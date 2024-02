Vision Pro - 8 razones para comprar el nuevo visor de realidad mixta de Apple y otras tantas para prescindir de él

¿Deberías comprar un Apple Vision Pro?

Llevo semanas preguntando a amigos, familiares y muchos desconocidos si comprarán un visor de realidad mixta Apple Vision Pro. Las respuestas han oscilado entre un "¡Sí!" entusiasta y un "No" rotundo, y no son pocos los que no tienen ni idea de lo que estoy hablando.

La decisión de comprar o no el primer dispositivo de realidad mixta de Apple, y experimentar la primera nueva categoría de productos de Apple en más de una década, es algo más que un impulso del momento. Hay que tener en cuenta varias consideraciones, muchas de las cuales he estado dándole vueltas en mi cabeza (mientras mi cerebro se pregunta si quiere estar cerca de esta cosa).

En mi opinión, todo se reduce a un puñado de pros y contras. Empecemos con las razones por las que deberías comprar el Vision Pro.

Razones para comprar el Apple Vision Pro

Una nueva forma de informática

A Apple se le da de maravilla acuñar frases para cosas que ya existían pero a las que nunca se les puso marca. Empezó con el iMac, cuando la "i" se refería realmente a Internet y ya había millones de ordenadores preparados para Internet. Apple ha seguido tanto tiempo con la "i" (iPod, iPhone, iCloud... redundante, ¿no?) que es un milagro que el Vision Pro no se llame "iVision". Lo que quiero decir, sin embargo, es que "Spatial Computing" no significa nada en realidad; simplemente es mejor marca que "Mixed Reality with some VR thrown in".

Dicho esto, Apple presenta un caso convincente para un dispositivo fungible que es tan experto en sumergirte en un juego como en ayudarte a construir y analizar un proyecto de trabajo. La marca ayuda a aclarar la misión del Vision Pro y, para ser honestos, pertenece a la columna de los puntos a favor.

El nuevo "nuevo"

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

No es frecuente que Apple se introduzca en una nueva categoría, y si te has cansado de esperar a que la empresa lance un televisor Apple o te construya un coche Apple (algo que nunca va a suceder), esta puede ser tu mejor oportunidad para entrar de lleno en una de las nuevas ideas realmente raras de Apple.

Sin embargo, como de costumbre, Apple no está inventando una categoría. La realidad virtual existe desde hace décadas, y Meta, HTC y otras empresas han establecido con relativo éxito una posición de cabeza de playa en la RV de consumo. Ni siquiera la realidad mixta es nueva, y aunque Microsoft ha renunciado a ella, Apple y muchos otros creen que la realidad aumentada es el verdadero futuro del hardware de realidad alterada.

Computación a través de la intuición

(Image credit: Future)

Tras haber utilizado la mayoría de los principales visores de realidad virtual, puedo dar fe de su potencia y su formidable capacidad de inmersión. Sin embargo, no son del todo intuitivos. La mayoría requieren mandos o aprender una nueva metáfora de navegación. Las interfaces pueden ser difíciles de manejar. El Apple Vision Pro no es nada de eso. El seguimiento casi perfecto del ojo y la mano para el control de gestos es transformador; en mi experiencia, rara vez levanté la mano de mi regazo para seleccionar algo. Puede hacer que casi todas las partes de la "informática espacial" sean más fáciles e intuitivas. Si quieres ver cómo es el futuro de la informática, quizá quieras tener un Vision Pro.

Harás nuevos amigos

(Image credit: Apple)

Si le dices a alguien que tienes un Apple Vision Pro, te hará un millón de preguntas. Aunque es posible que la producción inicial del visor se haya agotado, los informes indican que Apple no fabricó tantos, lo que significa que pocas personas tendrán uno (estoy seguro de que Apple producirá más Vision Pro, aunque todavía no lo ha confirmado).

