento, sincronización, búsqueda y más personalización, como recordatorios, fechas de vencimiento y gestión de tareas.

También nos gusta Microsoft OneNote, nuestra elección para la mejor aplicación de toma de notas en general. Esta aplicación permite tomar notas y organizarlas con eficacia, tanto a máquina como con un lápiz óptico, de forma gratuita. OneNote también admite el dictado por voz, la extracción de texto de imágenes y el escaneado de documentos, y se integra con Office 365.

Otras aplicaciones ofrecen un excelente soporte para necesidades específicas de productividad: Notion, AirTable y Trello. Para interacciones con IA, descarga la app ChatGPT de OpenAI.

Descarga:

Evernote

Notion

Trell

AirTable

ChatGPT

Mejor para viajes: Wanderlog

Wanderlog está repleto de funciones, pero su enfoque múltiple de la planificación de viajes resulta más eficiente que agobiante. La página de inicio ofrece sugerencias de viajes cerca de ti, así como a destinos populares. Puedes escribir una guía de viaje para compartirla con otros viajeros o planificar tu viaje. Es en esta última función donde Wanderlog destaca, con una única vista para añadir notas de forma libre sobre tu viaje, anotar los lugares que quieres visitar y crear también secciones personalizadas de cosas que hacer. Puedes asignar lugares a una fecha, ver un itinerario de viaje holístico y pedirle a la aplicación que optimice tu ruta para que puedas llegar a todas las entradas en un solo día.

Hablando de rutas, si viajas a una ciudad grande -o navegas por la tuya propia- Citymapper hace un trabajo estupendo mostrando tus opciones de viaje. Incluso te ayuda a navegar hasta el mejor vagón de tren o salida de metro (aunque la guía sin escalones es menos útil, ya que no me mostró una estación de tren que tuviera rampa).

Descarga:

Wanderlog

Citymapper