Android Find My Device: ¿qué es y cómo funciona la nueva red de rastreo?

¡Atención! Google puso en marcha su nuevo sistema para encontrar dispositivos perdidos, que se integra como una actualización a la red "Find my Device" de la compañía.

Cabe destacar que el nuevo sistema comenzó en EE.UU. y Canadá, pero llegará alrededor de todo el mundo.

¿Pero no existía ya Find My Device? Sí, pero esta versión mejorada es muy distinta y se parece mucho más al potente sistema Find My de Apple para iPhones y AirTags.

En resumen, el anterior servicio Buscar mi dispositivo de Google te permitía encontrar tu teléfono Android si estaba conectado a Internet. Pero el nuevo te permitirá localizar casi cualquier cosa, tenga o no conexión a Internet y capacidades de localización.

La nueva red Find My Device se anunció en el Google IO 2023, pero por fin ha empezado a desplegarse después de que Google dedicara algo más de tiempo de desarrollo a trabajar en la privacidad y la seguridad de los datos (y también, posiblemente, a esperar a que Apple finalice sus especificaciones para el rastreo multiplataforma).

Esta red nueva y mejorada funciona con rastreadores Bluetooth (como Chipolo y, quizá algún día, un dispositivo AirTags de Google), y puede utilizar los miles de millones de dispositivos Android de todo el mundo para ayudar a localizar objetos perdidos que tengan un rastreador de este tipo conectado, así como teléfonos perdidos.

Esto hará que la red Find My Device de Android sea aún más grande y capaz que la red Find My de Apple. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre el nuevo servicio de rastreo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir diariamente noticias de última hora, reseñas, opiniones, análisis, ofertas y más del mundo de la tecnología. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Red Android Find My Device: ¿qué es?

(Image credit: Google)

La red Find My Device de Google existe desde hace años, aunque de forma mucho más limitada. Si has sido usuario de Android durante algún tiempo, probablemente hayas interactuado con ella. Pero en su forma anterior no era una "red", ya que no aprovechaba millones de otros dispositivos Android para ayudarte a encontrar objetos perdidos.

Con la nueva red Find My Device sí lo hace, y esta actualización también añade soporte para varios rastreadores Bluetooth (como los de Tile, Chipolo y Pebblebee), así como algunos otros dispositivos, como los Pixel Buds y los auriculares de Sony y JBL.

Además, Buscar mi dispositivo permite detectar AirTags y otros rastreadores no deseados (es decir, aquellos que alguien podría haber escondido entre tus pertenencias para acecharte). En total, esta es la mayor actualización de Find My Device desde el lanzamiento original del servicio en 2017.

Red Android Find My Device: ¿cuándo se relanzó?

La "nueva" red Find My Device comenzó a desplegarse en los dispositivos Android de todo el mundo el 8 de abril, empezando por Estados Unidos y Canadá.

En un principio, Google tenía previsto lanzar su nueva red Find My Device en verano de 2023, pero en una entrada del blog de Google de finales de julio, la empresa reveló que retrasaba el lanzamiento.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Tomó esta decisión porque quería esperar hasta que Apple desplegara por completo las alertas de rastreadores desconocidos en su propio servicio Find My. Actualmente, si tienes un dispositivo iOS, puedes recibir alertas de AirTags desconocidos y de rastreadores Bluetooth de terceros certificados por Find My, pero no de los que no están certificados en la red propia de Find My de Apple. Pero esto está a punto de cambiar a partir de iOS 17.5.

Inusualmente, Google y Apple han estado trabajando conjuntamente en estas alertas de rastreadores no deseados multiplataforma, para que puedan enviarse a través de las plataformas Android e iOS.

Red Android Find My Device: ¿cómo funciona?

Anteriormente, si perdías tu teléfono Android -suponiendo que hubieras activado Buscar mi dispositivo- podías ver su última ubicación conocida en un mapa. Si estaba en línea con los servicios de localización activados, la ubicación debería estar actualizada. Pero si estaba desconectado, no habrías tenido suerte, y esta es una de las principales diferencias con la nueva red de Google.

Debido a que utiliza una red anónima, crowdsourced de otros dispositivos Android (de la misma manera que la red Find My de Apple), usted debería ser capaz de encontrar la ubicación de su teléfono, incluso si está fuera de línea. Si tienes un Google Pixel 8, incluso puedes encontrar esos teléfonos cuando están apagados, y Google ha dicho a Android Authority que esta función llegará a otros teléfonos Android, aunque no ha especificado cuáles.

(Image credit: Google)

La antigua red Find My Device requería que el dispositivo estuviera en línea para obtener una ubicación actualizada, y solo funcionaba con determinados dispositivos (como teléfonos Android y relojes Wear OS). La nueva red Find My Device no tiene ninguna de estas limitaciones.

Por un lado, funcionará con algunos rastreadores Bluetooth, incluidos los de marcas como Tile, Chipolo y Pebblebee. Esto significa que, incluso si lo que quieres rastrear no funciona directamente con Buscar mi dispositivo (por ejemplo, si es una cartera o tus llaves), podrás conectar un rastreador Bluetooth y rastrearlo de esa manera.

Los objetos tampoco necesitan una conexión a Internet o servicios de localización para ser rastreados, ya que los dispositivos Android de otras personas en la red Buscar mi dispositivo podrán localizarlos si están dentro de la proximidad Bluetooth, para que puedas ver su ubicación aproximada en un mapa. Teniendo en cuenta la cantidad de dispositivos Android que hay en el mundo (más de mil millones), es probable que esta red pueda localizar objetos perdidos prácticamente en cualquier lugar.

