LG busca llevar positivismo y optimismo, a todos los rincones del mundo

LG Electronics, ha lanzado recientemente su campaña global "Life's Good", con el propósito de infundir optimismo y positividad en la vida de las personas en todo el mundo.

Con el rápido cambio y evolución en los estilos de vida de los consumidores, LG ha reconocido la necesidad de adaptarse y mantenerse relevante. Es por eso que, durante la segunda mitad del año pasado, la empresa presentó esta campaña global, que busca inspirar a los clientes a abrazar la vida con una actitud optimista y motivadora.

La campaña "Life's Good", recorre el mundo

A lo largo de la campaña, LG ha llevado a cabo una serie de actividades en lugares emblemáticos alrededor del mundo, incluyendo Dubai, Londres, Nueva York, Vietnam y Seúl. En México, la compañía se ha enfocado en compartir historias positivas que puedan inspirar a las personas, demostrando que la vida está llena de momentos maravillosos y que es posible superar cualquier adversidad para lograr nuestros propósitos.

A nivel internacional, los anuncios de LG se han desplegado en lugares icónicos como el Burj Khalifa en Dubai, el rascacielos Landmark 81 en Vietnam, Times Square en Nueva York, Piccadilly Circus en Londres, entre otros, captando la atención de audiencias globales.

La campaña también ha incluido una serie de videos publicitarios que presentan el "Rostro del Futuro", una representación sonriente formada por las letras "L" y "G", que refleja una variedad de emociones y busca entretener al espectador.

Un cortometraje con un mensaje de aliento

Además, LG ha producido un emotivo cortometraje titulado "Life’s Good When You Dive In Smile First", disponible en su canal de YouTube global. Este cortometraje narra la historia de un hombre que elige enfrentar la vida con optimismo, superando obstáculos y logrando lo impensable. Utilizando una patineta como metáfora de la vida, la película transmite el mensaje de que cualquier meta es alcanzable si uno tiene la valentía y el optimismo para perseguirla.

En pocas palabras, la campaña "Life's Good" de LG Electronics busca inspirar a las personas a adoptar una actitud positiva frente a los desafíos de la vida, mientras refuerza los valores y la filosofía de la marca que han estado presentes a lo largo de su historia. Con su visión de convertirse en una "empresa de soluciones de vida inteligente", LG continúa reinventándose y conectando con sus clientes en todo el mundo.