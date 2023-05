El motor de búsqueda de Google, potenciado por la inteligencia artificial, entra en su primera fase de prueba pública: así puedes probarlo

Google ha lanzado el acceso a su programa de pruebas Search Labs, brindando a los usuarios la oportunidad de probar la próxima actualización del motor de búsqueda. Uno de los cambios más destacados de esta actualización es la Experiencia Generativa de Búsqueda o SGE (Search Generative Experience). Esta nueva función busca ofrecer una experiencia de búsqueda más avanzada y personalizada para los usuarios.

Es importante destacar que Search Labs no está completamente abierto al público en general, ya que es necesario registrarse en una lista de espera. Si ya te has registrado, te recomendamos revisar tu correo electrónico en busca de una invitación de Google. No te preocupes si aún no te has registrado, ya que aún hay espacios disponibles en la lista de espera, tanto para la versión de escritorio como para dispositivos móviles.

Para registrarte en un ordenador de escritorio, primero debes instalar Google Chrome en tu dispositivo. Luego, visita el sitio web de Search Labs y elige la opción "Unirse a la lista de espera". Espera a recibir la invitación por correo electrónico. En dispositivos móviles, abre la aplicación de Google y busca el ícono en forma de matraz en la esquina superior izquierda de la pantalla. Al igual que antes, selecciona "Unirse a la lista de espera" y espera la invitación correspondiente. Search Labs está disponible tanto en iOS como en Android, asegúrate de tener la última actualización de la aplicación si no ves el ícono mencionado.

Sólo por tiempo limitado

A menos que seas suscriptor de Google One Premium, es posible que debas esperar un poco más para recibir una invitación. Según un informe reciente de 9To5Google, los suscriptores Premium tienen "acceso prioritario" a Search Labs, aunque no será de manera inmediata. Actualmente, el acceso a las plazas es limitado, pero se espera que se abran más en las próximas semanas.

Sin embargo, una vez que recibas la invitación, es importante que actúes rápidamente. La Experiencia Generativa de Búsqueda (SGE) y otros experimentos de Search Labs estarán disponibles solo por un tiempo limitado. La duración exacta aún no se ha revelado, por lo que hemos contactado a Google para obtener más información. Actualizaremos este artículo si recibimos alguna respuesta por parte de ellos.

Desde su presentación inicial en I/O 2023, SGE ha generado una gran anticipación. En esencia, esta tecnología busca mejorar la experiencia de búsqueda de Google al proporcionar respuestas extensas y detalladas que consideran el contexto de las consultas. Esto podría transformar por completo la forma en que los usuarios utilizan el motor de búsqueda.

Consejos

Para aquellos afortunados que tengan acceso temprano a SGE, Google sugiere comenzar con términos simples para familiarizarse con el funcionamiento de la inteligencia artificial. Una vez que te sientas cómodo, puedes intentar hacer consultas más específicas. Uno de los casos de uso más destacados de SGE es brindar ayuda a las personas en sus compras. La IA puede generar una lista detallada de características, reseñas, precios e incluso proporcionar enlaces directos al producto en cuestión.

Además de los consejos de Google, tenemos algunos propios porque hemos utilizado múltiples modelos de IA generativa desde Bing hasta Brave Summarizer. Una cosa que hemos aprendido es que las IA generativas pueden alucinar, lo que significa que ofrecen información totalmente falsa que no se parece en nada a la realidad. No creas siempre lo que lees. Y ten cuidado con lo que introduces, ya que las IA generativas guardan la información que tecleas. De hecho, algunas grandes empresas tecnológicas, como Samsung, han prohibido a sus empleados utilizar ChatGPT después de que se filtrara información sensible.

El evento Google I/O 2023 no solo presentó las últimas herramientas de inteligencia artificial del gigante tecnológico, sino que también hubo otras novedades destacadas. Asegúrate de seguir la cobertura completa del evento en TechRadar para no perderte ningún detalle.