No estás usando mal los Vision Pro y Apple no esconde nada

A estas alturas, seguramente han escuchado que los nuevos Apple Vision Pro causan dolores de cabeza, cuello e incluso ojos morados. Sería una mentira decir que son noticias falsas, lo que para muchos podría ser causa de usarlo mal.

Sin embargo, Apple no dice eso. De hecho, después de que Marketplace publicara su informe el miércoles, Apple no respondió directamente a las afirmaciones, pero sí señaló sus directrices Vision Pro.

¿Las has leído? Admito que, como usuario habitual de Vision Pro, no les había prestado mucha atención hasta hoy. Merece la pena echarles un vistazo; son como las advertencias de Ozempic o algún otro milagro medicinal de nuevo cuño.

Vision Pro, que llevo puesto mientras escribo esto, no es un dispositivo médico o sanitario. Es un ordenador espacial que se lleva en la cara, pero como algo que va pegado al cuerpo y que puede alterar la percepción de la realidad, sube el listón de las advertencias sobre electrónica de consumo.

A grandes rasgos, Apple advierte a los usuarios de Vision Pro de que "hagan descansos regulares" y "eviten su uso si no se encuentran bien", junto con un puñado de "otras consideraciones de seguridad".

En el desglose, sin embargo, la cosa se pone más interesante.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Una de mis actividades favoritas de Vision Pro es ver películas en 3D. El otro día empecé a ver La Bella y la Bestia de Disney. En Vision Pro, es un suntuoso festín para los ojos. Además, la película dura 2 horas y 19 minutos. Dejando a un lado el hecho de que la batería de Vision Pro dura sólo unas 2 horas, las propias directrices de Apple recomiendan tomar descansos en Vision Pro cada 20 o 30 minutos, especialmente mientras te aclimatas al dispositivo.

Apple sube un peldaño la alarma al añadir: "Deje de utilizar el dispositivo si empieza a sentirse indispuesto en cualquier momento, aunque sólo lleve unos minutos usándolo".

Aun así, creo que la intención de Apple aquí no es asustar a los reclutas de la informática espacial ni establecer un límite de tiempo fijo para el uso de Vision Pro. En su lugar, creo que quiere ayudar a la gente a facilitar sesiones más largas, especialmente las que podrían ser necesarias para disfrutar de una película entera (o hacer el trabajo de un día). Nunca había leído las directrices, así que, por supuesto, he estado viendo casi dos horas seguidas de película a la vez. Normalmente sólo hago descansos porque alguien me interrumpe. Durante el proceso de revisión, llevaba regularmente los auriculares puestos durante más de una hora.

Las directrices de Apple sobre Vision Pro están llenas de advertencias sobre el uso de los auriculares en caso de malestar o discapacidad (no bebas y Vision Pro, amigos). Si te has operado la cara, probablemente deberías evitar el uso de los auriculares.

Hay otras advertencias sobre el sobrecalentamiento de la batería e incluso sobre los desagradables crujidos de la pantalla, pero la atención se centra realmente, como debe ser, en la comodidad de la cabeza y en evitar dolores y lesiones.

He usado el Vision Pro de 1,3 libras mucho desde febrero y hay algunas lecciones que he aprendido sobre la comodidad.

"Vision Pro Face" (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Como señalé en mi reseña, la correa única por defecto no proporciona suficiente apoyo para mi gusto y sentí una incomodidad significativa en la cara cuando intenté usarla. Podía sentir el peso del auricular en la cara y tenía la costumbre, que me provocaba dolor de cabeza, de levantar las cejas con sorpresa permanente para intentar apoyar el ordenador espacial.

La banda Dual Loop, que se envuelve detrás y sobre mi cabeza, es otra historia. Me levanta el dispositivo del puente de la nariz y de la cara. Algunas personas me han dicho que encuentran más cómoda la banda única, lo que me parece sorprendente, y me pregunto si alguna vez han probado la banda doble (ambas se envían con el Vision Pro).

Incluso con esta banda más cómoda, experimento algunas molestias leves. En este momento, siento un dolor extraño en la sien izquierda. No es agudo, pero está ahí. Lo he tenido antes y sé que en cuanto me quite el auricular, el dolor desaparecerá. Creo que el Vision Pro no me resultará del todo cómodo hasta que pierda medio kilo o 300 gramos.

There will be an outline of the goggles around my eyes that will make me look like a championship skier coming off the slopes but without the potential to medal.

Si llevo Vision Pro el tiempo suficiente, cuando me las quite tendré lo que me gusta llamar "Cara Vision Pro". Habrá un contorno de las gafas alrededor de mis ojos que me hará parecer un esquiador de campeonato saliendo de las pistas pero sin el potencial de medalla.

La leve incomodidad que siento al llevar Vision Pro y trabajar, jugar o consumir contenidos con ellas se desvanece invariablemente a medida que me sumerjo en mi actividad. Casi me olvido de que las llevo puestas, pero no del todo. Creo que esa es la experiencia de la mayoría de los primeros usuarios. Pagaron 3.500 dólares por el privilegio de formar parte del primer contingente de locos por la informática espacial. Al igual que los que se suben al Blue Origin de Jeff Bezos para un viaje rápido al espacio, saben que habrá cierto riesgo e incluso frustración y dolor, pero los beneficios de este sistema potente y honestamente único en su especie los superan con creces.

Creo que Apple lo sabe. Entiende lo que ha vendido a los consumidores y compartirá gustosamente las precauciones y directrices de seguridad. No lo llevas mal y esta es la experiencia Vision Pro V1.

[Se quita el Vision Pro y se frota la cara en serio.]