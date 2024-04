Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - todo lo que sabemos

El remake de Metal Gear Solid 3 reintroducirá una histórica serie de juegos de sigilo en glorioso 4K, con todo el brillo que proviene de un remake moderno. Ahora que hemos tenido tiempo de dejar que el avance del anuncio se marine un poco y ver boquiabiertos el avance de las imágenes del juego que salió a fines de octubre de 2023, hay aún más razones para entusiasmarnos por volver a jugar uno de los títulos de Metal Gear más aclamadados.

Casi veinte años después del lanzamiento del original, esperamos que el remake recree una experiencia similar y al mismo tiempo cuente con mecánicas y efectos visuales más modernizados. Titulado Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, y también conocido simplemente como ' Metal Gear Solid Delta', la información que tenemos sobre el título en este momento es increíblemente escasa, pero eso no ha impedido que se convierta en uno de Los próximos juegos más esperados.

Aunque, si bien hemos visto un avance que contiene algunos buenos huevos de Pascua y guiños a la serie, todavía tenemos que ver acción o detalles en el juego. Aún hemos logrado reunir toda la información que tenemos, así que aquí está todo lo que sabemos sobre la nueva versión de Metal Gear Solid 3 .

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - directo al grano

(Image credit: Konami)

¿Qué es? Una remake del estimado Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Una remake del estimado Metal Gear Solid 3: Snake Eater ¿Cuándo sale? por confirmar

por confirmar ¿En qué puedo jugarlo? PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC ¿Quién lo está desarrollando? Konami

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater plataformas

(Image credit: Konami)

No sabemos aún una fecha de lanzamiento, pero sí sabemos a qué plataformas llegará el juego y, a pesar de los vínculos históricos de la serie con Sony, no será exclusivo de PlayStation. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater llegará a PS5 , Xbox Series X |S y PC. Aún no se ha anunciado si estará disponible o no el primer día en Xbox Game Pass, aunque la noticia de esto podría llegar aproximadamente, o después, se confirma una fecha de lanzamiento concreta.

Desafortunadamente, el juego no recibirá ningún port de última generación, por lo que si todavía usas hardware antiguo, podría valer la pena actualizar tu configuración antes del lanzamiento si el juego es imprescindible para ti. Con lo elogiado que fue el juego original, existe una gran posibilidad de que una vez que llegue el remake se encuentre no solo entre los mejores juegos de Xbox Series X, sino también entre los mejores juegos de PS5.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater trailers

(Image credit: Konami)

A finales de octubre de 2023, la cantidad de avances del remake de Metal Gear Solid 3 disponibles para nosotros se ha duplicado y Konami lanzó una deslumbrante mirada al motor gráfico que se usará.

Este tráiler no solo nos dio una visión espléndida de cómo se ejecuta y se mueve el juego, sino que también nos mostró algunas tomas actualizadas de partes y áreas icónicas del juego, desde las ruinas donde Snake encuentra a Sokolov, hasta las trincheras en la cima de la montaña y los pantanos con grandes reptiles, el puente de cuerda que alberga el clímax de la misión Virtuous y lo que parece ser la ubicación de la batalla del jefe con The Pain. Realmente se ve increíble y parece haber cobrado vida de manera brillante en Unreal Engine 5.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir diariamente noticias de última hora, reseñas, opiniones, análisis, ofertas y más del mundo de la tecnología. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sin embargo, en estos clips , también vemos brevemente el juego con Snake refugiándose detrás de los árboles para investigar a los guardias que patrullan y también mirando a uno para disparar en vista en primera persona. Míralo en todo glorioso 4K a continuación.

Antes del video anterior, solo teníamos un avance del remake de Metal Gear Solid 3 en forma de anuncio, y no brinda ninguna información sobre el contenido del juego. En cambio, nos lleva a través de una interpretación animada del paisaje selvático que los jugadores del Metal Gear Solid 3 original pueden reconocer.

