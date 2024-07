Bloober Team serían los responsables detrás del nuevo juego de Nintendo, Emio

Hace un par de días, en el canal oficial de Nintendo, YouTube, lanzaron un enigmátic y tenebroso teaser, que solamente está titulado como Emio.

En dicho teaser solo vemos a un tipo, con una bolsa de papel sobre su cabeza y la bolsa tiene un cara sonriente dibujada. Sí, es solo un avance de 15 segundos que rápidamente dejó a todos los fanáticos de Nintendo con ganas de más, pues hay que recordar que Nintendo no es muy afín a títulos para mayores de edad y sobretodo de temática de terror. Lo más reciente que hemos visto para mayores de edad, fue Bayonetta 3.

¿Bloober Team, los responsables del desarrollo de Emio?

Si bien el estudio polaco Bloober Team, ha demostrado que sabe realizar juegos de terror, ahí están los ejemplos de Layers of Fear y The Medium, y por supuesto, recientemente con el remake de Silent Hill 2, que está a meses de estrenarse, pues no sería descabellado pensar que pudieran ser ellos quiene estén detrás de Emio.

Tal y como informa el portal web Rely On Horror, el CEO de Bloober Team, Piotr Babieno, reveló en una entrevista que están trabajando en un título, que por ahora tiene el nombre código de "Project M". Babien asegura en esa entrevista que es un proyecto que tiene un presupuesto mucho más bajo, a lo que ellos están acostumbrados, además de que dijo que para dicho proyecto, están trabajando de la mano con Nintendo, por las sospechas se acrecentaron cuando aseguró esto último.