PlayStation revela, accidentalmente, que TLOU Part II y Horizon Forbbiden West, costaron más de 200 mdd (cada uno), para su desarrollo

Las redacciones irregulares de documentos judiciales han revelado inadvertidamente los costos de desarrollo y los plazos para las joyas de PlayStation, nos referimos a Horizon Forbidden West y aThe Last of Us Part 2, cuyo desarrollo costó más de $200 millones de dólares.

La declaración de Sony a la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. se hizo pública recientemente como parte de la audiencia judicial en curso sobre el acuerdo de Xbox/Activision, y los lectores más vivos notaron rápidamente que las marcas negras destinadas a ocultar información confidencial eran un poco transparentes en algunas partes.

En particular, algunas cifras redactadas en la página ocho, sección 21, son perfectamente legibles incluso sin la ayuda de un software de edición de imágenes. El párrafo analiza los costos de desarrollo de los juegos AAA y señala que esto "a menudo cuesta más de $100 millones de dólares, requiere cientos o miles de desarrolladores y lleva años". Gracias a este desliz de tinta, ahora hemos obtenido cifras exactas sobre estos recursos para dos juegos importantes de PlayStation.

Según este documento, el juego de Guerrilla, Horizon Forbidden West, tardó cinco años y $212 millones en desarrollarse, con una plantilla máxima de desarrolladores de más de 300 empleados a tiempo completo. Mientras tanto, The Last of Us Part 2 de Naughty Dog tomó aún más tiempo a los 70 meses y costó un poco más de $ 220 millones, aunque su personal alcanzó un máximo de alrededor de 200 empleados a tiempo completo.

Vale la pena señalar que estos valores son solo costos de desarrollo. Como se destacó en una investigación anterior sobre este acuerdo, con los costos de marketing y promoción incluidos, los juegos más grandes pueden llegar a superar los mil millones de dólares .

Estas cifras no sorprenden en cierto modo dado el rápido aumento de los costos del desarrollo de juegos AAA, pero siempre es fascinante echar un vistazo bajo el cofre de los estudios de gran presupuesto. Los cronogramas de desarrollo son igualmente interesantes, nuevamente no porque sean una sorpresa, sino porque son otro clavo en el ataúd de la creencia de que los estudios pueden lanzar juegos como este en dos o tres años. Para cualquiera que todavía necesite escuchar esto: los juegos AAA están en el rango de cinco años y pueden durar más.

Por otra parte, se dice que Forspoken costó 100 millones de dólares, una cifra que desconcertó aalgunos jugadores dada la relativa fidelidad y alcance del juego, sin mencionar su medianamente fallido debut.