Después de seguir una colonia de hormigas, seguido por un pájaro en vuelo, y luego una gran serpiente y un cocodrilo, podemos ver por primera vez a Snake. El final del tráiler anuncia el nombre Metal Gear Solid Delta: Snake Eater , pero no recibimos nada sobre plataformas ni fecha de lanzamiento.



Sin embargo, lo que podemos extraer del tráiler son un montón de referencias, asentimientos y easter eggs que son muy divertidos de identificar para los fanáticos existentes, incluso si no vemos ninguna acción o mecánica en el juego. Algunos guiños específicamente buenos son poder distinguir la silueta del Shagohod en las nubes al principio, el loro es casi con certeza el ave compañera de The End y la rana dardo venenoso hace un guiño a The Fear.

Además del avance, las capturas de pantalla oficiales que se han publicado también son excelentes para ver: y, lo que es más importante, parecen indicar que los entornos y espacios no cambiarán drásticamente y recibirán un tratamiento embellecedor conservando su diseño y estilo originales. y características.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater historia y ambientación

(Image credit: Konami)

Con un avance tan corto, hay mucho que aprender sobre la historia y el escenario del remake de Metal Gear Solid 3 . Dicho esto, dado que se trata de una revisión del juego MGS 3 original , hay algunas conclusiones que podemos sacar en base a lo que ya sabemos. La mayor parte del escenario de Metal Gear Solid 3 se desarrolla en una jungla en Rusia, durante la Guerra Fría, lo que se refleja en la breve panorámica que recibimos en el avance del anuncio.

Se ha confirmado que la historia sigue siendo la misma que la del juego original, por lo que si ya jugaste la versión de 2004, probablemente sabrás qué esperar. Pero, si estás entre los jugadores que aún no han experimentado lo que Metal Gear Solid 3 tiene para ofrecer, y prefieres esperar a la nueva versión en lugar de jugar el original, entonces vale la pena repasar la historia, así que Podrás experimentar la acción de alto riesgo sin tener que aprender demasiado en el acto.

MGS 3 sirve como precuela del resto de la saga y, por ello, expone los orígenes de Big Boss, un personaje importante dentro de la serie, y te guía a través de la infiltración en territorio soviético para evitar la construcción de un arma. de destrucción masiva. Tu trabajo como Naked Snake se convierte en llevar a cabo misiones (como parte de la misión más grande que tienes entre manos) traducidas a través de mensajes de radio, peleas contra jefes, acciones de espionaje sigiloso y evitar descubrir tu tapadera para hacer lo correcto.

Además de ambientar la serie, MGS 3 es el primer juego (a pesar de ser una precuela) que se aleja de la fórmula tradicional de los juegos de Metal Gear Solid en términos de tecnología, confiando más en utilizar la naturaleza a tu favor en lugar de apoyarte en y defenderse de la alta tecnología. Aunque puedes usarlo a tu favor, la naturaleza y sus feroces habitantes también están listos para descubrir a Snake, por lo que debes permanecer alerta en todo momento.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater gameplay

(Image credit: Konami)

Como se mencionó anteriormente, el último vistazo al motor gráfico del remake de Metal Gear 3 también mostró algunos destellos de una jugabilidad, aunque familiar. Vemos a Snake apuntando en primera persona desde la hierba alta, vadeando cuidadosamente a través de pantanos pasando por bestias reptiles, refugiándose detrás de árboles y ruinas, y también una manera clara de la forma en que Snake se mueve mientras se agacha, camina, trepa y se inclina. Sin embargo, también vemos un clip corto pero sedoso de Snake derribando a un guardia por detrás; los movimientos son familiares pero mucho más fluidos y fluidos.

Sin embargo, aparte de lo que hemos visto en ese avance, y de manera similar a la historia, esperamos que la jugabilidad del remake de Metal Gear Solid 3 se apegue bastante al material original. Si bien se espera que continúe la premisa general de sigilo e interacciones intensas en combate, esperamos que la reiteración más reciente del juego se sienta más pulida en comparación con su contraparte de 2004.

