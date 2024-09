64% del tráfico en México es móvil: ¿Cómo proteger la navegación en esta plataforma?

El uso de dispositivos móviles en México ha alcanzado niveles sin precedentes. Hoy en día, el 64% del tráfico en Internet proviene de los smartphones, mientras que el 36% restante aún se realiza desde computadoras de escritorio, según los datos más recientes de Cloudflare.

En mi experiencia, he observado cómo el aumento de la navegación móvil ha abierto un abanico de oportunidades para los usuarios. No obstante, esta dependencia creciente de los smartphones para realizar actividades cotidianas, como compras en línea, transacciones bancarias y comunicaciones, también ha incrementado los riesgos que enfrentamos. Los ciberdelincuentes están aprovechando esta tendencia para innovar en sus métodos de ataque, y es imperativo que todos comprendamos los riesgos que esto implica.

Los riesgos de la navegación móvil

La movilidad nos ofrece una comodidad sin igual, pero también nos expone a peligros que no deben ser subestimados. Las amenazas en la navegación móvil se ven exacerbadas por la combinación de tráfico humano y automatizado. De hecho, el 11.8% del tráfico es generado por bots, lo que deja claro que los ataques automatizados están siempre al acecho.



En México, Chrome Mobile lidera como el navegador más utilizado con un 34% del tráfico, seguido por Chrome en su versión de escritorio con un 23.6%. Esta homogeneidad en las preferencias de los usuarios facilita a los atacantes la creación de amenazas específicas para estos entornos.

Como especialista, me preocupa particularmente la seguridad de esos navegadores y de otros como Safari Mobile y los links en Facebook. Aunque son herramientas populares, también son blancos frecuentes de cibercriminales que buscan explotar cualquier vulnerabilidad en la navegación móvil. No importa qué tipo de dispositivo o plataforma en línea estemos utilizando; estos entornos son ahora el epicentro de nuestro uso de Internet, y los riesgos lo siguen de cerca.

Principales amenazas y cómo mitigarlas

A lo largo de mi carrera, he identificado que los ciberataques más comunes dirigidos a usuarios móviles incluyen phishing, malware y ataques DDoS. El riesgo de phishing se ve incrementado significativamente debido a la falta de herramientas de seguridad robustas en muchos dispositivos móviles y a la tendencia de los usuarios a hacer clic en enlaces no verificados. El malware, por otro lado, se infiltra fácilmente a través de aplicaciones maliciosas descargadas desde tiendas no oficiales o enlaces sospechosos.

Para mitigar estos riesgos, recomiendo adoptar medidas de seguridad simples pero efectivas como:

Utilizar navegadores seguros y actualizados: Asegurarse de que los navegadores estén siempre actualizados reduce la exposición a vulnerabilidades conocidas. Chrome Mobile, por ejemplo, ofrece actualizaciones frecuentes que refuerzan su seguridad.

Habilitar la autenticación multifactor: Este método agrega una capa adicional de seguridad al requerir una segunda forma de verificación, como biométricos, lo que dificulta el acceso no autorizado incluso si se comprometen las credenciales.

Evitar conexiones no seguras: Es crucial ser cauteloso al conectarse a redes Wi-Fi públicas, ya que pueden ser puntos de acceso sencillos para ciberdelincuentes. Usar una VPN de nueva generación confiable protege la conexión y mantiene la privacidad del usuario.

Mantener la privacidad de las aplicaciones: Descargar aplicaciones sólo desde tiendas oficiales y verificar los permisos que solicitan puede prevenir la instalación de software malicioso.

El aumento del tráfico móvil en México no es solo un reflejo de nuestro avance tecnológico, sino también de la responsabilidad que debemos asumir para protegernos de las crecientes amenazas cibernéticas. En Cloudflare, estamos comprometidos a ayudar a los usuarios a navegar de manera segura, y creemos firmemente que, con las medidas adecuadas, es posible disfrutar de los beneficios de la movilidad sin comprometer nuestra seguridad.