Con esta tarjeta microSD para Nintendo Switch ya no tendrás que borrar juegos

SanDisk regresa con una nueva tarjeta microSD para Nintendo Switch, y esta podría resolver tus preocupaciones de almacenamiento de forma definitiva.

Dado el almacenamiento integrado relativamente limitado de 32 GB en Nintendo Switch, las tarjetas SD de alta calidad son una compra esencial. Sin embargo, la última tarjeta microSD con licencia oficial de SanDisk ofrece una increíble capacidad de 1 TB, lo que la convierte en la solución perfecta para juegos que requieren mucho espacio, como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Xenoblade Chronicles 3.

Lamentablemente, y tal vez de manera comprensible, esta nueva tarjeta microSD no es económica. A un precio de 129,99 dólares, la oferta resulta mucho más atractiva. Sin embargo, si te encuentras constantemente teniendo que eliminar tus mejores juegos de Nintendo Switch para hacer espacio para más, diría que definitivamente vale la pena invertir en ella. Además, cuenta con el logotipo de Zelda.

Más almacenamiento

Desde el lanzamiento de la consola en 2017, la marca SanDisk se ha destacado consistentemente por ofrecer las mejores tarjetas microSD para Nintendo Switch. En mi opinión, sus productos son la opción preferida si eres alguien que descarga e instala numerosos juegos. Esto se debe a que los 32 GB de almacenamiento integrado en Switch son, lamentablemente, insuficientes.

La Nintendo Switch OLED se beneficia de contar con 64 GB de almacenamiento, pero aún así, es recomendable considerar la adquisición de una tarjeta microSD, ya que los mejores juegos de la consola continúan aumentando en tamaño.

Tears of the Kingdom ocupa aproximadamente 16 GB de espacio. Aunque pueda no parecer mucho, representa la mitad de la capacidad de almacenamiento si solo utilizas el hardware básico de Nintendo Switch. Xenoblade Chronicles 3 tiene un tamaño similar, con 15 GB, y eso sin considerar ningún contenido descargable adicional. Por otro lado, Bayonetta 3 y Super Smash Bros. Ultimate requieren 15 GB y 16 GB respectivamente, lo que siempre es un incentivo para instalar una tarjeta microSD en tu Switch.