Dicho esto, podría haber varias mecánicas que se hayan ajustado o adaptado para que la experiencia sea más ágil y actualizada. Como se confirmó en un Tweet publicado en la página oficial de Metal Gear Solid, MGS Delta: Snake Eater pretende ser una "recreación fiel de la historia original y el diseño del juego, al tiempo que evoluciona la jugabilidad con impresionantes imágenes y una experiencia de usuario perfecta". Quizás el juego reciba un tratamiento similar al de los remakes de Resident Evil de los últimos años, con una revisión completa de la cámara y la mecánica para llevar el juego al siglo XXI.

El contenido del juego original fue elogiado por ser adelantado a su tiempo, como las imágenes térmicas, por lo que estamos interesados en ver cómo se adaptan exactamente para una experiencia de usuario más beneficiosa. Mecánicas como la curación fueron bastante desafiantes a lo largo del original e incluyeron mucho trabajo en el menú, pero actualmente se desconoce si esto estará entre los elementos que se están evolucionando. Si hay un objetivo de hacer esto, en particular, más fluido, entonces esto sería música para los oídos de muchos fans existentes, así como para una nueva audiencia.

Entonces, si bien todavía hay mucho por descubrir sobre cómo exactamente el remake se basará en los cimientos establecidos por el original, no vamos a quedarnos completamente ciegos. Esperamos que muchas de las mecánicas generales sigan siendo las mismas para replicar la experiencia original a un estándar más moderno.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater noticias

(Image credit: Konami)

Los rumores sugirieron una ventana de lanzamiento para 2024.

Un video de PlayStation a principios de enero de 2024 pareció insinuar que el remake de Metal Gear Solid 3 sería uno de los lanzamientos de la consola en 2024. Konami comentó después, pidiendo a los fans que esperaran el anuncio [de la fecha de lanzamiento] en el futuro, sin confirmar ni negar el año de lanzamiento. Informaremos sobre esto cuando llegue oficialmente información más concreta. También vale la pena señalar que el juego está incluido en la lista de PS5 para 2024, según esta publicación de blog .

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater contendrá todas las voces originales

Como se confirmó en un Tweet, todas las voces originales de Metal Gear Solid 3 de 2004 se utilizarán en el remake . En lugar de invitar a los actores de doblaje a volver a grabar líneas, el audio se tomará del juego original, lo que se incorporará a la recreación honesta que la nueva versión promete ofrecer.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater anunciado como parte del State of Play de Sony

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, una nueva versión de Metal Gear Solid 3 de 2004 , se anunció como parte del State of Play de Sony el 24 de mayo de 2023. Aunque el avance no mostró contenido del juego ni información sobre la historia o la fecha de lanzamiento, se ha confirmado que se está trabajando en una nueva versión y que se espera potencialmente para el próximo año o dos.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater involucramiento de Hideo Kojima

Cuando llegó el anuncio oficial del remake de Metal Gear Solid 3, una de las principales cosas que los fans se preguntaban era si el propio Hideo Kojima estaría involucrado o no. Aunque el famoso creador del juego ya no está en Konami y tiene su propio estudio de desarrollo de juegos, todavía había mucha intriga sobre si podía consultar con el remake o dar algún consejo; después de todo, es uno de sus juegos, y uno de los mejores que ha hecho.

Sin embargo, como informó IGN después de hablar con Konami sobre el remake a principios de este verano. IGN preguntó si Kojima o Yoji Shinkawa, otro engranaje crucial en la serie Metal Gear Solid, estarían involucrados. Un portavoz de Konami respondió claramente diciendo que: "Ellos no están involucrados".

Ahí lo tenemos, claro como el día, Hideo Kojima no está involucrado en el remake de Metal Gear Solid 3 .