Qualcomm Snapdragon X Plus puede ser el chip para portátiles que derrotará a Intel y Apple

La espera terminó, Qualcomm finalmente completó su gama de chips para PC ultraportátiles con la llegada del nuevo Snapdragon X Plus, el cual se sitúa detrás del X Elite de gama alta.

Si este enfoque de SoC para PC móviles suena similar, es porque Qualcomm está adoptando casi el mismo enfoque que Apple con su silicio basado en ARM, pero a la inversa. Mientras que Apple optó por empezar con su silicio más básico: M1, M2, M3, y luego ir añadiendo núcleos -por ejemplo, el M1 Pro (8 núcleos), M1 Max (10 núcleos) y M1 Ultra (20 núcleos)- Qualcomm lanzó en octubre el que podría ser su chip Snapdragon X más potente, el X Elite, y ahora le sigue el X Plus, un chip aún de gama alta que elimina algunas características en nombre de la asequibilidad y la eficiencia energética.

En lugar de los 12 núcleos del Elite, el Snapdragon X Plus con proceso de 4 nanómetros cuenta con 10 núcleos. Prácticamente se ha eliminado el doble núcleo del Elite. Por último, el rendimiento de la GPU se ha reducido de los 4,6 teraflops del Elite a 3,8 teraflops.

Aun así, según las pruebas de Qualcomm, el chip, que funciona a 3,4 Ghz con 42 MB de caché total, rinde lo bastante bien como para igualar a la Intel Core Ultra 7 155H, la mejor CPU móvil de Intel, a la que supera en eficiencia energética en un 54%. Qualcomm también afirma tener un margen de rendimiento del 10% sobre el nuevo chip de Apple, el M3. Qualcomm me ha dicho que el X Elite supera con creces al Intel Core Ultra 7 155H de gama alta en una comparación directa de rendimiento y eficiencia.

(Image credit: Future)

Al igual que el X Elite, el X Plus incorpora una unidad de procesamiento neuronal (NPU) y es capaz de realizar 45 billones de operaciones por segundo (TOPS). A diferencia de la competencia móvil de Intel y Apple (en el lado de los ordenadores de sobremesa y portátiles), la serie X de Qualcomm también viene precargada con soporte de ondas milimétricas 5G y también está preparada para Wi-Fi 7.

Qualcomm no está dispuesta a hablar de precios ni de qué sistemas asociados incorporarán el Snapdragon X Elite o el X Plus, pero me ha dicho que deberíamos ver anuncios de varios socios a mediados de año, algunos de ellos en mayo o junio, cuando los fabricantes de PC se reúnan en Tawain para Computex 2024.

El X Plus también debería consolidar el compromiso de Qualcomm con la carrera de la IA, pero con el matiz de realizar tantas operaciones como sea posible en el dispositivo. Aunque no he visto ninguna operación de IA en el recién anunciado X Plus, Qualcomm sí me ha mostrado sistemas X Elite (que incorporan exactamente la misma NPU) realizando generación de imágenes basada en Stable Diffusion prompt en, incluso según mis cuentas, un segundo. Pedí a la plataforma de generación de imágenes un hombre compartiendo una manzana con un gorila sentado en el Everest. El resultado fue casi instantáneo, pero la imagen final era la de dos simios peleándose por una manzana roja mientras estaban de pie en una montaña.

Vi cómo la IA ayudaba a una aplicación de edición de vídeo a crear automáticamente una máscara de seguimiento de vídeo, una tarea que puede ser laboriosa para los humanos y lenta para las soluciones de IA basadas en la nube. Vi cómo terminaba un clip en pocos minutos.

(Image credit: Future)

También utilizamos una aplicación de creación musical para crear un clip de 5 segundos con música de David Bowie. No hay voces, pero la música podría haber gustado al Duque Blanco.

En cuanto a la potencia pura, he visto algunos juegos impresionantes a nivel de consola en el Elite y Qualcomm afirma que el X Plus puede soportar tres monitores 4K externos y seguir funcionando con la pantalla del sistema base. Se trata de una afirmación importante, ya que los MacBook Air basados en M3 de Apple admiten dos pantallas de alta resolución, pero solo cuando el portátil está cerrado.

En cuanto a las pruebas de rendimiento, he visto cómo el Qualcomm Snapdragon X Plus pasaba por Cinebench y Geekbench y arrojaba unas cifras impresionantes. Por supuesto, considero que todo esto es anecdótico hasta que tengamos algunos portátiles basados en Snapdragon X Elite y Snapdragon X Plus en nuestros laboratorios, así que ¡esperad a que tengamos uno en nuestras manos!