LG C4 OLED TV: confirmado: imagen más brillante, procesador más rápido y todo lo demás que sabemos

El LG C4 OLED TV, sucesor del popularísimo LG C3, es uno de los televisores OLED más esperados de 2024 y, ahora que LG ha desvelado toda su gama de televisores OLED de 2024 antes del CES 2024, por fin tenemos información sobre el C4, incluido su nuevo chip para un mejor procesamiento, mejoras en los juegos, la promesa de una imagen más brillante y mucho más.

El LG C4 sustituye al LG C3, que fue uno de nuestros mejores televisores OLED de 2023. El LG C2 fue nuestro mejor televisor de 2022, pero en general cumplió. Con un nuevo procesamiento de imagen que mejora el HDR, una estética agradable, una interfaz de TV inteligente renovada y una gran cantidad de funciones para atraer tanto a jugadores como a aficionados al cine, fue un televisor fantástico... aunque perdió nuestro premio al televisor del año frente a su rival directo, el Samsung S90C, debido a algunas deficiencias notables, como el brillo y la potencia de audio.

Aunque no hemos recibido todas las especificaciones y detalles sobre el LG C4, conocemos la información básica, por lo que a continuación exponemos todo lo que nos han confirmado hasta el momento y nos aseguraremos de actualizar con más información a medida que llegue.

LG C4 OLED TV: Posible fecha de lanzamiento y precio

Sin fecha de lanzamiento oficial ni precio por parte de LG, sólo podemos hacer suposiciones basadas en el LG C3.

Teniendo esto en cuenta, el televisor OLED de 2023 salió a la venta en marzo de 2023 tras ser anunciado en el CES de enero de 2023, y lo mismo ocurrió con el LG C2 el año anterior... y con el LG C1 el año anterior. Eso significa que es probable que el LG C4 siga un patrón similar y esté entre nosotros en marzo de 2024.

Los televisores de la serie C de LG son los televisores OLED 4K de gama media de la empresa, situados entre la serie G, el buque insignia, y la serie B, de gama básica. Los precios en dólares del LG C3 en Estados Unidos eran los siguientes:

OLED83C3: $5,299

OLED77C3: $3,599

OLED65C3: $2,600

OLED55C3: $1,899

OLED48C3: $1,499

OLED42C3: $1,399

Sabemos que los analistas de OLED han estado diciendo que LG realmente necesita mantener los precios de sus televisores bajos para seguir siendo competitivos, pero no hay que obviar el hecho de que la tecnología OLED es cara de fabricar, lo que significa que no nos sorprendería si el precio del LG C4 es el mismo que el de la lista anterior en 2024, o si hay un ligero aumento de precio en el televisor OLED para mantener el ritmo de la inflación. Tampoco sabemos qué tecnología se está utilizando para hacer la pantalla más brillante, lo que obviamente podría ser un factor en el precio - pero LG definitivamente no puede permitirse el lujo de hacer el precio mucho más alto con Samsung respirando en la nuca.

LG C4 OLED TV: lo que sabemos

LG ha confirmado varias actualizaciones que llegarán al LG C4, incluyendo nuevas características de juego, un chip mejorado (el Alpha 9) que LG dice que mejorará el rendimiento, y un mayor brillo, incluso en los modelos más pequeños de 42 y 48 pulgadas, que no recibieron el aumento de brillo que el LG C2 ofreció en comparación con el C1 a partir de 55 pulgadas.

La primera actualización importante es el chip Alpha 9 AI mejorado que, según LG, no sólo mejorará la potencia de procesamiento, sino que también mejorará los niveles máximos de brillo en comparación con el C3. No sabemos exactamente cuánto, pero esperamos que al menos entre un 10 y un 15% para seguir compitiendo con Samsung (aunque no esperes que se acerque ni de lejos al brillo del LG G4 y M4).

El C4 también será compatible con las tecnologías AI Picture Pro y AI Sound Pro que se encuentran en los modelos G4 y M4 de gama más alta, pero le faltarán algunas de las funciones más recientes, como 'Director Tone', que ajusta la imagen para que se vea "tal y como la concibió el director", según LG.

El chip Alpha 9, al igual que el Alpha 11, también será compatible con la transmisión inalámbrica de audio sin pérdidas, incluyendo Dolby Atmos, a través de WOWCAST, algo que es una adición bienvenida al C4 de gama media, así como al G4 y M4.

El LG C4 también soportará una tasa de refresco 4K de 144 Hz y cuenta con las certificaciones AMD FreeSync y Nvidia G-Sync, al igual que el G4 y el M4. Aunque no es una gran preocupación para los jugadores de consola (las consolas alcanzan un máximo de 120 Hz), los jugadores de PC se alegrarán de saber que el C4 es compatible con 4K 144 Hz. El C4 volverá a incorporar el menú Game Optimizer de LG para que los jugadores ajusten la configuración y saquen el máximo partido a sus juegos.

En cuanto a los tamaños, el C4 no vendrá en el gran tamaño de 97 pulgadas en el que vienen el G4 y el M4, pero todavía contará con una amplia gama de tamaños como era de esperar, que van desde 42 pulgadas a 83 pulgadas.

LG C4: lo que aún necesitamos saber

Aunque hemos tenido mucha información útil con respecto a las especificaciones del LG C4, todavía hay algunas otras cosas que nos gustaría saber. Puede que obtengamos esta información en las próximas semanas o en el CES 2024, pero hasta entonces esto es lo que nos gustaría saber más.

En primer lugar, la calidad del sonido integrado. Uno de los puntos débiles del LG C3 es su calidad de sonido media integrada, que nos pareció escasa durante nuestras pruebas, sobre todo en lo que se refiere a las voces, independientemente del modo de sonido preestablecido que se utilizara. Normalmente, recomendamos comprar una de las mejores barras de sonido para compensar esto, pero cuando los OLED rivales como el Sony A80L e incluso el Samsung S90C tienen un sonido superior por un precio similar, sería bueno saber si LG ha mejorado la calidad del sonido para el C4.

En base a las especificaciones que hemos visto hasta ahora, parece que ha habido algunas buenas mejoras desde el LG C3, pero una de nuestras mayores críticas del C3 fue que no se sentía como un paso suficiente sobre el LG C2 para justificar la actualización o el precio. Queda por ver si el C4 mejorará lo suficiente con respecto al C3 como para justificar la actualización.

Sobre el papel, la mejora del brillo, los juegos y el rendimiento suenan como mejoras bienvenidas, pero será interesante ver si hay más actualizaciones importantes por venir. El paso del Samsung S95B al Samsung S95C, e incluso al Samsung S90C, supuso una mejora notable en la calidad de imagen, los juegos y demás. Nos recuerda al paso del LG C1 al C2. Esperamos que el C4 dé el mismo salto, pero el tiempo lo dirá: lo veremos en el CES 2024.