Ser una de esas raras personas te hará sentir, bueno, especial, y la gente podría tratarte así (o como un loco por gastarte miles de dólares en un producto no probado). Imagínese llevar el Vision Pro en un avión (utilizando el Modo Viaje, por supuesto). Probablemente no pasarás ni una película de Disney + 3D porque estarás demasiado ocupado respondiendo a las preguntas de los demás pasajeros.

Emocionante experiencia "spatial imaginery"

(Image credit: Apple)

Pocas veces podré afirmar que nunca has experimentado una película casera como esta, pero es un hecho con el Vision Pro.

El sistema de vídeo espacial 3D de Apple, que te mostrará el vídeo 3D que hayas capturado en tu iPhone 15 Pro y el contenido que puedas capturar a través del visor (hay un botón dedicado), es más que un View-Master sobrevalorado. La experiencia de ver un vídeo en 3D que has grabado, en el que los seres queridos adquieren volumen y profundidad, y se sienten exponencialmente más presentes que en una fotografía o un vídeo planos, es difícil de cuantificar. Despertará emociones. Se trata de una experiencia difícil de reproducir con otros visores de menor calidad visual, por lo que merece la pena comprarla.

Una experiencia de realidad aumentada inigualable

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Si estás ansioso por entrar en el mundo de la realidad mixta y la RV, puede que no haya mejor opción que el Vision Pro. Sus pantallas duales 4K microLED proporcionan 23 millones de píxeles de imágenes de alta resolución que superan incluso los 2064 x 2208 visuales por ojo de la Meta Quest 3. Además, mientras que el Meta Quest 3 y el Quest Pro proporcionan imágenes de paso y AR decentes, todavía palidecen en comparación con lo que experimenté con el paso totalmente ajustable del Vision Pro. He utilizado la corona digital para pasar de la inmersión total a la integración completa de la realidad aumentada con el mundo real; nunca ha habido nada igual en el ámbito de la realidad virtual o mixta, y puede que sea la experiencia de realidad aumentada y realidad virtual por excelencia para quienes deseen sumergirse en ella.

El regreso de la experiencia cinematográfica

(Image credit: Walt Disney Company/Apple Inc.)

Desde 2020 y el inicio de los cierres pandémicos, he ido al cine dos o tres veces. Lo echo de menos. Con Vision Pro, puedes vivir la experiencia de ir al cine sin salir de casa (ni siquiera de tu cómodo sofá favorito). Con Vision Pro, he visto el contenido de una película sentado virtualmente en el interior de una sala de cine ornamentada y en un landspeeder de Star Wars. No hay palomitas (triste) ni suelos pegajosos (feliz). No estoy seguro de que me apetezca comer con Vision Pro, pero la experiencia es lo suficientemente real como para transmitirme nostalgia del cine.

Mucho potencial para las aplicaciones

(Image credit: Apple)

Aunque Apple promete un millón de aplicaciones disponibles en el Vision Pro en el momento del lanzamiento, la mayoría de ellas no estarán escritas específicamente para visionOS o "computación espacial". Pero no pasa nada. Piensa en la situación del primer iPhone. Ni siquiera existía una App Store. Eso cambió en poco tiempo y hoy tenemos dos millones de opciones de aplicaciones para el iPhone.

Lo mismo es posible con el Vision Pro, y una vez que vea de lo que es capaz con el puñado de aplicaciones nativas de Vision Pro que existen, se quedará con ganas de más. Se trata de un hardware de consumo con un potencial casi ilimitado. En mi opinión, eso es positivo.

Razones para no comprar el Apple Vision Pro

Precio elevado

(Image credit: Future)

Con un precio de 3.499 dólares (unos 59,800 pesos mexicanos) por el modelo base, el Apple Vision Pro es tan caro que podrías acabar pagando casi 5 mil pesos al mes en un plan de pago a plazos para tener uno. Es un precio tan alto que algunas personas descartan inmediatamente la idea de comprar el visor, pero Apple parece estar operando en un universo alternativo en el que las altas tasas de inflación y la crisis del coste de la vida no han vaciado los bolsillos de todo el mundo.

