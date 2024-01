The Last of Us Part II Remastered demuestra, una vez más, que vivimos en la era de los remásters y remakes

The Last of Us Part II Remastered se lanza hoy en PlayStation 5 (PS5) y convierte lo que fue uno de los mejores juegos de PS4 en uno de los mejores juegos de PS5 .

Los fanáticos comprometidos de la serie esperaban un lanzamiento nativo para PS5. Todo esto era inevitable, dado el precedente de Sony con Director's Cuts, así como el patrón habitual de Naughty Dog de publicar sus últimos y mejores juegos en el mercado.

Sin embargo, una variedad de factores han jugado un papel importante en la realización de esta remasterización. Y tal es el papel de estos nuevos factores y es que esta reedición muestra que vivimos en un mundo y una época diferente, con un ciclo de remasterización que se ha acelerado.

Es posible que antes estuviéramos acostumbrados a que los juegos tuvieran regresos triunfantes y transformadores años (potencialmente más de una década) después de su lanzamiento (como el remake de Dead Space), pero ahora estamos viendo versiones que parecen en gran medida idénticas al original debido al tiempo cada vez más corto entre lanzamientos.

Esto se debe a una variedad de factores modernos que muestran que el ciclo de remasterización ha cambiado mucho y ayudan a responder la pregunta: "¿Por qué un juego que tiene solo unos pocos años necesita una remasterización?"

Público exigente

A medida que las tendencias culturales de los videojuegos se extienden cada vez más, el papel de otros medios de entretenimiento desempeñan un papel en este patrón de remasterizaciones. Por ejemplo, la adaptación televisiva de HBO de The Last of Us ha sido inmensamente popular y atrajo millones de ojos nuevos hacia la serie. La influencia del programa de televisión debe haber tenido algo que ver con el lanzamiento de la Part I a finales de 2022, y qué mejor manera de avanzar hacia la toma del programa.

Otro remaster rumoreado, Horizon Zero Dawn, también tiene un programa de televisión en proceso; otra audiencia nueva y preparada que estará lista y dispuesta a sumergirse en la nueva y brillante versión de un juego aunque solo tenga unos pocos años.

También hay un enfoque moderno por parte de estudios como Naughty Dog para garantizar que las series emblemáticas estén disponibles de forma nativa en las consolas más recientes; A partir de hoy, The Last of Us se une a la serie Uncharted para abarcar todo el mundo. ¿Y por qué los estudios no querrían aprovechar eso? La PS5 se ha vendido increíblemente bien, superó la marca de los 50 millones a finales de 2023, lo que significa que ya hay una base de instalación saludable lista para una versión nativa de PS5 de un juego. En el caso de The Last of Us Part 2, aunque la versión de PlayStation 4 (PS4) del juego se juega magníficamente en PS5 (especialmente después de un parche de rendimiento en 2021), siempre será atractivo ofrecer una forma definitiva y más actualizada de jugar un juego.

Avances tecnológicos

Los gustos del remake de Dead Space y remake de Resident Evil 4 muestran que esta generación tiene las habilidades tecnológicas para transformar un juego a escala absoluta. Creo que el Dead Space original todavía se ve genial en PS3, pero el remake tiene un 4K increíblemente detallado que brilla en PS5, algo que los fanáticos del remake de Resident Evil 4 también elogiaron.

Ahora, sin ningún tipo de brujería ni 'trampas' al igual que el tablero de ajedrez, los juegos tienen el margen para recibir mejoras y mejoras en la calidad visual como nunca antes, volviéndose más nítidos, claros y detallados que nunca. Por muy bueno que pareciera un juego de PS4 de hace unos años, nada puede superar un impulso genuino y detallado a la resolución 4K, y algunos de los mejores paisajes y entornos que había en PS4 podrían mejorarse aún más en PS5 con una remasterización.

Incluso cuando un juego no puede recibir mejoras visuales tan grandes, The Last of Us Part 2 Remastered ofrece modestas mejoras en los detalles y resolución - la generación actual de equipos para juegos puede aumentar significativamente el rendimiento y la velocidad de fotogramas. Alterar significativamente la experiencia de esta manera puede ser una atracción tecnológica convincente al remasterizar incluso los juegos lanzados más recientemente. Esto es algo que podría beneficiar a grandes extensiones de la biblioteca de PS4, y ya podemos escuchar a los fanáticos de Bloodborne gritando en sus pantallas pidiendo tal impulso tecnológico.

Agrega ventajas y características específicas de la PS5, como la retroalimentación háptica, el audio 3D y tiempos de carga mucho más rápidos del DualSense. - todo lo cual transformaría la experiencia de cualquier juego de PS4 para una nueva audiencia - y el cuadro estaría completo.

Un nuevo significado de la palabra

(Image credit: Kojima Productions)

Esta nueva era de remasterizaciones apunta a una reinterpretación de la palabra misma. Esto es algo de lo que Sony y Naughty Dog parecen ser conscientes. Muchos de los mensajes en torno a The Last of Us Part II Remastered tienen menos que ver con una mejora visual sino más bien con todas las partes del paquete (nuevos modos, behind the scenes, etc) se combinan para ofrecer.

Es como si esta remasterización significara algo más parecido a una 'versión definitiva y más actualizada' en lugar de intentar describir una gran revisión visual. En este caso particular, debería haberse apegado a los estilos de 'Directors Cut' de Sony como Death Stranding para representar esto. Sin embargo, esto muestra lo que puede hacer y significar una remasterización en 2024; la mejor manera literal de jugar la versión más optimizada de un gran juego.

Independientemente de cómo estén empaquetados y cualquiera que sea su forma, las remasterizaciones pueden ser reinterpretaciones significativas y efectivas de los juegos, y son una parte bienvenida del panorama de los juegos. Proporcionan formas increíbles de volver a visitar juegos o descubrir series por primera vez, y el hardware de generación actual puede hacerlos mejores que nunca; ya sea un brillo transformador, una aventura suave como la mantequilla o una experiencia más inmersiva y táctil. Si a eso le sumamos un claro alineamiento con otros fenómenos culturales, su relevancia sólo se consolida aún más.

Como resultado, es probable que continúe esta línea de tiempo comprimida del original a la remasterización. Y nosotros estamos más que listos para ello.