Es una idea similar a lo que ya hace la red Find My de Apple, y Google afirma que, al igual que con la red de Apple, la información de localización está cifrada, lo que significa que nadie más que tú -ni siquiera el propio Google- puede saber dónde se encuentran tus objetos rastreados.

(Image credit: Future / Philip Berne)

La otra parte de esta gran actualización de Buscar mi dispositivo consiste en alertarte de rastreadores desconocidos que podrían utilizarse para acecharte. A continuación te explicamos cómo configurarlo, pero una vez en marcha, tu teléfono Android te enviará automáticamente una notificación si detecta que un rastreador desconocido viaja contigo.

También puedes realizar un escaneo manual, y detecta rastreadores desconocidos (como un rastreador AirTag o Tile) escaneando Bluetooth en busca de cualquier rastreador desconocido que haya estado viajando contigo. Este último punto es el que permite diferenciar un rastreador Bluetooth que te está siguiendo de uno que simplemente está cerca (como puede ocurrir cuando estás rodeado de otras personas).

Si alguna vez se detecta un rastreador desconocido, se te mostrará un mapa con el lugar donde se detectó el rastreador por primera vez y la ruta por la que te ha seguido. También tendrás la opción de reproducir un sonido para localizarlo más fácilmente y se te darán instrucciones para desactivarlo.

Dicho esto, en un principio esta función sólo puede detectar AirTags (aunque eso cambiará) y en nuestra experiencia anecdótica hemos encontrado que la función de detección de rastreadores desconocidos de Google no siempre detecta AirTags muy rápidamente, o siempre reproduce correctamente un sonido en ellos, por lo que puede haber algunos errores que pulir.

Red Android Find My Device: ¿cómo se configura?

Para utilizar la nueva red Buscar mi dispositivo, necesitarás un teléfono con Android 9 o superior. ¿Tienes uno de esos? Solo tienes que seguir unos pasos para configurar tu dispositivo y poder encontrarlo si lo pierdes.

En primer lugar, asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Google (en Ajustes > Google), de que el uso compartido de la ubicación está activado (Ajustes > Ubicación > Activar) y de que Buscar mi dispositivo está activado (Ajustes > Google > Todos los servicios > Buscar mi dispositivo).

Aquí es también donde puedes optar por no formar parte de la red Buscar mi dispositivo de Google. Toca "Buscar tus dispositivos sin conexión" en el menú "Buscar mi dispositivo" y podrás elegir "desactivado", lo que significa que las ubicaciones recientes encriptadas de tu dispositivo no se almacenarán y no participarás en la red.

Si quieres formar parte de la red y has seguido todos los pasos anteriores, puedes comprobar que funciona entrando en android.com/find e iniciando sesión. A continuación, sólo tienes que instalar la aplicación Buscar mi dispositivo (si aún no la tienes) y gestionar tus dispositivos desde ahí.

(Image credit: @Nail_Sadykov)

La ubicación de tus dispositivos se cifra utilizando el PIN, el patrón o la contraseña de tus dispositivos Android, de modo que sólo tú (o aquellos con los que compartes tus dispositivos en Buscar mi dispositivo) podéis ver su ubicación.

Al registrar un dispositivo por primera vez, se te pedirá que introduzcas el PIN, el patrón o la contraseña de otro de tus dispositivos que ya esté en la red, para que Google pueda verificar que eres tú; o si se trata del registro de tu dispositivo, entonces presumiblemente tendrás que introducir el PIN, el patrón o la contraseña de ese dispositivo.

En cuanto al componente de rastreadores desconocidos de esta gran actualización de Buscar mi dispositivo, también está disponible ahora y debería estar activado por defecto. Para comprobarlo o desactivarlo, ve a Ajustes > Seguridad y emergencias (o Ajustes > Seguridad personal si tu teléfono tiene Android 11 o anterior), desplázate hacia abajo y toca "Alertas de rastreadores desconocidos".

Si quieres, puedes desactivarla, pero te recomendamos que la dejes activada para evitar intentos de acoso. En esta pantalla también puedes realizar una búsqueda manual de rastreadores cercanos que estén separados de sus propietarios.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future)

Red Android Find My Device: ¿está Google fabricando rastreadores similares a AirTag?

Con Google lanzando una red Find My Device que funciona con rastreadores Bluetooth, tendría sentido que lanzara un rastreador Bluetooth propio, algo que rivalizara con el AirTag de Apple. Aunque todavía no está aquí, los informes sugieren que podría estar en marcha.

Según el informante Kamila Wojciechowska, estos AirTags de Google podrían llevar el nombre en clave de "grogu". Al parecer, están siendo desarrollados por el equipo Nest y serán compatibles con UWB (banda ultraancha) y BLE (Bluetooth de baja energía) para rastrear su ubicación.

Al parecer, el rastreador de Google, similar al AirTag, también lleva altavoces incorporados (para que suene una alerta que ayude a localizarlo) y se dice que está disponible en varios colores. Todo esto procede de una sola fuente, así que hay que tomárselo con cautela, pero es una afirmación creíble.

Lo que no está claro es cuándo podría lanzarse este rastreador Bluetooth. Todavía no ha llegado, aunque Google ya ha activado su red Find My Device, pero es posible que lo veamos en Google IO 2024.

Mientras tanto, se ha anunciado la compatibilidad con rastreadores de terceros, incluidos los de Chipolo y Pebblebee, por lo que no es necesario esperar a que Google lance su propia versión. Chipolo, por ejemplo, ha anunciado los rastreadores de objetos Chipolo One Point y los buscadores de monederos Card Point, que ya están disponibles para pedidos anticipados con envío después del 27 de mayo.