Para ser justos, Apple empezó a trabajar en el Vision Pro mucho antes de nuestra última crisis económica, y también sabe que algunas personas pagarán casi cualquier cosa por la magia de Apple. Aún así, esto es mucho más que una compra considerada; es una inversión. Peor aún, los usuarios de los lentes pagarán más por esas inserciones Zeiss (de 1,700 a 3,400 pesos), y también pagarás más si quieres más de 256 GB de almacenamiento. En lo que a mí respecta, el precio es una de las barreras más importantes para comprar un Vision Pro.

Comodidad

(Image credit: Future)

No se puede obviar el hecho de que cuando se lleva el Apple Vision Pro, se está colocando un dispositivo de 0,6 kg en la cabeza. La banda Dual Loop de Apple, que se incluye en la caja, es la opción de ajuste más cómoda, pero llevar el Vision Pro nunca será como llevar un par de lentes. El peso se notará en alguna parte de tu cabeza, y puede que no sea tan cómodo como desearías. Si lo más pesado que quieres ponerte en la cabeza es una gorra de béisbol, puede que las Vision Pro sean demasiado para ti.

Sentirse aislado

(Image credit: Apple)

Apple suele promocionar todas las formas en las que puedes disfrutar de contenidos en el Vision Pro: visualización de fotos panorámicas, fotos y vídeos espaciales y streaming de películas; pero no habla mucho de que la mayoría de tus actividades serán en solitario. No tiene sentido ver una película a través de tu Vision Pro mientras estás sentado junto a tu familia, ¿verdad?

Es concebible que te pases todo el día en el mundo de computación espacial de Vision Pro, pasando de consumir las noticias de la mañana, al trabajo y el correo electrónico, a grandes proyectos en 3D y entretenimiento por la noche (funcionará mientras la batería esté conectada a un enchufe de pared). Eso también es mucho tiempo a solas. Quizá demasiado.

Comunicación asombrosa

(Image credit: Apple)

De acuerdo, no quieres estar aislado de los que te rodean, y Apple también tiene una solución para eso. EyeSight puede mostrar tus ojos a la persona que tienes al lado. Incluso funciona automáticamente, aunque en mi experiencia se ve un poco raro. Eso se debe probablemente a que los ojos que ve otra persona en Vision Pro no son una vista directa de tus ojos reales, sino una recreación basada en lo que ven las cámaras internas de Vision Pro.

También puedes tener llamadas FaceTime con otras personas que lleven tu Vision Pro, pero entonces acabas hablando con una Persona (un avatar 3D) que se parece casi exactamente a la persona que está al otro lado de la llamada, pero no del todo - el efecto de valle misterioso del Vision Pro puede ser otra razón para decir que no.

No hay suficiente software nativo

El número de aplicaciones nativas será reducido en el momento del lanzamiento, y algunas clave, como Netflix, estarán notablemente ausentes. ¿Tendrás paciencia para esperar a que los desarrolladores y socios se pongan al día?

Esa batería

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Si querías un verdadero visor de realidad virtual o mixta todo en uno, la batería externa y el cable USB-C del Apple Vision Pro podrían decepcionarte. No me molestó en mis cuatro experiencias con el Vision Pro, pero teniendo en cuenta que hay opciones más baratas que te ponen la batería en la cabeza, puede que pongas esa batería en la columna de "no comprar".

Al final, estoy seguro de que seguirás tu propio consejo a la hora de comprar o no un Vision Pro. Imagino que es como si el ángel de un hombro nos dijera que tomemos decisiones inteligentes, mientras que el diablo del otro nos dice: "Compra esa mierda ahora". O quizás sus papeles están invertidos, y el diablo te está diciendo que no necesitas vestir el futuro, mientras que el ángel insiste en que es hora de que empieces a explorar la Computación Espacial. ¿A cuál vas a hacer caso?