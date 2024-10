Cree en el hype: el Snapdragon 8 Elite de Qualcomm cambiará todo lo relacionado con los teléfonos inteligentes

¿Se puede entusiasmar con un microchip? Si nunca ha elegido su teléfono en función del chip que contiene, puede valer la pena considerarlo cuando comiencen a llegar los teléfonos Snapdragon 8 Elite. Qualcomm está haciendo para la próxima generación de teléfonos inteligentes lo que recientemente hizo para las computadoras portátiles con Windows, y los teléfonos que se dan cuenta de que su visión será diferente de cualquier cosa que hayamos visto antes.

El año pasado, Qualcomm lanzó el chipset Snapdragon X Elite, un potente procesador que utiliza el tipo de núcleos de bajo consumo que normalmente se encuentran en los teléfonos inteligentes. El beneficio obvio es la increíble duración de la batería, ya que los procesadores móviles están hechos para sorber jugo, no para tragar. Ese beneficio ahora está llegando a los teléfonos inteligentes, y espero grandes ganancias en la duración de la batería en la próxima generación. La duración de la batería durante todo el día será la regla, no una rareza.

Con el Snapdragon X Elite, Qualcomm creó un nuevo chipset increíblemente potente que incluye su núcleo de procesamiento Oryon. El X Elite está realmente sobrealimentado. El resultado fueron las laptops con Windows más rápidas que se podían comprar, y las primeras laptops con Windows en años que podían superar a una MacBook Pro premium.

Qualcomm CEO Cristiano Amon introduces the Snapdragon 8 Elite (Image credit: Philip Berne / Future)

Este año, Qualcomm voló con TechRadar a Maui para su Snapdragon Summit y para ver el chipset Snapdragon 8 Elite, que lleva ese núcleo Oryon a los teléfonos inteligentes. Después de todos los discursos y fanfarronadas, me puse manos a la obra. Qualcomm proporcionó un teléfono de muestra de referencia para comparaciones de referencia, y los resultados me dejaron completamente boquiabierto.

No suelo ser un tipo que se guía por los benchmarks, pero... ¡guau!

No permito que las puntuaciones de los benchmarks influyan en mis revisiones, confío en mis pruebas y experiencia en el mundo real, pero los puntos de referencia pueden ser útiles para una comparación rápida. Tome estos resultados con una pizca de sal, pero la diferencia entre el Snapdragon 8 Elite y todos los demás teléfonos que he probado es dramática.

Probé el nuevo Snapdragon 8 Elite junto con un Galaxy S24 Ultra, un iPhone 16 Pro e incluso un Google Pixel 9 Pro (para reírse, el Pixel es terrible en los benchmarks). Por supuesto, el nuevo Snapdragon venció al antiguo Snapdragon 8 Gen 3 en el Galaxy, pero ¿podría vencer al iPhone? Los resultados ni siquiera estuvieron cerca.

En la prueba 3DMark Wild Life Extreme, el iPhone obtuvo una puntuación de 4.086, mientras que el Snapdragon obtuvo la friolera de 7.019. En la prueba GFX Manhattan 3.1, el iPhone dibujó 3.647 fotogramas, mientras que el Snapdragon produjo 7.452 fotogramas, más del doble. Una vez más, estos son solo puntos de referencia, pero esas diferencias son marcadas.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Lo que es mucho más interesante es cómo se compara el Snapdragon 8 Elite con los chips de las computadoras portátiles. En comparación con un Intel Core Ultra 7, el Snapdragon 8 Elite superó al chip de Intel para portátiles en Geekbench en rendimiento de un solo núcleo, y se acercó mucho en las pruebas de varios núcleos.

El Snapdragon 8 Elite venció a un chip de computadora portátil, ¿qué significa esto para el futuro de los teléfonos?

Qualcomm puede haber creado un chipset móvil que funciona tan bien como una PC. No puedo estar seguro hasta que haya usado un teléfono de producción final con un Snapdragon 8 Elite en su interior, como el Asus ROG Phone 9; Pero por primera vez en la historia, es posible que veamos una potencia comparable de los mejores teléfonos y las mejores computadoras portátiles.

Los desarrolladores de aplicaciones están acercando las aplicaciones móviles en función a sus contrapartes de escritorio, pero es posible que pronto obtengamos versiones idénticas de Adobe Lightroom o Microsoft Excel en Android y Windows, sin mencionar todos los juegos que finalmente podríamos jugar en un teléfono.

Estoy muy emocionado por lo que esto significa para un concepto como DeX de Samsung. Con DeX, conecto mi teléfono a un monitor y un teclado y puedo usarlo como una computadora de escritorio. Si el próximo Galaxy S25 Ultra tiene un Snapdragon 8 Elite en su interior, DeX no será solo una forma conveniente de escribir correos electrónicos largos y jugar juegos móviles en una pantalla grande. Con la potencia real de una PC, mi teléfono podría reemplazar a la computadora portátil Surface Go que uso para trabajar.

Con un gran poder viene un gran precio

El problema es que esta potencia es cara. Qualcomm está trabajando duro para vencer a la competencia con este último chip, tanto en términos de rendimiento de procesamiento como de gestión de energía. La fabricación del Snapdragon 8 Elite será más cara que la producción de chips anteriores, y los rumores sugieren que costará mucho más que la última generación, para los fabricantes de teléfonos que lo compren.

Si a Samsung o OnePlus le cuesta $ 40 (estimación de EE. UU.) más por chip, esperaría que eso equivalga a un aumento de precio de $ 100 dólares para el teléfono. Los precios de muchos de los mejores teléfonos Android subieron este año, y es probable que esa tendencia continúe.

¿Pagaría $ 1,400 dólares por un Galaxy S25 Ultra? Tal vez, si el Ultra realmente puede reemplazar a una computadora portátil.

Qualcomm SVP Chris Patrick talks about what the Snapdragon 8 Elite can do (Image credit: Philip Berne / Future)

I’m not sure if a phone/laptop hybrid would appeal to most folks, but I can imagine businesses deciding to buy one device instead of supplying employees with a phone and a laptop. If we see some good accessories that make it easy to use Snapdragon 8 Elite phones as a PC replacement, I think we’ll see phone makers selling devices with that purpose front and center.

Everything about your smartphone is going to improve when you have a chip this fast inside, from browsing the web to playing games to getting things done. Your network connection will seem faster, because the phone will be able to process the data more quickly and load pages much faster than before.

Honestly, we don’t even know what the future will hold when phones are this powerful, because our imagination has limited this power to big, heavy machines with gigantic batteries and a keyboard attached. I’m hoping to see entirely new categories of games, and new app concepts that will make yesterday’s phone seem primitive. I’ll also be happy if I can rely on my next phone to last all day, like my laptop.