Malas noticias para los usuarios de Windows 11: llegan los anuncios al menú Inicio, pero hay algo que hacer al respecto

Parece que incluir anuncios molestos está de moda, pues todo indica que Microsoft decidió tentar a la suerte a sus usuarios con su nueva actualización opcional de Windows 11 (KB5036980), la cual añade anuncios a la interfaz de usuario en el menú de inicio. Y como era de esperarse, los usuarios no lo han recibido de la mejor forma.

La actualización está disponible para los usuarios de Windows 11 versiones 23H2 y 22H2 en Windows Update, y también se puede descargar directamente desde su Catálogo de actualizaciones.

Si desea instalar la actualización mediante Windows Update, siga estos pasos:

1. Ve a Configuración > Windows Update.

2. Haz clic en 'Buscar actualizaciones'.

3. Cuando el sistema detecte la disponibilidad de la actualización, haga clic en "Descargar e instalar".

El parche debería aparecer con el nombre completo "2024-04 Cumulative Update for Windows 11 Version 23H2 for x64-based Systems (KB5036980)".

Por el momento, se trata de una actualización opcional que avanzará Windows 11 23H2 a la Build 22631.3527 y Windows 11 22H2 a la Build 22621.3527. Esta versión es el último parche del ciclo de actualizaciones de abril de 2024 de Microsoft y, si renuncia a la actualización opcional, obtendrá lo que se incluye en una actualización obligatoria en el "martes de parches" de mayo de 2024, un evento mensual en el que Microsoft lanza diversas actualizaciones de software para sus productos.

La parte más comentada de la actualización

Esta actualización opcional ya ha resultado controvertida porque introduce anuncios en el menú Inicio, aparentemente para todos los usuarios. Windows Latest escribe que los usuarios de Windows 11 pueden esperar que los anuncios empiecen a aparecer a finales de mayo.

Una captura de pantalla de la actualización opcional compartida por Windows Latest muestra el menú Inicio con un nuevo anuncio de una aplicación de terceros, el navegador Opera, perfectamente escondido en la sección Recomendados. Hay un pequeño aviso debajo que dice "Promocionado" y un eslogan de Opera, "Navega con seguridad". Al parecer, también se ha visto un anuncio similar de otro servicio, Password1 Manager.

Es posible que ya te estés sintiendo incómodo al respecto, pero hay algunas noticias tranquilizadoras. Si no te gusta ver los anuncios, puedes desactivarlos haciendo lo siguiente:

1. Vaya a Configuración > Personalización > Inicio.

2. Desactiva "Mostrar recomendaciones de consejos, promociones de aplicaciones y más" desactivando el interruptor. "

¿Es valida la estrategia de Microsoft?

Esta actualización opcional también añade recomendaciones de aplicaciones al menú Inicio, y esta sección incluirá aplicaciones "promocionadas" que son esencialmente más anuncios. Se supone que esta sección "Recomendadas" mostrará las mejores aplicaciones de Microsoft Store que puedan mejorar la experiencia de los usuarios.

La actualización opcional también incluirá un nuevo icono para el widget de la barra de tareas que ya no aparecerá pixelado y más opciones para la gestión de la pantalla de bloqueo, dando a los usuarios un mayor control sobre los widgets de la pantalla de bloqueo en particular.

No me gusta demasiado este movimiento de Microsoft, pero supongo que no es tan atroz como podría ser. Con esto no pretendo animar a Microsoft a seguir tentando a la suerte, y creo que este movimiento ya podría causar mucha mala voluntad entre los usuarios, pero al menos puedes desactivarlo.

Microsoft también está probando a poner anuncios de Xbox Game Pass en la aplicación Configuración, y algunos observadores han calificado el enfoque de valla publicitaria. Características como el menú Inicio y la aplicación Configuración son partes clave de Windows 11, y tener que ver anuncios en lugares tan importantes como esos puede resultar intrusivo y molesto. Personalmente, espero que Microsoft reconsidere su decisión al respecto, ya que no me gusta que Windows 11 se esté convirtiendo en un aspecto más de mi vida en el que no puedo escapar de los anuncios, y estoy seguro de que no soy el único.