HMD se quita la marca de Nokia y lanza su nueva línea de celulares de gama media

HMD está irrumpiendo en un nuevo territorio al lanzar su primera línea de teléfonos inteligentes con nombre original. Ya no será conocido simplemente como un fabricante de teléfonos Nokia. En total, son tres dispositivos de gama media en la serie: HMD Pulse, Pulse Plus y Pulse Pro. El tercer modelo pretende ser el líder del grupo, aunque si vemos sus respectivas características, veremos que todos son muy similares entre sí con algunas diferencias.

El HMD Pulse Pro alberga un procesador Unisoc T606 que funciona con una batería de 5000 mAh capaz de durar hasta 59 horas con una sola carga. Los usuarios pueden equipar el teléfono con hasta 8 GB de RAM. La capacidad de almacenamiento alcanza un máximo de 128 Gb, aunque puedes ampliarla hasta 256 GB con una tarjeta SD. En la parte frontal tienes una pantalla táctil HD Plus de 6.65 pulgadas con una resolución de imagen de 1.612 x 720 píxeles. En la parte superior hay una cámara para selfies de 50 MP compatible con múltiples funciones. La navegación por gestos, por ejemplo, te permite usar gestos con las manos, como el corazón de un dedo o el pulgar hacia arriba, para indicarle a la lente para selfies que tome una foto. Y las fotografías tomadas de noche son, según la compañía, "claras como el día" gracias a AI Super Portrait que aumenta la luminosidad.

(Image credit: HMD)

En la parte posterior hay una configuración de dos cámaras que consta de otra lente de 50MP y otra más de profundidad de 2MP. Ellos también tienen su propio conjunto de funciones de soporte. La optimización del tono de piel garantiza que personas con diferentes complexiones de piel luzcan bien en las fotografías sin importar nada. También tienes Flash Shot para tomar varias fotografías en rápida sucesión.

Brecha de rendimiento

En cuanto a los otros dos modelos, tienen configuraciones casi idénticas. El mismo chipset, la misma batería, la misma pantalla, etc. Las diferencias entre el trío se centran en su sistema de cámara. HMD afirma que el Pulse Plus tiene una cámara trasera de 50MP (aunque vemos solo dos lentes) y una selfie de 8MP. El teléfono Pulse estándar reduce la lente trasera a solo 13MP. Parte del software de mejora de imágenes del Pulse Pro se encuentra en el par, como la optimización del tono de piel, pero los gestos con las manos no.

(Image credit: HMD)

También es importante mencionar que los tres son reparables. HMD se está asociando con iFixit para proporcionar repuestos. Los usuarios podrán reemplazar pantallas rotas, puertos de carga doblados o una batería completamente agotada. No se sabe cuándo se lanzarán los kits de reparación y las piezas. No están disponibles en el sitio web de iFixit al momento de redactar este artículo.

Disponibilidad

El teléfono Pulse estándar está disponible para su compra en el Reino Unido por £ 99,99 (más de 20 mil pesos) en el sitio web de HMD en color Meteor Black. La variante Dreamy Pink está agotada en este momento. Tanto Pulse Plus como Pulse Pro se lanzarán pronto en el Reino Unido, sin embargo, no se proporcionó una fecha exacta.

(Image credit: HMD)

Hay planes para lanzar un teléfono independiente en Estados Unidos conocido como HMD Vibe. Será similar a los demás en el sentido de que tendrá una duración de batería de dos días, 4 GB de memoria y una configuración de cámara dual. Sin embargo, Vibe albergará un chipset Snapdragon en lugar del procesador Unisoc.

También hay planes para lanzar el trío en la Unión Europea. Pero si intentas comprar alguno de ellos en la página internacional, simplemente te aparecerá un mensaje de error.

Con esta información, podríamos casi asegurar que estos dispositivos no llegarán a México o América Latina, sin embargo, nosotros les informaremos debidamente al respecto.