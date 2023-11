¿Odias Copilot de Windows 11? Las herramientas gratuitas de privacidad ya pueden deshacerse de esta IA

DoNotSpy11, una herramienta antirrastreo gratuita que pretende mantener tus niveles de privacidad más estrictos en Windows 11 (y 10), acaba de recibir una actualización que le permite hacer frente a Copilot, al igual que O&O ShutUp10 (hablaremos de ello más adelante).

Tom's Hardware ha descubierto que la nueva versión de DoNotSpy11 (v1.2.0.0) es compatible con Windows 11 23H2, la recién estrenada actualización anual de este año.

La actualización 23H2 viene con Copilot, como ya sabrás, y coloca la IA en tu barra de tareas como icono predeterminado. Si no quieres eso, DoNotSpy11 te permite ahora desactivar ese botón, aunque ya puedes hacerlo en Windows 11 de todos modos.

Sin embargo, más allá de eso, DoNotSpy11 tiene una opción para "Desactivar totalmente el Copiloto", que es una nueva introducción en la batería de medidas de la aplicación para mantener la privacidad.

Hay muchas más opciones de privacidad, como desactivar varios elementos de la telemetría de Windows 11 (datos sobre el uso del sistema operativo que se envían a Microsoft), deshacerte de las notificaciones de la pantalla de bloqueo, desactivar los widgets y mucho más.

DoNotSpy11 también hace un gran esfuerzo por atajar muchos de los intentos de Microsoft de colar anuncios en la interfaz de usuario de Windows 11. Esto incluye desactivar los anuncios del Explorador de archivos, las sugerencias del Espacio de trabajo de Windows Ink y de la aplicación Configuración, así como las sugerencias de aplicaciones del Menú Inicio, y mucho más.

Otra aplicación similar, O&O ShutUp10 (compatible con Windows 11 y Windows 10), aborda los problemas de privacidad de Windows y ajusta la configuración para eludir la telemetría de Microsoft de forma similar.

Esa aplicación se actualizó recientemente para desactivar también Copilot y eliminar el botón de la barra de tareas.

Puedes consultar y descargar DoNotSpy11 here, o O&O ShutUp10 here, ambas gratuitas.

Análisis: Dos opciones de larga duración

Tanto DoNotSpy11 como O&O ShutUp10 existen desde hace tiempo (de hecho, el primero solía ser DoNotSpy10 antes de que existiera Windows 11).

Debemos señalar que la versión original (la DoNotSpy10 inicial para Windows 10) supuestamente contenía un complemento publicitario (irónicamente, para algo diseñado para mantener tu privacidad). No se trataba de malware, pero algunas aplicaciones antivirus lo identificaron como programa potencialmente no deseado (PUP). Al menos la versión gratuita de DoNotSpy10 tenía esto cuando se lanzó por primera vez, pero ya no es el caso (la descripción del producto de DoNotSpy11 está claramente marcada como "sin publicidad", afortunadamente).

Una ventaja de la alternativa O&O ShutUp10++ es que no tiene que instalarse, sino que puede ejecutarse directamente desde la carpeta de descargas, lo que resulta útil.

Sin embargo, en cualquiera de los casos, procede bajo tu propia responsabilidad, aunque eso es cierto para cualquier software de terceros para Windows 11.

Tener la posibilidad de prescindir de Copilot será sin duda una tentación para algunos usuarios que no quieren la IA en su escritorio. Aunque muchos usuarios están adoptando Copilot y están entusiasmados con su potencial, siempre habrá tipos más cautelosos que no quieran la IA en su escritorio, sobre todo ahora, en sus fases iniciales, cuando los poderes de Copilot para interactuar con la configuración de Windows 11 son todavía muy limitados.