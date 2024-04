Google Maps recibirá una nueva actualización que ayudará a descubrir tesoros ocultos en tu zona gracias a la IA

¡Gracias IA! Como sabemos, uno de los propósitos de la tecnología es facilitar nuestro día a día, algo que se ha logrado perfectamente. Por si fuera poco, el desarrollo de herramientas como la IA facilitan todavía más esta tarea.

Esta vez, parece que Google Maps va a incorporar una nueva función que hará uso de la inteligencia artificial generativa para ayudarte a explorar tu ciudad, agrupando diferentes lugares para que te resulte más fácil encontrar restaurantes, tiendas específicas y cafeterías. En otras palabras, ¡ya no tendrás que sentarte a pensar adónde quieres ir hoy!

Android Authority hizo un desglose del APK (que básicamente consiste en descompilar el código binario de un programa en un lenguaje de programación que pueda leerse con normalidad) que deja entrever algunas nuevas funciones en el horizonte. El código de la beta de Google Maps mencionaba la IA generativa, lo que llevó a Android Authority hasta Google Labs. Si no estás familiarizado con Google Labs, se trata de una plataforma en la que los usuarios pueden experimentar con las herramientas en desarrollo y los proyectos de IA de Google, como las extensiones de Chrome Gemini y la música "Time Travel".

Entonces, ¿qué es exactamente esta nueva función que me tiene tan emocionado? Digamos que te apetece un dulce. En lugar de volver a tu parada habitual o simplemente buscar en Google "dulces cerca de mí", podrás pedir a Google Maps exactamente lo que estás buscando y la aplicación te sugerirá lugares cercanos que lo ofrezcan. Naturalmente, también te proporcionará fotos, valoraciones y reseñas de otros usuarios que podrás utilizar para tomar una decisión.

Google anunció estas mejoras de IA en febrero, pero sólo un número limitado de personas las obtuvieron de inmediato. Si llegan a Labs, estarán disponibles como opción para todos los usuarios.

Cazador de dulces

Me encanta la idea y espero que se haga realidad, ya que tengo la costumbre de ir a los mismos sitios una y otra vez porque no conozco otras alternativas o porque no he descubierto otras partes de mi ciudad. La nueva función puede suponer una importante mejora de las capacidades de búsqueda más específicas de Google Maps, más allá de la simple introducción del nombre de la tienda deseada o de la selección de un grupo impreciso como "Restaurantes", como es el caso actualmente.

Podrás clasificar los resultados por categorías y, si quieres recomendaciones más detalladas, podrás hacer preguntas de seguimiento para delimitar tu búsqueda, de la misma forma que los asistentes de inteligencia artificial como Microsoft Copilot pueden "recordar" tu historial de conversaciones anteriores para ofrecer resultados más contextualizados. A menudo se me antoja una pequeña tarta o una deliciosa galleta, así que si quiero ese capricho específico puedo especificar a la aplicación lo que se me antoja y obtener una lista personalizada de recomendaciones revisadas.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir diariamente noticias de última hora, reseñas, opiniones, análisis, ofertas y más del mundo de la tecnología. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Aún no sabemos cuándo llegará esta nueva función y, sin un anuncio oficial, no podemos estar seguros al 100% de que vaya a lanzarse al público. Sin embargo, estoy seguro de que será una incorporación muy popular a Google Maps, y estoy deseando descubrir nuevos lugares de mi ciudad con la ayuda de un navegador con inteligencia artificial.