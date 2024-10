Actualización del Marvel's Spider-Man 2 ahora tiene un modo de ray tracing, para el PS5 Pro

Si tu sentido arácnido ha estado alerta últimamente, puede ser debido a una nueva actualización sorpresa lanzada para Marvel's Spider-Man 2. La versión 1.004 ya está disponible e incorpora compatibilidad total con PlayStation 5 Pro.

Algunos de los mejores juegos de PS5 han recibido actualizaciones recientes que agregan compatibilidad con la próxima consola de Sony, como The Last of Us Part 2 Remastered. La actualización de Marvel's Spider-Man 2 , detallada en una publicación reciente del desarrollador Insomniac Games, agrega dos nuevos modos gráficos: Performance Pro y Fidelity Pro.

El modo Performance Pro será la configuración predeterminada en la PS5 Pro. Tiene como objetivo 60 fps, pero ofrece las mismas funciones gráficas del modo Fidelity en la PS5 base, además del aumento de escala de PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Todas las funciones de trazado de rayos también están habilitadas de forma predeterminada, incluidos los reflejos de agua y ventanas con trazado de rayos.

El desarrollador afirma que “este modo se recomienda para la mayoría de los jugadores”.

El modo Fidelity Pro es una opción alternativa para aquellos que realmente quieren llevar sus gráficos al máximo. Tiene como objetivo 30 fps e introduce nuevas funciones gráficas de trazado de rayos, además de una mayor densidad de peatones y tráfico. Esto se suma a un cabello de personajes de mayor calidad. Un puñado de nuevas funciones se pueden ajustar individualmente para apuntar a diferentes velocidades de cuadros, con soporte para pantallas de frecuencia de actualización variable (VRR).

Estos botones incluyen: RT Key Light Shadows, RT Reflections & Interiors y RT Ambient Occlusion. El primero solo está disponible en el modo Fidelity Pro y utiliza el trazado de rayos para ofrecer sombras más realistas a distancias medias y largas, lo que en teoría mejora las vistas amplias de la ciudad.

Los reflejos y los interiores de RT se pueden configurar en Medio o Alto; el Alto solo está disponible en el modo Fidelity Pro. Esto cambia la resolución de los reflejos trazados por rayos y los interiores de las ventanas de los edificios.

Por último, la oclusión ambiental RT se puede desactivar o configurar en modo medio o alto para aprovechar el trazado de rayos y mejorar los efectos de oclusión ambiental. Aparentemente, "el impacto visual de esta función variará en gran medida según la escena", por lo que es posible que sea una opción que deba mantener desactivada si está buscando una forma sencilla y potencialmente menos notoria de mejorar el rendimiento en el modo Fidelity Pro.